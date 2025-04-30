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Русская Америка. Как добыча пушнины привела сибирских купцов в Калифорнию - РИА Новости, 30.04.2025
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История русского судоходства хедер - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
История русского флота
 
14:30 30.04.2025 (обновлено: 14:44 30.04.2025)
https://ria.ru/20250430/rossiyskoamerikanskayakompaniya-2014275600.html
Русская Америка. Как добыча пушнины привела сибирских купцов в Калифорнию
Русская Америка. Как добыча пушнины привела сибирских купцов в Калифорнию - РИА Новости, 30.04.2025
Русская Америка. Как добыча пушнины привела сибирских купцов в Калифорнию
В 1799 году Павел I подписал указ об основании Российско-американской компании. Как русские купцы и промысловики оказались в Северной Америке, и что искали на Аляске? Зачем компания снаряжала кругосветные экспедиции, и о чем прототип главного героя рок-оперы "Юнона и Авось" Николай Резанов просил коменданта Сан-Франциско?
2025-04-30T14:30:00+03:00
2025-04-30T14:44:00+03:00
история русского флота
калифорния
аляска
северная америка
павел i
александр баранов
иван крузенштерн
история
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Русская Америка. Как добыча пушнины привела сибирских купцов в Калифорнию
В 1799 году Павел I подписал указ об основании Российско-американской компании. Как русские купцы и промысловики оказались в Северной Америке, и что искали на Аляске? Зачем компания снаряжала кругосветные экспедиции, и о чем прототип главного героя рок-оперы "Юнона и Авось" Николай Резанов просил коменданта Сан-Франциско?
audio/mpeg
Русская Америка. Как добыча пушнины привела сибирских купцов в Калифорнию
В 1799 году Павел I подписал указ об основании Российско-американской компании. Как русские купцы и промысловики оказались в Северной Америке, и что искали на Аляске? Зачем компания снаряжала кругосветные экспедиции, и о чем прототип главного героя рок-оперы "Юнона и Авось" Николай Резанов просил коменданта Сан-Франциско?
audio/mpeg
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.Для чего иркутские купцы Шелиховы отправились в плавание к берегам Аляски и какие задачи решал "главный правитель Российских колоний в Америке" Александр Баранов? Почему Николай Резанов отправился в первое русское кругосветное путешествие вместе с Иваном Крузенштерном и Юрием Лисянским? Как Российско-американская компания была связана с экспедицией Геннадия Невельского и когда её фактории появились в устье Амура и на Курильских островах? Зачем в Калифорнии был основан Форт-Росс и с какими проблемами сталкивались жители Ново-Архангельска — столицы Руской Америки? Каким промыслом занимались русские переселенцы вместе с коренными жителями на Алеутских и других островах северо-восточной части Тихого океана?Эксперты эпизода:_____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Сценарий эпизода: Анна БастраковаЗвукорежиссер: Андрей ТемновГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Александр Кузык, Виктор Анохин, Артем Коротков, Анастасия КудрявцеваРеклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneRJTwgx648
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калифорния, аляска, северная америка, павел i, александр баранов, иван крузенштерн, история, тихоокеанский флот вмф россии, образование, россия, российская империя, дальний восток, российская академия наук, сахалин, южно-сахалинск, петропавловск-камчатский, камчатка, хабаровск, хабаровский край, камчатский край, сахалинская область, аудио
История русского флота, Калифорния, Аляска, Северная Америка, Павел I, Александр Баранов, Иван Крузенштерн, история, Тихоокеанский флот ВМФ России, Образование, Россия, Российская империя, Дальний Восток, Российская академия наук, Сахалин, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, Хабаровск, Хабаровский край, Камчатский край, Сахалинская область

Русская Америка. Как добыча пушнины привела сибирских купцов в Калифорнию

История русского флота
Русская Америка. Как добыча пушнины привела сибирских купцов в Калифорнию
Вчера, 14:30
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В 1799 году Павел I подписал указ об основании Российско-американской компании. Как русские купцы и промысловики оказались в Северной Америке, и что искали на Аляске? Зачем компания снаряжала кругосветные экспедиции, и о чем прототип главного героя рок-оперы "Юнона и Авось" Николай Резанов просил коменданта Сан-Франциско?
Генеральный спонсор — Банк ВТБ.
Для чего иркутские купцы Шелиховы отправились в плавание к берегам Аляски и какие задачи решал "главный правитель Российских колоний в Америке" Александр Баранов? Почему Николай Резанов отправился в первое русское кругосветное путешествие вместе с Иваном Крузенштерном и Юрием Лисянским? Как Российско-американская компания была связана с экспедицией Геннадия Невельского и когда её фактории появились в устье Амура и на Курильских островах? Зачем в Калифорнии был основан Форт-Росс и с какими проблемами сталкивались жители Ново-Архангельска — столицы Руской Америки? Каким промыслом занимались русские переселенцы вместе с коренными жителями на Алеутских и других островах северо-восточной части Тихого океана?
Эксперты эпизода:
_____
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
_____
Сценарий эпизода: Анна Бастракова
Звукорежиссер: Андрей Темнов
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Александр Кузык, Виктор Анохин, Артем Коротков, Анастасия Кудрявцева
Реклама, Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139, erid:F7NfYUJCUneRJTwgx648
 
История русского флотаКалифорнияАляскаСеверная АмерикаПавел IАлександр БарановИван КрузенштернисторияТихоокеанский флот ВМФ РоссииОбразованиеРоссияРоссийская империяДальний ВостокРоссийская академия наукСахалинЮжно-СахалинскПетропавловск-КамчатскийКамчаткаХабаровскХабаровский крайКамчатский крайСахалинская область
 
 
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