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В Египте россияне попали в ДТП с автобусом
В Египте россияне попали в ДТП с автобусом
Туристический автобус попал в ДТП в Египте, среди пассажиров оказалось шесть россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Каире. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T16:21
2021-02-19T17:32
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КАИР, 19 фев — РИА Новости. Туристический автобус попал в ДТП в Египте, среди пассажиров оказалось шесть россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Каире.Авария произошла на трассе Шарм-эш-Шейх — Каир. Автобус с туристами выехал из Шарм-эш-Шейха примерно в час ночи по местному времени. По словам источника РИА Новости, планировалась экскурсия на пирамиды. Около 06:30 утра автобус перевернулся, не доезжая до города Рас-Матарма на западе Синайского полуострова.Россияне получили небольшие ушибы, их осмотрели врачи, добавил собеседник агентства. Сейчас туристы уже возвращаются в свои отели, посольство продолжает следить за ситуацией.Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть трое украинцев. По словам посла Украины в Египте, всего в автобусе ехали около 60 туристов из разных стран.
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новости - туризм, египет, россия, мид украины, в мире, шарм-эш-шейх, каир (город)

В Египте россияне попали в ДТП с автобусом

16:21 19.02.2021 (обновлено: 17:32 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Надим ЗуауиВ международном аэропорту Шарм-эш-Шейх
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Надим Зуауи
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КАИР, 19 фев — РИА Новости. Туристический автобус попал в ДТП в Египте, среди пассажиров оказалось шесть россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Каире.
Авария произошла на трассе Шарм-эш-Шейх — Каир. Автобус с туристами выехал из Шарм-эш-Шейха примерно в час ночи по местному времени. По словам источника РИА Новости, планировалась экскурсия на пирамиды. Около 06:30 утра автобус перевернулся, не доезжая до города Рас-Матарма на западе Синайского полуострова.

"Никто из находившихся в нем шести граждан России серьезно не пострадал", — сказали в посольстве.

Россияне получили небольшие ушибы, их осмотрели врачи, добавил собеседник агентства. Сейчас туристы уже возвращаются в свои отели, посольство продолжает следить за ситуацией.
Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть трое украинцев. По словам посла Украины в Египте, всего в автобусе ехали около 60 туристов из разных стран.
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