Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T13:19Z
https://ria.ru/20190807/1557252854.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:53:2000:1178_1036x0_80_0_0_de9feb9bca9351f7632f06325be980ee.jpg
РИА Новости

Одному из российских туристов, пострадавших в Турции, сделали операцию

13:19, 7 августа 2019
805
© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь на улице Стамбула. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Одному из российских туристов-клиентов страховой компании ERV, который оказался в числе пострадавших в ДТП в районе турецкого города Аланья, была сделана операция рук, сообщила исполнительный директор этой компании, член Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева.
В районе Аланьи на горной дороге произошла авария с участием туристического автобуса, в котором находились российские туристы. Пострадали шестеро россиян, они доставлены в больницы. Двое госпитализированы в Анталье, четверо в Аланье. Тяжелых ранений у них нет.
Скорая помощь
5 августа, 08:00
Тур в один конец: почему россияне гибнут на отдыхе и как этого избежать
"Одному из российских туристов, который является клиентом страховой компании ERV, в турецкой больнице была сделана необходимая операция на верхних конечностях. Сразу хочу отметить, что речь идет о травмах средней тяжести, и после восстановления это не отразится на здоровье пострадавшего", - прокомментировала ситуацию Алчеева.
Она также уточнила, что в той же больнице остается еще один российский клиент компании ERV из числа тех, кто пострадали в ДТП, ему оказана медицинская помощь, но оперативного вмешательства не потребовалось.
"Все расходы по медицинскому обслуживанию этих российских туристов оплатит страховая компания ERV", - заверила собеседник.
002000
Обсудить 1
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТурцияРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Скорая помощь на улице Стамбула
В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП
РИА
Новости
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
"Аэрофлот" запустит ежедневный рейс из Москвы на Сахалин с 27 октября
Побережье Черного моря в Коктебеле
Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму
Машина скорой помощи в Стамбуле, Турция
Страховщики оплатят медуслуги россиянам, пострадавшим в ДТП в Аланье
Лента
новостей
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. 7 августа 2019
Глава Ставрополья рассказал Путину о туристах из Англии и США
Пассажиры отмененных рейсов в аэропорту Шереметьево
Ростуризм: туроператоры должны предупреждать клиентов о задержках рейсов
Рабочие в цехе сборки автомобилей
СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
Город Плес
Названы малые города, где на одного жителя приходится больше всего туристов
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
Отдыхающие на пляже Сочи
В Сочи туристки выпали из катера, пытаясь сделать фото
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
В Чувашии мирового судью заподозрили в мошенничестве почти на 3 млн рублей
Флаги России и Китая
Россия может заместить Китаю американские товары, заявил Орешкин
Отдыхающие на пляже в Коктебеле во время шторма
Власти Сочи планируют привлечь полицию для охраны пляжей в шторм
Жители Москвы, одетые в теплые осенние куртки, в парке Зарядье
Синоптики предупредили москвичей о низком атмосферном давлении в пятницу
Флаг России в ресторане отеля на побережье Коста-Дорада в Испании
В испанском отеле рассказали подробности скандала из-за российского флага
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
Лента новостейМолния