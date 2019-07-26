Эксперт рассказал, какую помощь окажут пострадавшим в Тунисе туристам

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Российские туристы, которые пострадали в ДТП при подъезде к аэропорту тунисского острова Джерба, но за медицинской помощью обратились только по прилете на родину, будут получать соответствующее обслуживание по медицинским полисам, действующим на территории РФ, сообщила РИА Новости исполнительный директор страховой компании ERV, член Всероссийского союза страховщиков Юлия Алчеева.

Ранее СМИ сообщили, что 14 туристов компании Coral Travel обратились за медицинской помощью в Подмосковье после перелета из Туниса. Россияне попали в ДТП по дороге к тунисскому аэропорту на острове Джерба. Один из них госпитализирован с переломом позвонков. Два человека от госпитализации отказались.

"Если туристы, пострадавшие в Тунисе в результате ДТП, добрались до России и уже здесь обратились за медицинской помощью, то эта помощь будет оказываться не за счёт компании, которая страховала их зарубежное путешествие, а по ОМС или ДМС, в зависимости от того, чем располагают российские граждане", - сказала собеседник агентства.