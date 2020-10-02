https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578089138.html
Автобус с россиянами попал в ДТП в Анталье
Одна российская туристка получила легкие травмы в результате аварии автобуса в турецкой Анталье, заявил РИА Новости представитель российского генконсульства в... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T10:18
2020-10-02T10:18
2020-10-02T10:27
туризм
новости - туризм
россия
анталья (провинция)
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<strong>АНКАРА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Одна российская туристка получила легкие травмы в результате аварии автобуса в турецкой Анталье, заявил РИА Новости представитель российского генконсульства в <a href="http://ria.ru/location_Antalya_Province/" target="_blank" data-auto="true">Анталье</a>Как ранее сообщила газета <a href="https://www.milliyet.com.tr" target="_blank" rel="nofollow noopener">Milliyet</a>, по пути в аэропорт автобус с россиянами столкнулся с легковым автомобилем на встречной полосе."В микроавтобусе находились 12 российских туристов. В результате ДТП одна россиянка получила незначительные травмы, и после профилактического медицинского осмотра была выписана", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20200921/turtsiya-1577530553.html
2
россия
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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