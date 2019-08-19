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РИА Новости

Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии

14:07 19.08.2019 (обновлено: 15:06 19.08.2019)
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© AFP 2019 / Mohammed Al Shaikh Автомобиль скорой помощи в Саудовской Аравии
Автомобиль скорой помощи в Саудовской Аравии
© AFP 2019 / Mohammed Al Shaikh
МАХАЧКАЛА, 19 авг — РИА Новости. В Саудовской Аравии автобус с дагестанскими паломниками попал в ДТП, сообщил РИА Новости руководитель махачкалинской компании "Марва-тур" Булат Курбанов.
По его словам, авария произошла на трассе в нескольких километрах от Эр-Рияда, когда паломники ехали из Мекки в Дубай.

"Один из автобусов с паломниками, в группе по 47 человек, остановился на обочине дороги, на остановке в них въехала фура", — сказал собеседник агентства.

Одна женщина погибла, еще двоих направили в больницу, добавил Курбанов.
Он отметил, что незначительные травмы получили еще несколько паломников, но они отказались от госпитализации и поехали в аэропорт.
По словам Курбанова, сейчас решается вопрос о похоронах погибшей и перевозке пострадавших в Россию.
Паломники в Мекке
9 августа, 01:51РИА Новости
Хадж в Мекку
240628
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