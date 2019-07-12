AR-проект "Солнечное затмение и исчезновение Луны"

Использование дополненной реальности дает новые возможности, облегчает восприятие человеком, который, возможно, не совсем был подготовлен к тому, чтобы понимать такие не совсем простые вещи. Многим все это интересно, и изложить доходчиво, так, чтобы это заставило человека продолжить интересоваться темой, — очень хорошо. Возможно, это привлечет внимание, и больше людей станет интересоваться такими вещами, больше людей придет к тому, что Земля все-таки не совсем плоская.