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Автобус с россиянами попал в ДТП в Анталье
Одна российская туристка получила легкие травмы в результате аварии автобуса в турецкой Анталье, заявил РИА Новости представитель российского генконсульства в... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T10:18
2020-10-02T10:27
туризм
новости - туризм
россия
анталья (провинция)
турция
в мире
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<strong>АНКАРА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Одна российская туристка получила легкие травмы в результате аварии автобуса в турецкой Анталье, заявил РИА Новости представитель российского генконсульства в <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталье</a>Как ранее сообщила газета <a href="https://www.milliyet.com.tr" target="_blank" rel="nofollow noopener">Milliyet</a>, по пути в аэропорт автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем на встречной полосе."В микроавтобусе находились 12 российских туристов. В результате ДТП одна россиянка получила незначительные травмы, и после профилактического медицинского осмотра была выписана", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20200921/turtsiya-1577530553.html
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россия
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
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туризм, новости - туризм, россия, анталья (провинция), турция, в мире

Автобус с россиянами попал в ДТП в Анталье

10:18 02.10.2020 (обновлено: 10:27 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Мустафа Далпальта / Перейти в фотобанкПервые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Мустафа Далпальта
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АНКАРА, 2 окт - РИА Новости. Одна российская туристка получила легкие травмы в результате аварии автобуса в турецкой Анталье, заявил РИА Новости представитель российского генконсульства в Анталье
Как ранее сообщила газета Milliyet, по пути в аэропорт автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем на встречной полосе.
"В микроавтобусе находились 12 российских туристов. В результате ДТП одна россиянка получила незначительные травмы, и после профилактического медицинского осмотра была выписана", - сказал собеседник агентства.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияАнталья (провинция)ТурцияВ мире
 
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