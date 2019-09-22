Пострадавших в ДТП в Турции россиян могут выписать в ближайшие дни

АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Решение о выписке из больницы российских туристов, пострадавших накануне в аварии с автобусом в турецкой Анталье, будет принято в ближайшие дни, говорится в сообщении российского посольства в Турции, полученном в распоряжение РИА Новости.

Двадцать два российских туриста пострадали в аварии с автобусом в турецкой провинции Анталья в субботу, среди них есть двое несовершеннолетних, сообщили в генконсульстве РФ. Как пояснили в пресс-службе компании "Согласие", 11 человек были госпитализированы.