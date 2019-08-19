Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии

МАХАЧКАЛА, 19 авг — РИА Новости. В Саудовской Аравии автобус с дагестанскими паломниками попал в ДТП, сообщил РИА Новости руководитель махачкалинской компании "Марва-тур" Булат Курбанов.

По его словам, авария произошла на трассе в нескольких километрах от Эр-Рияда, когда паломники ехали из Мекки в Дубай.

"Один из автобусов с паломниками, в группе по 47 человек, остановился на обочине дороги, на остановке в них въехала фура", — сказал собеседник агентства.

Одна женщина погибла, еще двоих направили в больницу, добавил Курбанов.

Он отметил, что незначительные травмы получили еще несколько паломников, но они отказались от госпитализации и поехали в аэропорт.