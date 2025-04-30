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Русская Америка. Как добыча пушнины привела сибирских купцов в Калифорнию
Русская Америка. Как добыча пушнины привела сибирских купцов в Калифорнию - РИА Новости, 30.04.2025
Русская Америка. Как добыча пушнины привела сибирских купцов в Калифорнию
В 1799 году Павел I подписал указ об основании Российско-американской компании. Как русские купцы и промысловики оказались в Северной Америке, и что искали на Аляске? Зачем компания снаряжала кругосветные экспедиции, и о чем прототип главного героя рок-оперы "Юнона и Авось" Николай Резанов просил коменданта Сан-Франциско?
2025-04-30T14:30:00+03:00
2025-04-30T14:30:00+03:00
2025-04-30T14:44:00+03:00
история русского флота
калифорния
аляска
северная америка
павел i
александр баранов
иван крузенштерн
история
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Русская Америка. Как добыча пушнины привела сибирских купцов в Калифорнию
В 1799 году Павел I подписал указ об основании Российско-американской компании. Как русские купцы и промысловики оказались в Северной Америке, и что искали на Аляске? Зачем компания снаряжала кругосветные экспедиции, и о чем прототип главного героя рок-оперы "Юнона и Авось" Николай Резанов просил коменданта Сан-Франциско?
audio/mpeg
Русская Америка. Как добыча пушнины привела сибирских купцов в Калифорнию
В 1799 году Павел I подписал указ об основании Российско-американской компании. Как русские купцы и промысловики оказались в Северной Америке, и что искали на Аляске? Зачем компания снаряжала кругосветные экспедиции, и о чем прототип главного героя рок-оперы "Юнона и Авось" Николай Резанов просил коменданта Сан-Франциско?
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Для чего иркутские купцы Шелиховы отправились в плавание к берегам Аляски и какие задачи решал "главный правитель Российских колоний в Америке" Александр Баранов? Почему Николай Резанов отправился в первое русское кругосветное путешествие вместе с Иваном Крузенштерном и Юрием Лисянским? Как Российско-американская компания была связана с экспедицией Геннадия Невельского и когда её фактории появились в устье Амура и на Курильских островах? Зачем в Калифорнии был основан Форт-Росс и с какими проблемами сталкивались жители Ново-Архангельска — столицы Руской Америки? Каким промыслом занимались русские переселенцы вместе с коренными жителями на Алеутских и других островах северо-восточной части Тихого океана?Эксперты эпизода:_____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Анна БастраковаЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Александр Кузык, Виктор Анохин, Артем Коротков, Анастасия КудрявцеваРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneRJTwgx648
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Русская Америка. Как добыча пушнины привела сибирских купцов в Калифорнию
В 1799 году Павел I подписал указ об основании Российско-американской компании. Как русские купцы и промысловики оказались в Северной Америке, и что искали на Аляске? Зачем компания снаряжала кругосветные экспедиции, и о чем прототип главного героя рок-оперы "Юнона и Авось" Николай Резанов просил коменданта Сан-Франциско?