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В Египте россияне попали в ДТП с автобусом

В Египте россияне попали в ДТП с автобусом

Туристический автобус попал в ДТП в Египте, среди пассажиров оказалось шесть россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Каире. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T16:21

2021-02-19T16:21

2021-02-19T17:32

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КАИР, 19 фев — РИА Новости. Туристический автобус попал в ДТП в Египте, среди пассажиров оказалось шесть россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Каире.Авария произошла на трассе Шарм-эш-Шейх — Каир. Автобус с туристами выехал из Шарм-эш-Шейха примерно в час ночи по местному времени. По словам источника РИА Новости, планировалась экскурсия на пирамиды. Около 06:30 утра автобус перевернулся, не доезжая до города Рас-Матарма на западе Синайского полуострова.Россияне получили небольшие ушибы, их осмотрели врачи, добавил собеседник агентства. Сейчас туристы уже возвращаются в свои отели, посольство продолжает следить за ситуацией.Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть трое украинцев. По словам посла Украины в Египте, всего в автобусе ехали около 60 туристов из разных стран.

https://ria.ru/20210211/dtp-1596979725.html

египет

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2021

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новости - туризм, египет, россия, мид украины, в мире, шарм-эш-шейх, каир (город)