Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция в виртуальной реальности

На сегодняшний день ни одна из стран мира не имеет ни финального рабочего проекта лунной базы, ни утвержденных планов по ее разработке и строительству. Россия – не исключение. Пока российские планы освоения Луны ограничиваются полетами автоматических станций, и, возможно, высадкой космонавтов на поверхность спутника Земли к середине 2030-х годов. Однако существует огромное количество разработок, программ, чертежей и проектов NASA, Роскосмоса, Европейского космического агентства и независимых специалистов. На основе этих данных, а также с помощью учёных и экспертов, РИА Новости создали уникальную VR-историю "Лунная станция". Это - прогноз-реконструкция того, как, скорее всего, будет выглядеть и работать первая база долговременного пребывания человека на Луне.
Надев очки виртуальной реальности, вы перенесётесь во 2 июля 2038 года – самую середину 10-месячной экспедиции международной команды космонавтов на Луну. Следуя командам капитана лунной станции, подсказкам бортового "искусственного интеллекта" и информации, всплывающей на шлеме скафандра, вы проживёте один рабочий день лунного колониста: подготовите скафандр к выходу из базы, прокатитесь на луноходе, соберёте и изучите образцы лунного грунта, развернёте солнечные батареи и увидите, как с Луны выглядит солнечное затмение на Земле. Вся техника внутри и за пределами базы, общение и работа космонавтов, физика и химия лунной поверхности – всё построено на научных данных, профессиональных разработках и экспертных комментариях.
Теперь VR-реконструкция доступна в массовой мобильной версии. Выставочная версия этой VR-истории в формате "большого VR" была представлена гостям Петербургского международного экономического форума летом 2019 года. Одним из первых с промо-версий проекта ознакомился руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.
Позитивно оценил проект и известный футуролог Митио Каку, отметив огромные перспективы и решающую роди форматов виртуальной реальности в медиапотреблении:
Для просмотра истории вам понадобится любой кардборд, включая самый простой картонный. Кроме того, предусмотрена возможность просмотра проекта в формате 360 без использования кардборда. Для оптимального проживания и восприятия истории используйте наушники.
Приложение РИА.Lab (для iOS
и Android
) – это инновационная платформа иммерсивной журналистики, где в форматах дополненной и виртуальной реальности рассказывается о самых интересных и необычных событиях и явлениях на Земле и за её пределами.
Прямо сейчас в приложении можно посмотреть на мир глазами человека расстройством аутистического спектра
или узнать, как живут люди со слепотой
; увидеть, как живет самая знаменитая отшельница России; понять, как ощущают мир люди с синестезией
; узнать, как образуется чёрная дыра
и что произойдёт, если подлететь к ней слишком близко; увидеть разные версии гибели группы Дятлова
в горах Северного Урала; посмотреть со стороны, как устроены солнечные и лунные затмения
, и что произойдёт, если Луна вдруг исчезнет. Совсем скоро в РИА.Lab
, на платформе иммерсивной журналистики, появится виртуальный музей исчезнувших картин, история одного дня из кабины машиниста московского метро, а также другие проекты, где вы увидите то, невозможно увидеть.