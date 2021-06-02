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В Египте россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом

В Египте россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом - РИА Новости, 02.06.2021

В Египте россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом

Одна гражданка России погибла и еще 11 человек, в том числе семь россиян, получили ранения в результате ДТП с туристическим автобусом в Египте, сообщила газета... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T21:58

2021-06-02T21:58

2021-06-02T22:35

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КАИР, 2 июн — РИА Новости. Одна гражданка России погибла и еще 11 человек, в том числе семь россиян, получили ранения в результате ДТП с туристическим автобусом в Египте, сообщила газета Akhbar el-Youm.Отмечается, что среди пострадавших также четверо египтян.По данным издания, авария произошла на трассе Каттамия — Айн-ас-Сохна, которая является частью шоссе, ведущего из Каира в Хургаду."Легковая машина двигалась с нарушением скоростного режима и врезалась в микроавтобус туристической компании, в котором были несколько туристов с гражданством России. Причина ДТП — высокая скорость и несоблюдение дистанции", — говорится в публикации.На место происшествия прибыли 12 машин скорой помощи, всех раненых госпитализировали.Позднее российское консульство в Египте подтвердило гибель гражданки России А. Кузнецовой 1987 года рождения. По сведениями дипломатов, девушка вместе с мужем и сыном 2012 года рождения возвращалась в Хургаду с экскурсии в Каир. Мужчина и ребенок избежали серьезных травм.В консульстве уточнили, что авария произошла около пункта оплаты проезда, в автобус с туристами на большой скорости врезалась легковая машина, в результате чего он перевернулся.

https://ria.ru/20210531/dtp-1734858887.html

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