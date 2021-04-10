https://ria.ru/20210410/turtsiya-1727686355.html

В Турции произошло крупное ДТП с российскими туристами

В Турции произошло крупное ДТП с российскими туристами

В Турции в результате ДТП с автобусом погиб один российский турист, еще 26 пострадали, заявил РИА Новости представитель генконсульства России в Анталье. РИА Новости, 10.04.2021

2021-04-10T13:53

2021-04-10T13:53

2021-04-10T15:25

пегас туристик

россия

анталья (провинция)

турция

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АНКАРА, 10 апр — РИА Новости. В Турции в результате ДТП с автобусом погиб один российский турист, еще 26 пострадали, заявил РИА Новости представитель генконсульства России в Анталье."Десятого апреля около 9:30 утра на трассе Конья — Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора "Пегас туристик", — сказал он.По предварительным данным, которые генконсульство получило в местных правоохранительных органах, водитель автобуса не справился с управлением на обледеневшей дороге."К сожалению, турецкие власти подтвердили смерть одной из российских туристок", — сказал собеседник агентства.Пострадавших доставили в ближайшие больницы в населенных пунктах Конья и Сельчук, им оказывают экстренную медицинскую помощь."Два сотрудника посольства России в Анкаре в экстренном порядке выехали на место происшествия для оказания консульской помощи пострадавшим и выяснения обстоятельств происшествия", — отметил он, добавив, что российские дипведомства в Анталье находятся в контакте с местными властями.

https://ria.ru/20210216/dtp-1597627348.html

https://ria.ru/20191015/1559806020.html

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анталья (провинция)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пегас туристик, россия, анталья (провинция), турция, в мире