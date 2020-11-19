https://ria.ru/20201119/kruzenshtern-1584976449.html

Биография Ивана Крузенштерна

Биография Ивана Крузенштерна

Российский мореплаватель, исследователь Тихого океана, ученый-гидрограф, один из основоположников российской океанологии, адмирал, почетный член Петербургской... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T00:45

2020-11-19T00:45

2020-11-19T00:45

иван крузенштерн

справки

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Российский мореплаватель, исследователь Тихого океана, ученый-гидрограф, один из основоположников российской океанологии, адмирал, почетный член Петербургской академии наук Иван Федорович Крузенштерн (при рождении Адам Иоганн фон Крузенштерн, нем. Adam Johann von Krusenstern) родился 19 ноября (8 ноября по старому стилю) 1770 года в имении Хаггут рядом с городом Ревель в Эстляндии (ныне Таллин, Эстония) в дворянской семье. В 1785 году был определен кадетом в Морской кадетский корпус. В мае 1788 года в связи с войной со Швецией был досрочно выпущен из корпуса и назначен на корабль "Мстислав". Участвовал в Гогландском (1788), Эландском (1789), Ревельском (1790) и Выборгском (1790) сражениях. В 1789 году был произведен в мичманы, в 1790 году – в лейтенанты.В 1793 году был отправлен в Англию для изучения морского искусства; с английским флотом плавал к северным берегам Америки, участвовал в сражениях с французскими судами; посетил Барбадос, Суринам, Бермудские острова, добрался до мыса Доброй Надежды, Ост-Индии, побывал на острове Святой Елены и в Китае.В 1799 году Крузенштерн вернулся в Россию. По возвращении представил в морское министерство проект кругосветных плаваний для прямого торгового сообщения между российскими портами на Балтике и на Аляске, но он был отклонен.В 1802 году Иван Крузенштерн был назначен начальником первой русской кругосветной экспедиции, в состав которой входили корабли "Надежда" (командир Крузенштерн) и "Нева" (командир Юрий Лисянский). 7 августа (26 июля по старому стилю) 1803 года корабли вышли из Кронштадта, в марте 1804 года обошли мыс Горн и вступили в Тихий океан. После посещения Гавайских островов "Нева" направилась в Новоархангельск, а "Надежда" на Камчатку и затем в Японию. В августе 1806 года экспедиция вернулась в Кронштадт через Индийский и Атлантический океаны.Во время плавания Крузенштерном впервые были выполнены широкие океанографические и метеорологические работы в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах, положено начало систематическим глубоководным исследованиям океана. Крузенштерн произвел опись части Курильских островов, побережий Сахалина, Камчатки, некоторых островов Японии. Описание путешествия и результаты океанологических и этнографических исследований Иван Крузенштерн изложил в трехтомном труде "Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях "Надежда" и "Нева" (1809-1812). С 1811 года Иван Крузенштерн был инспектором Морского кадетского корпуса. В 1815 году он ушел в бессрочный отпуск для лечения и научных занятий. В 1823-1826 годах опубликовал двухтомный "Атлас Южного моря", содержащий историко-географический анализ обширных русских и иностранных источников.По инициативе Крузенштерна была снаряжена кругосветная морская экспедиция под руководством Отто Коцебу (1815-1818), экспедиции Михаила Васильева – Глеба Шишмарева (1819-1822), Фадея Беллинсгаузена – Михаила Лазарева (1819-1821), Михаила Станюковича – Федора Литке (1826-1829). В 1827-1842 годах Крузенштерн был директором Морского кадетского корпуса. Его деятельность на этом посту ознаменована улучшением методов преподавания и введением новых предметов, необходимых для морских офицеров, учреждением офицерского класса, была увеличена библиотека, устроена обсерватория. В 1842 году Крузенштерн подал в отставку.24 августа (12 августа по старому стилю) 1846 года Иван Крузенштерн скончался в своем имении Асс, близ Ревеля. Похоронен в Вышгородской церкви в Ревеле (Домский собор в Таллине). Ученый был удостоен многих высоких наград, в том числе ордена Святого Александра Невского, Белого Орла, Святого Владимира 2-й и 3-й степени, Святой Анны 1-й и 2-й степени, Святого Георгия 4-й степени, а также иностранными орденами.Крузенштерн был одним из учредителей Русского географического общества, членом Лондонского королевского общества и других научных обществ. Его именем названы 13 географических объектов в различных частях планеты: два атолла, остров, два пролива, три горы, три мыса, риф и губа.В 1873 году в Петербурге напротив Морского кадетского корпуса Ивану Крузенштерну был установлен памятник. В феврале 1946 года немецкое судно "Падуа", которое после окончания Второй мировой войны перешло СССР, получило название "Крузенштерн". Иван Крузенштерн был женат на Юлиане Шарлотте фон Таубе дер Иссен (1780-1849), в семье было шестеро детей – четыре сына и две дочери. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван крузенштерн, справки