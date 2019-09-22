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РИА Новости

Пострадавших в ДТП в Турции россиян могут выписать в ближайшие дни

17:44 22.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкСкорая в Турции
Скорая в Турции
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Скорая в Турции. Архивное фото
АНКАРА, 22 сен – РИА Новости. Решение о выписке из больницы российских туристов, пострадавших накануне в аварии с автобусом в турецкой Анталье, будет принято в ближайшие дни, говорится в сообщении российского посольства в Турции, полученном в распоряжение РИА Новости.
Двадцать два российских туриста пострадали в аварии с автобусом в турецкой провинции Анталья в субботу, среди них есть двое несовершеннолетних, сообщили в генконсульстве РФ. Как пояснили в пресс-службе компании "Согласие", 11 человек были госпитализированы.
Скорая помощь
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"В больницах под наблюдением врачей остаются восемь россиян. Сотрудники Генконсульства в Анталье посетили пострадавших, провели беседы с лечащими врачами, получили актуальную информацию о состоянии пациентов. По мнению экспертов, признано целесообразным продолжить их госпитализацию еще на одни сутки. В зависимости от динамики восстановления решение об их выписке будет принято в ближайшие дни. Продолжаем следить за ситуацией и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении посольства РФ в Анкаре.
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