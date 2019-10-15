Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.
"Автобус, в котором ехали российские туристы, перевернулся в районе Кумлуджа провинции Анталья. Среди пострадавших – два гражданина РФ, они были доставлены в государственную больницу города Кумлуджа с травмами средней тяжести и госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
9 октября, 10:52Радио SputnikДля россиян нашли замену отдыху в турецкой Анталье