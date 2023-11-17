https://ria.ru/20231117/proekt-1910147588.html

Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью IX культурного форума

Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью IX культурного форума - РИА Новости, 17.11.2023

Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью IX культурного форума

VR-зона РИА Новости стала одной из главных интерактивных площадок на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Участники из более чем 70 стран... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:23

2023-11-17T17:23

2023-11-17T17:23

россия

санкт-петербург

индия

роман карманов

иван крузенштерн

российское военно-историческое общество (рвио)

президентский фонд культурных инициатив

новости агентства

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. VR-зона РИА Новости стала одной из главных интерактивных площадок на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Участники из более чем 70 стран смогли ознакомиться с просветительскими документальными VR-проектами, представленными агентством.Каждый проект создан в партнерстве с ведущими музеями, театрами и культурными фондами России и является положительным примером применения новых технологий в сфере культуры и искусства:"Крузенштерн. Кругосветка "Надежды" — документальный VR-квест, созданный при поддержке ПФКИ и при экспертном участии учёных ГИМа. Проект посвящен великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна. Он рассказывает о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота."Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" — просветительский проект, созданный совместно с Ассоциацией "Организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" при поддержке ПФКИ. Сюжет и современные VR-механики позволяют в жанре публицистической игры узнать историю промыслов и декоративного искусства, а также создать свои варианты применения традиционных узоров в современных интерьерах и предметах."VR-археология: тайны Куликова поля" — уникальный симулятор археологической экспедиции, подготовленный специально для Государственного музея-заповедника "Куликово поле". Проект приурочен к 30-летию археологической экспедиции Государственного музея "Куликово поле" и создан при поддержке Министерства культуры РФ в рамках празднования 650-летия Куликовской битвы."Нюрнберг: VRдикт народов" стал совместной работой ученых-историков, музейных экспертов и актеров МХАТ имени Горького при поддержке РВИО. Пользователь этого VR-квеста выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, задача которого – собрать улики для доказательства вины ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего рейха."Музей исчезнувших картин" — VR-пространство, где возрождаются утраченные шедевры. Они исчезали в пожарах, в войнах, становились жертвами мародеров и политических репрессий. Благодаря виртуальной реальности, можно снова увидеть утраченные шедевры и узнать об их трагической судьбе.Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и генеральный директор академии NADA, руководитель QuickStart Media (Россия) Егор Ярошевич поделились, что прохождение VR-проектов агентства подарило очень яркие впечатления, это было увлекательное погружение в виртуальную реальность."Игра воссоздана на реальных исторических событиях. Очень качественная графика и проработанные персонажи. Меня это приятно удивило и восхитило, хотя я довольно часто по работе имею дело с виртуальной реальностью. Спасибо за такие проекты!", — сказал Егор Ярошевич."Индия огромная страна. И все там любят Россию. Им бы очень хотелось ознакомиться с русской культурой и в дальнейшем провести сравнительный анализ. Подобные проекты с большой радостью были бы приняты, как образовательный материал для студентов Индии", — отметилпрофессор кафедры славистики и финно-угорских языков Делийского университета (Индия) Гириш Мунджал. Он знакомит с русской культурой, как филологов, изучающих русский язык, так и студентов других кафедр, интересующихся культурой России.В 2023 году IX международный культурный форум стал главным мероприятием для профессионального сообщества — деятелей культуры, руководителей крупнейших культурных организаций страны и мира, ведущих экспертов, а также представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти. Организаторами форума выступили Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации и Правительство Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20231116/forum-1909949049.html

https://ria.ru/20231110/forum-1908702628.html

https://ria.ru/20231116/biznes-1909613620.html

россия

санкт-петербург

индия

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россия, санкт-петербург, индия, роман карманов, иван крузенштерн, российское военно-историческое общество (рвио), президентский фонд культурных инициатив, новости агентства, риа новости