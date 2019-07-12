AR-проект "Солнечное затмение и исчезновение Луны"

Захватывающий научно-популярный материал в формате дополненной реальности: прямо у вас на столе или на полу развернется театр астрономических действий. Вы увидите и теперь окончательно поймете механику затмений, а также переживете исчезновение Луны. И попытаетесь удержать пальцем Землю, когда она начнет свое опасное ускорение.
Для того чтобы узнать, как устроены затмения, почему они происходят, благодаря каким совпадениям они вообще возможны в Солнечной системе, а также что случится, если исчезнет Луна, скачайте приложение РИА.Lab в App Store для iOS или Google Play для Android. Функция дополненной реальности работает на устройствах с ARKit (iOS) и ARCore (Android). Проверьте, установлен ли у вас ARCore.
Научный консультант проекта, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Андреевич Эйсмонт отметил:
Использование дополненной реальности дает новые возможности, облегчает восприятие человеком, который, возможно, не совсем был подготовлен к тому, чтобы понимать такие не совсем простые вещи. Многим все это интересно, и изложить доходчиво, так, чтобы это заставило человека продолжить интересоваться темой, — очень хорошо. Возможно, это привлечет внимание, и больше людей станет интересоваться такими вещами, больше людей придет к тому, что Земля все-таки не совсем плоская.
РИА Новости разрабатывает проекты с применением технологии виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время были разработаны проект "Механика аутизма. Почему они так реагируют", ставший лауреатом юбилейного, 25-го по счету ежегодного международного конкурса в сфере маркетинга, рекламы, корпоративных коммуникаций и пиара Communicator Awards и премии Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, проект "Слепые в большом городе", ставший победителем международной премии IPRA Golden World Awards 2019, AR-реконструкция "Тайна перевала Дятлова", AR-история "Путешествие в черную дыру" и другие.