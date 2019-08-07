В Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП

АНКАРА, 7 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на горной дороге.

Пострадали шесть человек, их госпитализировали.

"Тяжелых ранений у них нет", — добавил собеседник агентства.

Сейчас генконсульство находится на связи с турецкими властями и выясняет обстоятельства инцидента.