В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

АНКАРА, 7 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на горной дороге.
Пострадали шесть человек, их госпитализировали.
"Тяжелых ранений у них нет", — добавил собеседник агентства.
Сейчас генконсульство находится на связи с турецкими властями и выясняет обстоятельства инцидента.
Исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева сообщила, что одному из российских туристов провели операцию рук. Она отметила, что речь идет о травмах средней тяжести.