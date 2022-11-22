https://ria.ru/20221122/krugosvetka-1833312641.html

Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1

Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1 - РИА Новости, 22.11.2022

Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1

Первое русское кругосветное путешествие заняло более трёх лет. Возглавил его Иван Крузенштерн. Когда ему впервые пришла идея совершить кругосветку и пересечь шесть морей и три океана на скорости велосипеда? Как встреча с людоедами и спор с посланником императора чуть не сорвали экспедицию?

2022-11-22T14:00

2022-11-22T14:00

2022-11-22T19:54

истории.doc

история

иван крузенштерн

подкаст

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Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1 Первое русское кругосветное путешествие заняло более трёх лет. Возглавил его Иван Крузенштерн. Когда ему впервые пришла идея совершить кругосветку и пересечь шесть морей и три океана на скорости велосипеда? Как встреча с людоедами и спор с посланником императора чуть не сорвали экспедицию? audio/mpeg

Кто хотел казнить Крузенштерна? Первая русская кругосветка. Часть 1 Первое русское кругосветное путешествие заняло более трёх лет. Возглавил его Иван Крузенштерн. Когда ему впервые пришла идея совершить кругосветку и пересечь шесть морей и три океана на скорости велосипеда? Как встреча с людоедами и спор с посланником императора чуть не сорвали экспедицию? audio/mpeg

На какие жертвы капитан пошёл ради путешествия и есть ли в его дневниках эпизоды, которые до сих пор вызывают споры у историков?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артур АрушанянГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Михаил Хрусталев, Станислав СтрелковЗвукорежиссер: Андрей ТемновСпециалист эпизода: Юлия Вакс

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история, иван крузенштерн, подкаст, аудио