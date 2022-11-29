https://ria.ru/20221129/lisyanskiy-1834941861.html

Что не поделил Крузенштерн с Лисянским? Первая русская кругосветка. Часть 2

Что не поделил Крузенштерн с Лисянским? Первая русская кругосветка. Часть 2 - РИА Новости, 29.11.2022

Что не поделил Крузенштерн с Лисянским? Первая русская кругосветка. Часть 2

Корабли "Нева" и "Надежда" стали первыми, на которых русские моряки совершили кругосветное путешествие. Руководителем экспедиции и капитаном "Надежды" был Иван Крузенштерн. "Неву" же возглавил Юрий Лисянский, друг Ивана Федоровича. Но как за три года экспедиции корабли находились вместе только год, и почему Лисянский завершил путешествие раньше?

2022-11-29T14:00

2022-11-29T14:00

2022-11-29T14:14

иван крузенштерн

подкаст

путешествия

история

истории.doc

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Что не поделили Лисянский и Крузенштерн? Первая русская кругосветка. Часть 2 Корабли «Нева» и «Надежда» стали первыми, на которых русские моряки совершили кругосветное путешествие. Руководителем экспедиции и капитаном «Надежды» был Иван Крузенштерн. «Неву» же возглавил Юрий Лисянский, друг Ивана Федоровича по кадетскому корпусу. Но как за три года экспедиции корабли находились вместе только год? О чём спорили два капитана, и почему Лисянский завершил путешествие раньше? audio/mpeg

Что не поделили Лисянский и Крузенштерн? Первая русская кругосветка. Часть 2 Корабли «Нева» и «Надежда» стали первыми, на которых русские моряки совершили кругосветное путешествие. Руководителем экспедиции и капитаном «Надежды» был Иван Крузенштерн. «Неву» же возглавил Юрий Лисянский, друг Ивана Федоровича по кадетскому корпусу. Но как за три года экспедиции корабли находились вместе только год? О чём спорили два капитана, и почему Лисянский завершил путешествие раньше? audio/mpeg

Узнать, что думал о первом русском кругосветном путешествии сам Иван Федорович Крузенштерна можно в эпизоде "Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артур АрушанянГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Михаил Хрусталев, Станислав Стрелков, Игорь Балалаев, Глеб Глушенков Звукорежиссер: Андрей ТемновСпециалист эпизода: Юлия Вакс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иван крузенштерн, подкаст, путешествия, история, аудио