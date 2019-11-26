В Доминикане автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. В Доминикане автобус с десятками российских туристов по дороге в аэропорт столкнулся с грузовиком и опрокинулся на трассе, сообщает издание Diario Libre . В Доминикане автобус с десятками российских туристов по дороге в аэропорт столкнулся с грузовиком и опрокинулся на трассе, сообщает издание

#Video | En el accidente fallecieron Eduard Emilio de La Cruz Cedano, ingeniero sargento del Ejército Dominicano, quien conducía el vehículo y la argentina Rovagna María Andrea de 52 años #ListinDiario pic.twitter.com/9vVOJgh14X — Listín Diario (@ListinDiario) September 13, 2019

По сообщению посольства России, в автобусе находились 39 российских туристов — клиентов туроператора Anex Tour. Никто из них не погиб. Как позже уточнили дипломаты, почти все пострадавшие — москвичи.

У пострадавших травмы разной степени тяжести, они доставлены в больницы, некоторых срочно прооперировали. Издание Listin Diario уточнило, что по меньшей мере 15 россиян находятся в критическом состоянии.

В то же время на горячей линии Anex Tour РИА Новости сообщили, что несколько человек находятся в "более тяжелом" состоянии, они направлены в столичную клинику, однако потерпевших в критическом состоянии среди них нет. Там добавили, что несколько человек уже покинули больницы и направляются в гостиницы.

Всего, по данным туроператора, в общей сложности госпитализированы 27 россиян, жизнь 20 из них вне опасности, состояние семи остальных оценивают врачи. Одна из пострадавших лишилась обеих рук. Среди пострадавших три ребенка в возрасте пяти и 12 лет, двое из них в больнице.

Diario Libre опубликовало фотографии с места. На них лежащий на трассе автобус, вокруг стоят другие машины и пассажиры, некоторые из них сильно запачканы кровью.