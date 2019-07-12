Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = video wide_mode=
2019-07-12T13:59Z
https://ria.ru/20190712/1556361293.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155641/09/1556410918_0:44:640:404_1036x0_80_0_0_6544418644b31adb6de45a913bf39f6d.png
РИА Новости

AR-проект "Солнечное затмение и исчезновение Луны"

Вчера, 11:00
2431
Почему солнечное затмение происходит только в новолуние и когда в следующий раз его увидят в российской столице? Как устроено лунное затмение и на какое расстояние ежегодно Луна отдаляется от Земли? Может ли естественный спутник совсем исчезнуть и что случится, если это действительно произойдет?
Захватывающий научно-популярный материал в формате дополненной реальности: прямо у вас на столе или на полу развернется театр астрономических действий. Вы увидите и теперь окончательно поймете механику затмений, а также переживете исчезновение Луны. И попытаетесь удержать пальцем Землю, когда она начнет свое опасное ускорение.
Для того чтобы узнать, как устроены затмения, почему они происходят, благодаря каким совпадениям они вообще возможны в Солнечной системе, а также что случится, если исчезнет Луна, скачайте приложение РИА.Lab в App Store для iOS или Google Play для Android. Функция дополненной реальности работает на устройствах с ARKit (iOS) и ARCore (Android). Проверьте, установлен ли у вас ARCore.
Научный консультант проекта, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Андреевич Эйсмонт отметил:

Использование дополненной реальности дает новые возможности, облегчает восприятие человеком, который, возможно, не совсем был подготовлен к тому, чтобы понимать такие не совсем простые вещи. Многим все это интересно, и изложить доходчиво, так, чтобы это заставило человека продолжить интересоваться темой, — очень хорошо. Возможно, это привлечет внимание, и больше людей станет интересоваться такими вещами, больше людей придет к тому, что Земля все-таки не совсем плоская.

РИА Новости разрабатывает проекты с применением технологии виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время были разработаны проект "Механика аутизма. Почему они так реагируют", ставший лауреатом юбилейного, 25-го по счету ежегодного международного конкурса в сфере маркетинга, рекламы, корпоративных коммуникаций и пиара Communicator Awards и премии Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, проект "Слепые в большом городе", ставший победителем международной премии IPRA Golden World Awards 2019, AR-реконструкция "Тайна перевала Дятлова", AR-история "Путешествие в черную дыру" и другие.
813004
Интерактивные проектыКосмосСолнечное затмение
Рекомендуем
Фотография системы PDS 70, на которой можно увидеть планету PDS 70c (правая часть снимка) и окружающий ее газопылевой диск
Астрономы впервые увидели, как формируется луна у другой планеты
РИА
Новости
Модель на показе Hannibal Laguna в рамках Недели моды Mercedes Benz в Мадриде
Лучшие фото недели: забег с женой на шее, показ мод и кот-фотолюбитель
Корона императрицы Анны Иоановны во время пресс-показа выставки Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля
Домонгольская икона и 300-летний холодильник: выставка в Музеях Кремля
Владимир Путин во время телефонного разговора
В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Зеленского
Лента
новостей
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
Пуск ракеты "Протон-М" перенесли на сутки
Магнитар — нейтронная звезда с очень сильным магнитным полем. Один из вероятных кандидатов в источники быстрых радиовсплесков.
Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Киев выразил Москве протест из-за "Всемирного конгресса украинцев"
Председатель Совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц
Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Конгресс США одобрил поправку о санкциях против российского госдолга
Статуэтка коровы, найденная на раскопках в Тель Бет-Шемеше
Генетики назвали родину всех современных коров и быков
Стокилограммовая золотая монета номинальной стоимостью в $1 млн и весом в 100 кг в Музее Боде
Американский Федрезерв испугался золотого стандарта
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Новый тренер по хоккею, переходы Сутормина и завершение карьеры Бобровой
Новый тренер по хоккею, переходы Сутормина и завершение карьеры Бобровой
Бизнесмен Олег Дерипаска
Переезд из-под тени британской короны: Дерипаска увез деньги в Калининград
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния