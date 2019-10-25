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РИА Новости

VR-музей исчезнувших картин: теперь вы сможете увидеть утраченные шедевры

11:00 25.10.2019 (обновлено: 14:21 25.10.2019)
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За свою историю человечество потеряло тысячи шедевров. Они бесследно пропадали, горели, были украдены. Но иногда можно поправить непоправимое — вернуть им жизнь. "Музей исчезнувших картин" — уникальный проект в виртуальной реальности, где можно увидеть 17 прежде утраченных, но восстановленных в VR образцов русского искусства. И это только начало.
Чтобы начать экскурсию, скачайте мобильное приложение РИА.Lab в Google Play для Android или в App Store для iOS.
Надев очки виртуальной реальности, вы увидите 17 объектов: древние иконы и картины кисти Василия Верещагина, Константина Коровина, Архипа Куинджи, Аполлинария Васнецова, Исаака Левитана, Ильи Репина и других великих художников. Это не просто VR-репродукции, а мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе шедевров. Интерактивные элементы раскрывают замысел художника, "озвучивают" сюжет и "восстанавливают" произведения. (Обращайте внимание на иконки рядом с экспонатами.)
Важной частью проекта стала VR-реконструкция уникального памятника русского зодчества — Успенской церкви в Кондопоге, которая почти полностью сгорела в 2018 году. Ее снова можно увидеть.
В основе проекта лежит журналистское расследование и большая работа с архивами. Использовались международные и российские реестры утраченных культурных ценностей, каталоги Росохранкультуры, базы МВД и Интерпола. О большинстве утраченных полотен известных художников не осталось ничего, кроме редких упоминаний в музейных каталогах.
Вместе с музеями, фондами и искусствоведами, специалистами Министерства культуры России были найдены репродукции и фотографии, записки и письма, в которых упоминались работы, собраны истории об исчезнувших образцах русского искусства. В проекте представлены в основном работы, созданные в конце XIX и в XX веке. Большинство копий работ художников не сохранились, или осталось очень мало репродукций приемлемого качества. Поэтому черно-белым изображениям с помощью нейросетей были возращены цвета.
"Музей исчезнувших картин" — это музей-сон. Его созданное в пропорциях золотого сечения пространство не подчиняется законам физики. Опыт, который получает зритель, несравним с обычным посещением музея. Здесь возрожденные экспонаты приближаются к посетителю, восстанавливается расстрелянное и сожженное, проявляется то, что было записано поверх. Картины звучат. В них снова проявляется цвет. Истории их исчезновения тесно переплетаются с историей страны и мира. Исторические записи классической музыки – в музее звучат произведения Модеста Мусоргского — дают удивительное погружение в прекрасный мир возвращенных ценностей.
Чтобы попасть в "Музей", скачайте приложение РИА.Lab (для iOS или Android). Вам понадобятся очки виртуальной реальности или простой кардборд. Также проект можно смотреть в формате 360 без использования очков. Чтобы полностью погрузиться в виртуальную реальность, рекомендуем надеть наушники. Во время экскурсии по музею обращайте внимание на иконки и подсказки.
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Приложение РИА.Lab (для iOS и Android) — это инновационная платформа иммерсивной журналистики, где в форматах дополненной и виртуальной реальности рассказывается о самых интересных и необычных событиях и явлениях на Земле и за ее пределами.
Прямо сейчас в приложении можно оказаться на международной лунной станции 2038 года; посмотреть на мир глазами человека с расстройством аутистического спектра или узнать, как живут люди со слепотой; увидеть, как живет самая знаменитая отшельница России; понять, как ощущают мир люди с синестезией; узнать, как образуется черная дыра и что произойдет, если подлететь к ней слишком близко; увидеть разные версии гибели группы Дятлова в горах Северного Урала; посмотреть со стороны, как устроены солнечные и лунные затмения и что произойдет, если Луна вдруг исчезнет.
Совсем скоро в РИА.Lab, на платформе иммерсивной журналистики, можно будет оказаться внутри лесного пожара и предотвратить его, узнать историю одного дня из кабины машиниста московского метро, а также познакомиться с другими проектами, где вы увидите то, что невозможно увидеть.
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