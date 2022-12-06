https://ria.ru/20221206/krugosvetka-1836590392.html

Самоубийство на борту, бунт и людоеды. Первая русская кругосветка. Часть 3

Самоубийство на борту, бунт и людоеды. Первая русская кругосветка. Часть 3 - РИА Новости, 06.12.2022

Самоубийство на борту, бунт и людоеды. Первая русская кругосветка. Часть 3

Корабли "Нева" и "Надежда" стали первыми, на которых русские моряки совершили кругосветное путешествие. Руководителем экспедиции и капитаном "Надежды" был Иван Крузенштерн. "Неву" же возглавил Юрий Лисянский. Но какими двух капитанов видели их подчинённые? Что скрывал в своих дневниках Крузенштерн и почему миссия Резанова провалилась?

2022-12-06T14:00

2022-12-06T14:00

2022-12-06T14:01

иван крузенштерн

история

истории.doc

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Самоубийство на борту, бунт и людоеды. Первая русская кругосветка. Часть 3 Корабли «Нева» и «Надежда» стали первыми, на которых русские моряки совершили кругосветное путешествие. Руководителем экспедиции и капитаном «Надежды» был Иван Крузенштерн. «Неву» же возглавил Юрий Лисянский. Но какими двух капитанов видели их подчинённые? Что скрывал в своих дневниках Крузенштерн и почему миссия Резанова провалилась? audio/mpeg

Самоубийство на борту, бунт и людоеды. Первая русская кругосветка. Часть 3 Корабли «Нева» и «Надежда» стали первыми, на которых русские моряки совершили кругосветное путешествие. Руководителем экспедиции и капитаном «Надежды» был Иван Крузенштерн. «Неву» же возглавил Юрий Лисянский. Но какими двух капитанов видели их подчинённые? Что скрывал в своих дневниках Крузенштерн и почему миссия Резанова провалилась? audio/mpeg

Это третий и заключительный эпизод про историю первой русской кругосветной экспедиции под началом Ивана Федоровича Крузенштерна на кораблях "Нева" и "Надежда". Как за три года экспедиции "Нева" и "Надежда" находились вместе только год, и почему Лисянский завершил путешествие раньше можно в эпизоде "Что не поделил Крузенштерн с Лисянским? Первая русская кругосветка. Часть 2".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артур АрушанянГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Михаил Хрусталев, Станислав Стрелков, Игорь Балалаев, Глеб Глушенков, Виктор Флиер, Сергей ФуксЗвукорежиссер: Андрей Темнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иван крузенштерн, история, аудио