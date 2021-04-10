https://ria.ru/20210410/turtsiya-1727686355.html
В Турции произошло крупное ДТП с российскими туристами
В Турции произошло крупное ДТП с российскими туристами
В Турции в результате ДТП с автобусом погиб один российский турист, еще 26 пострадали, заявил РИА Новости представитель генконсульства России в Анталье. РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T13:53
2021-04-10T13:53
2021-04-10T15:25
пегас туристик
россия
анталья (провинция)
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:78:2000:1203_1920x0_80_0_0_696dd7f8adb711b038eb5bfcec81b42c.jpg
АНКАРА, 10 апр — РИА Новости. В Турции в результате ДТП с автобусом погиб один российский турист, еще 26 пострадали, заявил РИА Новости представитель генконсульства России в Анталье."Десятого апреля около 9:30 утра на трассе Конья — Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик", — сказал он.По предварительным данным, которые генконсульство получило в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге."К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок", — сказал собеседник агентства.Пострадавших доставили в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук, им оказывают экстренную медицинскую помощь."Два сотрудника посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия", — отметил он, добавив, что российские дипведомства в Анталье находятся в контакте с местными властями.
https://ria.ru/20210216/dtp-1597627348.html
https://ria.ru/20191015/1559806020.html
россия
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_57:0:1834:1333_1920x0_80_0_0_aeef15215b762387273e1594c72f33ae.jpg
ДТП с российскими туристами в Турции. Кадры очевидца
ДТП с российскими туристами в Турции. Кадры очевидца
2021-04-10T13:53
true
PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пегас туристик, россия, анталья (провинция), турция, в мире