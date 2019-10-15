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РИА Новости

Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

13:59 15.10.2019 (обновлено: 14:10 15.10.2019)
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© AP Photo / IHAАвтомобили скорой помощи в Турции
Автомобили скорой помощи в Турции
© AP Photo / IHA
Автомобили скорой помощи в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.
"Автобус, в котором ехали российские туристы, перевернулся в районе Кумлуджа провинции Анталья. Среди пострадавших – два гражданина РФ, они были доставлены в государственную больницу города Кумлуджа с травмами средней тяжести и госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
Отель в Анталье
9 октября, 10:52Радио Sputnik
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