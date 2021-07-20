https://ria.ru/20210720/turtsiya-1742010709.html
Российская туристка погибла во время отдыха в Турции
Российская туристка погибла во время отдыха в Турции - РИА Новости, 20.07.2021
Российская туристка погибла во время отдыха в Турции
В результате аварии на пешеходном переходе в районе курортного поселка Махмутлар недалеко от Алании погибла туристка из России, сообщает "Турпром" со ссылкой на РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:28
2021-07-20T13:28
2021-07-20T17:19
авария
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В результате аварии на пешеходном переходе в районе курортного поселка Махмутлар недалеко от Алании погибла туристка из России, сообщает "Турпром" со ссылкой на местную газету Sabah.По предварительным данным, причиной ДТП, которое произошло около 22:00 на трассе Д-400, стал несчастный случай. Женщину сбил мотоциклист, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии туристка упала на проезжую часть, после чего еще несколько метров вперед ее протащил за собой мотоцикл.На место происшествия были направлены медики, дорожная полиция и жандармерия. Женщина скончалась, а 21-летний водитель получил легкие травмы и был доставлен в больницу. После прохождения лечения он будет направлен в полицию.Известно, что погибшей около 40 лет, однако ее личность пока не установлена. Чтобы опознать женщину, жандармерия сняла у нее отпечатки пальцев.
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авария, происшествия, россия, туризм, туристы, новости - туризм, турция, дтп
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
В результате аварии на пешеходном переходе в районе курортного поселка Махмутлар недалеко от Алании погибла туристка из России, сообщает
"Турпром" со ссылкой на местную газету Sabah.
По предварительным данным, причиной ДТП, которое произошло около 22:00 на трассе Д-400, стал несчастный случай. Женщину сбил мотоциклист, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии туристка упала на проезжую часть, после чего еще несколько метров вперед ее протащил за собой мотоцикл.
На место происшествия были направлены медики, дорожная полиция и жандармерия. Женщина скончалась, а 21-летний водитель получил легкие травмы и был доставлен в больницу. После прохождения лечения он будет направлен в полицию.
Известно, что погибшей около 40 лет, однако ее личность пока не установлена. Чтобы опознать женщину, жандармерия сняла у нее отпечатки пальцев.