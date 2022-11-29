https://ria.ru/20221129/lisyanskiy-1834941861.html
Что не поделил Крузенштерн с Лисянским? Первая русская кругосветка. Часть 2
Что не поделил Крузенштерн с Лисянским? Первая русская кругосветка. Часть 2 - РИА Новости, 29.11.2022
Что не поделил Крузенштерн с Лисянским? Первая русская кругосветка. Часть 2
Корабли "Нева" и "Надежда" стали первыми, на которых русские моряки совершили кругосветное путешествие. Руководителем экспедиции и капитаном "Надежды" был Иван Крузенштерн. "Неву" же возглавил Юрий Лисянский, друг Ивана Федоровича. Но как за три года экспедиции корабли находились вместе только год, и почему Лисянский завершил путешествие раньше?
2022-11-29T14:00
2022-11-29T14:00
2022-11-29T14:14
иван крузенштерн
подкаст
путешествия
история
истории.doc
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Что не поделили Лисянский и Крузенштерн? Первая русская кругосветка. Часть 2
Корабли «Нева» и «Надежда» стали первыми, на которых русские моряки совершили кругосветное путешествие. Руководителем экспедиции и капитаном «Надежды» был Иван Крузенштерн. «Неву» же возглавил Юрий Лисянский, друг Ивана Федоровича по кадетскому корпусу. Но как за три года экспедиции корабли находились вместе только год? О чём спорили два капитана, и почему Лисянский завершил путешествие раньше?
audio/mpeg
Что не поделили Лисянский и Крузенштерн? Первая русская кругосветка. Часть 2
Корабли «Нева» и «Надежда» стали первыми, на которых русские моряки совершили кругосветное путешествие. Руководителем экспедиции и капитаном «Надежды» был Иван Крузенштерн. «Неву» же возглавил Юрий Лисянский, друг Ивана Федоровича по кадетскому корпусу. Но как за три года экспедиции корабли находились вместе только год? О чём спорили два капитана, и почему Лисянский завершил путешествие раньше?
audio/mpeg
Узнать, что думал о первом русском кругосветном путешествии сам Иван Федорович Крузенштерна можно в эпизоде "Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артур АрушанянГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Михаил Хрусталев, Станислав Стрелков, Игорь Балалаев, Глеб Глушенков Звукорежиссер: Андрей ТемновСпециалист эпизода: Юлия Вакс
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иван крузенштерн, подкаст, путешествия, история, аудио
Иван Крузенштерн, Подкаст, Путешествия, история, Истории.doc
14:00 29.11.2022 (обновлено: 14:14 29.11.2022)
Что не поделил Крузенштерн с Лисянским? Первая русская кругосветка. Часть 2
Корабли "Нева" и "Надежда" стали первыми, на которых русские моряки совершили кругосветное путешествие. Руководителем экспедиции и капитаном "Надежды" был Иван Крузенштерн. "Неву" же возглавил Юрий Лисянский, друг Ивана Федоровича. Но как за три года экспедиции корабли находились вместе только год, и почему Лисянский завершил путешествие раньше?