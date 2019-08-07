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РИА Новости

В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

10:05, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула
© РИА Новости / Виктория Виатрис
АНКАРА, 7 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением на горной дороге.
Пострадали шесть человек, их госпитализировали.
"Тяжелых ранений у них нет", — добавил собеседник агентства.
Сейчас генконсульство находится на связи с турецкими властями и выясняет обстоятельства инцидента.
Исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева сообщила, что одному из российских туристов провели операцию рук. Она отметила, что речь идет о травмах средней тяжести.
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