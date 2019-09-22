Пострадавших в ДТП в Турции россиян могут выписать в ближайшие дни

АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Решение о выписке из больницы российских туристов, пострадавших накануне в аварии с автобусом в турецкой Анталье, будет принято в ближайшие дни, говорится в сообщении российского посольства в Турции, полученном в распоряжение РИА Новости.
Двадцать два российских туриста пострадали в аварии с автобусом в турецкой провинции Анталья в субботу, среди них есть двое несовершеннолетних, сообщили в генконсульстве РФ. Как пояснили в пресс-службе компании "Согласие", 11 человек были госпитализированы.
"В больницах под наблюдением врачей остаются восемь россиян. Сотрудники Генконсульства в Анталье посетили пострадавших, провели беседы с лечащими врачами, получили актуальную информацию о состоянии пациентов. По мнению экспертов, признано целесообразным продолжить их госпитализацию еще на одни сутки. В зависимости от динамики восстановления решение об их выписке будет принято в ближайшие дни. Продолжаем следить за ситуацией и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении посольства РФ в Анкаре.