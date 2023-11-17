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Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью IX культурного форума - РИА Новости, 17.11.2023
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17:23 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/proekt-1910147588.html
Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью IX культурного форума
Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью IX культурного форума - РИА Новости, 17.11.2023
Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью IX культурного форума
VR-зона РИА Новости стала одной из главных интерактивных площадок на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Участники из более чем 70 стран... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:23
2023-11-17T17:23
россия
санкт-петербург
индия
роман карманов
иван крузенштерн
российское военно-историческое общество (рвио)
президентский фонд культурных инициатив
новости агентства
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. VR-зона РИА Новости стала одной из главных интерактивных площадок на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Участники из более чем 70 стран смогли ознакомиться с просветительскими документальными VR-проектами, представленными агентством.Каждый проект создан в партнерстве с ведущими музеями, театрами и культурными фондами России и является положительным примером применения новых технологий в сфере культуры и искусства:"Крузенштерн. Кругосветка "Надежды" — документальный VR-квест, созданный при поддержке ПФКИ и при экспертном участии учёных ГИМа. Проект посвящен великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна. Он рассказывает о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота."Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" — просветительский проект, созданный совместно с Ассоциацией "Организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" при поддержке ПФКИ. Сюжет и современные VR-механики позволяют в жанре публицистической игры узнать историю промыслов и декоративного искусства, а также создать свои варианты применения традиционных узоров в современных интерьерах и предметах."VR-археология: тайны Куликова поля" — уникальный симулятор археологической экспедиции, подготовленный специально для Государственного музея-заповедника "Куликово поле". Проект приурочен к 30-летию археологической экспедиции Государственного музея "Куликово поле" и создан при поддержке Министерства культуры РФ в рамках празднования 650-летия Куликовской битвы."Нюрнберг: VRдикт народов" стал совместной работой ученых-историков, музейных экспертов и актеров МХАТ имени Горького при поддержке РВИО. Пользователь этого VR-квеста выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, задача которого – собрать улики для доказательства вины ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего рейха."Музей исчезнувших картин" — VR-пространство, где возрождаются утраченные шедевры. Они исчезали в пожарах, в войнах, становились жертвами мародеров и политических репрессий. Благодаря виртуальной реальности, можно снова увидеть утраченные шедевры и узнать об их трагической судьбе.Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и генеральный директор академии NADA, руководитель QuickStart Media (Россия) Егор Ярошевич поделились, что прохождение VR-проектов агентства подарило очень яркие впечатления, это было увлекательное погружение в виртуальную реальность."Игра воссоздана на реальных исторических событиях. Очень качественная графика и проработанные персонажи. Меня это приятно удивило и восхитило, хотя я довольно часто по работе имею дело с виртуальной реальностью. Спасибо за такие проекты!", — сказал Егор Ярошевич."Индия огромная страна. И все там любят Россию. Им бы очень хотелось ознакомиться с русской культурой и в дальнейшем провести сравнительный анализ. Подобные проекты с большой радостью были бы приняты, как образовательный материал для студентов Индии", — отметилпрофессор кафедры славистики и финно-угорских языков Делийского университета (Индия) Гириш Мунджал. Он знакомит с русской культурой, как филологов, изучающих русский язык, так и студентов других кафедр, интересующихся культурой России.В 2023 году IX международный культурный форум стал главным мероприятием для профессионального сообщества — деятелей культуры, руководителей крупнейших культурных организаций страны и мира, ведущих экспертов, а также представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти. Организаторами форума выступили Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации и Правительство Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20231116/forum-1909949049.html
https://ria.ru/20231110/forum-1908702628.html
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санкт-петербург
индия
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россия, санкт-петербург, индия, роман карманов, иван крузенштерн, российское военно-историческое общество (рвио), президентский фонд культурных инициатив, новости агентства, риа новости
Россия, Санкт-Петербург, Индия, Роман Карманов, Иван Крузенштерн, Российское военно-историческое общество (РВИО), Президентский фонд культурных инициатив, Новости агентства, РИА Новости
Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью IX культурного форума

Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью IX культурного форума в Петербурге

© РИА НовостиЛучшие VR-проекты РИА Новости стали частью IX культурного форума
Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью IX культурного форума - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости
Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью IX культурного форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. VR-зона РИА Новости стала одной из главных интерактивных площадок на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Участники из более чем 70 стран смогли ознакомиться с просветительскими документальными VR-проектами, представленными агентством.
Каждый проект создан в партнерстве с ведущими музеями, театрами и культурными фондами России и является положительным примером применения новых технологий в сфере культуры и искусства:
Участники панельной дискуссии Новые технологии в культуре и искусстве: тенденции, риски, открытия - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
РИА Новости провело собственную сессию на Петербургском культурном форуме
16 ноября, 20:14
"Крузенштерн. Кругосветка "Надежды" — документальный VR-квест, созданный при поддержке ПФКИ и при экспертном участии учёных ГИМа. Проект посвящен великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна. Он рассказывает о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота.
"Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов" — просветительский проект, созданный совместно с Ассоциацией "Организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" при поддержке ПФКИ. Сюжет и современные VR-механики позволяют в жанре публицистической игры узнать историю промыслов и декоративного искусства, а также создать свои варианты применения традиционных узоров в современных интерьерах и предметах.
"VR-археология: тайны Куликова поля" — уникальный симулятор археологической экспедиции, подготовленный специально для Государственного музея-заповедника "Куликово поле". Проект приурочен к 30-летию археологической экспедиции Государственного музея "Куликово поле" и создан при поддержке Министерства культуры РФ в рамках празднования 650-летия Куликовской битвы.
"Нюрнберг: VRдикт народов" стал совместной работой ученых-историков, музейных экспертов и актеров МХАТ имени Горького при поддержке РВИО. Пользователь этого VR-квеста выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, задача которого – собрать улики для доказательства вины ключевых нацистских преступников – лидеров Третьего рейха.
"Музей исчезнувших картин" — VR-пространство, где возрождаются утраченные шедевры. Они исчезали в пожарах, в войнах, становились жертвами мародеров и политических репрессий. Благодаря виртуальной реальности, можно снова увидеть утраченные шедевры и узнать об их трагической судьбе.
Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Связь инвестиций и культуры обсудят на сессии ВЭБа на форуме в Петербурге
10 ноября, 16:13
Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и генеральный директор академии NADA, руководитель QuickStart Media (Россия) Егор Ярошевич поделились, что прохождение VR-проектов агентства подарило очень яркие впечатления, это было увлекательное погружение в виртуальную реальность.
«
"Игра воссоздана на реальных исторических событиях. Очень качественная графика и проработанные персонажи. Меня это приятно удивило и восхитило, хотя я довольно часто по работе имею дело с виртуальной реальностью. Спасибо за такие проекты!", — сказал Егор Ярошевич.
"Индия огромная страна. И все там любят Россию. Им бы очень хотелось ознакомиться с русской культурой и в дальнейшем провести сравнительный анализ. Подобные проекты с большой радостью были бы приняты, как образовательный материал для студентов Индии", — отметилпрофессор кафедры славистики и финно-угорских языков Делийского университета (Индия) Гириш Мунджал. Он знакомит с русской культурой, как филологов, изучающих русский язык, так и студентов других кафедр, интересующихся культурой России.
В 2023 году IX международный культурный форум стал главным мероприятием для профессионального сообщества — деятелей культуры, руководителей крупнейших культурных организаций страны и мира, ведущих экспертов, а также представителей бизнес-сообщества и органов государственной власти. Организаторами форума выступили Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации и Правительство Санкт-Петербурга.
Стенд российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ на ВЭФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Бизнес обсудит деловую культуру на форуме в Санкт-Петербурге
16 ноября, 12:00
 
РоссияСанкт-ПетербургИндияРоман КармановИван КрузенштернРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Президентский фонд культурных инициативНовости агентстваРИА Новости
 
 
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