Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии

МАХАЧКАЛА, 19 авг — РИА Новости. В Саудовской Аравии автобус с дагестанскими паломниками попал в ДТП, сообщил РИА Новости руководитель махачкалинской компании "Марва-тур" Булат Курбанов.
По его словам, авария произошла на трассе в нескольких километрах от Эр-Рияда, когда паломники ехали из Мекки в Дубай.
"Один из автобусов с паломниками, в группе по 47 человек, остановился на обочине дороги, на остановке в них въехала фура", — сказал собеседник агентства.
Одна женщина погибла, еще двоих направили в больницу, добавил Курбанов.
Он отметил, что незначительные травмы получили еще несколько паломников, но они отказались от госпитализации и поехали в аэропорт.
По словам Курбанова, сейчас решается вопрос о похоронах погибшей и перевозке пострадавших в Россию.
9 августа, 01:51РИА НовостиХадж в Мекку