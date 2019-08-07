Одному из российских туристов, пострадавших в Турции, сделали операцию

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Одному из российских туристов-клиентов страховой компании ERV, который оказался в числе пострадавших в ДТП в районе турецкого города Аланья, была сделана операция рук, сообщила исполнительный директор этой компании, член Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Юлия Алчеева.

В районе Аланьи на горной дороге произошла авария с участием туристического автобуса, в котором находились российские туристы. Пострадали шестеро россиян, они доставлены в больницы. Двое госпитализированы в Анталье, четверо в Аланье. Тяжелых ранений у них нет.

"Одному из российских туристов, который является клиентом страховой компании ERV, в турецкой больнице была сделана необходимая операция на верхних конечностях. Сразу хочу отметить, что речь идет о травмах средней тяжести, и после восстановления это не отразится на здоровье пострадавшего", - прокомментировала ситуацию Алчеева.

Она также уточнила, что в той же больнице остается еще один российский клиент компании ERV из числа тех, кто пострадали в ДТП, ему оказана медицинская помощь, но оперативного вмешательства не потребовалось.