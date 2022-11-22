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Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1 - РИА Новости, 22.11.2022
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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20221122/krugosvetka-1833312641.html
Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1
Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1 - РИА Новости, 22.11.2022
Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1
Первое русское кругосветное путешествие заняло более трёх лет. Возглавил его Иван Крузенштерн. Когда ему впервые пришла идея совершить кругосветку и пересечь шесть морей и три океана на скорости велосипеда? Как встреча с людоедами и спор с посланником императора чуть не сорвали экспедицию?
2022-11-22T14:00
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истории.doc
история
иван крузенштерн
подкаст
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Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1
Первое русское кругосветное путешествие заняло более трёх лет. Возглавил его Иван Крузенштерн. Когда ему впервые пришла идея совершить кругосветку и пересечь шесть морей и три океана на скорости велосипеда? Как встреча с людоедами и спор с посланником императора чуть не сорвали экспедицию?
audio/mpeg
Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1
Первое русское кругосветное путешествие заняло более трёх лет. Возглавил его Иван Крузенштерн. Когда ему впервые пришла идея совершить кругосветку и пересечь шесть морей и три океана на скорости велосипеда? Как встреча с людоедами и спор с посланником императора чуть не сорвали экспедицию?
audio/mpeg
На какие жертвы капитан пошёл ради путешествия и есть ли в его дневниках эпизоды, которые до сих пор вызывают споры у историков?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артур АрушанянГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Михаил Хрусталев, Станислав СтрелковЗвукорежиссер: Андрей ТемновСпециалист эпизода: Юлия Вакс
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история, иван крузенштерн, подкаст, аудио
Истории.doc, история, Иван Крузенштерн, Подкаст
14:00 22.11.2022 (обновлено: 19:54 22.11.2022)
 

Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1

Истории.doc
Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1
14:00
Читать ria.ru в
Первое русское кругосветное путешествие заняло более трёх лет. Возглавил его Иван Крузенштерн. Когда ему впервые пришла идея совершить кругосветку и пересечь шесть морей и три океана на скорости велосипеда? Как встреча с людоедами и спор с посланником императора чуть не сорвали экспедицию?
На какие жертвы капитан пошёл ради путешествия и есть ли в его дневниках эпизоды, которые до сих пор вызывают споры у историков?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Сценарий эпизода: Артур Арушанян
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Михаил Хрусталев, Станислав Стрелков
Звукорежиссер: Андрей Темнов

Специалист эпизода: Юлия Вакс
 
Истории.docисторияИван КрузенштернПодкаст
 
 
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