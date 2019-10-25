VR-музей исчезнувших картин: теперь вы сможете увидеть утраченные шедевры

За свою историю человечество потеряло тысячи шедевров. Они бесследно пропадали, горели, были украдены. Но иногда можно поправить непоправимое — вернуть им жизнь. "Музей исчезнувших картин" — уникальный проект в виртуальной реальности, где можно увидеть 17 прежде утраченных, но восстановленных в VR образцов русского искусства. И это только начало.

Надев очки виртуальной реальности, вы увидите 17 объектов: древние иконы и картины кисти Василия Верещагина, Константина Коровина, Архипа Куинджи, Аполлинария Васнецова, Исаака Левитана, Ильи Репина и других великих художников. Это не просто VR-репродукции, а мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе шедевров. Интерактивные элементы раскрывают замысел художника, "озвучивают" сюжет и "восстанавливают" произведения. (Обращайте внимание на иконки рядом с экспонатами.)

Важной частью проекта стала VR-реконструкция уникального памятника русского зодчества — Успенской церкви в Кондопоге, которая почти полностью сгорела в 2018 году. Ее снова можно увидеть.

В основе проекта лежит журналистское расследование и большая работа с архивами. Использовались международные и российские реестры утраченных культурных ценностей, каталоги Росохранкультуры, базы МВД и Интерпола. О большинстве утраченных полотен известных художников не осталось ничего, кроме редких упоминаний в музейных каталогах.

Вместе с музеями, фондами и искусствоведами, специалистами Министерства культуры России были найдены репродукции и фотографии, записки и письма, в которых упоминались работы, собраны истории об исчезнувших образцах русского искусства. В проекте представлены в основном работы, созданные в конце XIX и в XX веке. Большинство копий работ художников не сохранились, или осталось очень мало репродукций приемлемого качества. Поэтому черно-белым изображениям с помощью нейросетей были возращены цвета.

"Музей исчезнувших картин" — это музей-сон. Его созданное в пропорциях золотого сечения пространство не подчиняется законам физики. Опыт, который получает зритель, несравним с обычным посещением музея. Здесь возрожденные экспонаты приближаются к посетителю, восстанавливается расстрелянное и сожженное, проявляется то, что было записано поверх. Картины звучат. В них снова проявляется цвет. Истории их исчезновения тесно переплетаются с историей страны и мира. Исторические записи классической музыки – в музее звучат произведения Модеста Мусоргского — дают удивительное погружение в прекрасный мир возвращенных ценностей.

Чтобы попасть в "Музей", скачайте приложение РИА.Lab (для iOS или Android ). Вам понадобятся очки виртуальной реальности или простой кардборд. Также проект можно смотреть в формате 360 без использования очков. Чтобы полностью погрузиться в виртуальную реальность, рекомендуем надеть наушники. Во время экскурсии по музею обращайте внимание на иконки и подсказки.

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Приложение РИА.Lab (для iOS Android ) — это инновационная платформа иммерсивной журналистики, где в форматах дополненной и виртуальной реальности рассказывается о самых интересных и необычных событиях и явлениях на Земле и за ее пределами.