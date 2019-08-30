Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция в виртуальной реальности

"Лунная станция" - это основанный на экспертных интервью и документах VR-прогноз того, как, скорее всего, будет выглядеть первая международная лунная станция. Вы осмотрите лунную базу изнутри и снаружи, в настоящем скафандре выйдете на поверхность Луны, прокатитесь на луноходе и увидите, как со стороны выглядит солнечное затмение на Земле.

На сегодняшний день ни одна из стран мира не имеет ни финального рабочего проекта лунной базы, ни утвержденных планов по ее разработке и строительству. Россия – не исключение. Пока российские планы освоения Луны ограничиваются полетами автоматических станций, и, возможно, высадкой космонавтов на поверхность спутника Земли к середине 2030-х годов. Однако существует огромное количество разработок, программ, чертежей и проектов NASA, Роскосмоса, Европейского космического агентства и независимых специалистов. На основе этих данных, а также с помощью учёных и экспертов, РИА Новости создали уникальную VR-историю "Лунная станция". Это - прогноз-реконструкция того, как, скорее всего, будет выглядеть и работать первая база долговременного пребывания человека на Луне.

Надев очки виртуальной реальности, вы перенесётесь во 2 июля 2038 года – самую середину 10-месячной экспедиции международной команды космонавтов на Луну. Следуя командам капитана лунной станции, подсказкам бортового "искусственного интеллекта" и информации, всплывающей на шлеме скафандра, вы проживёте один рабочий день лунного колониста: подготовите скафандр к выходу из базы, прокатитесь на луноходе, соберёте и изучите образцы лунного грунта, развернёте солнечные батареи и увидите, как с Луны выглядит солнечное затмение на Земле. Вся техника внутри и за пределами базы, общение и работа космонавтов, физика и химия лунной поверхности – всё построено на научных данных, профессиональных разработках и экспертных комментариях.

Теперь VR-реконструкция доступна в массовой мобильной версии. Выставочная версия этой VR-истории в формате "большого VR" была представлена гостям Петербургского международного экономического форума летом 2019 года. Одним из первых с промо-версий проекта ознакомился руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.

"Впечатления сногсшибательные. К несчастью, я не стал космонавтом, хотя в моём детстве большинство мечтали ими стать. Скорее всего, это ближайшее будущее, хотя нужен серьезный научный прорыв и большие финансовые затраты, чтобы перейти из киберреальности в жизненную реальность, но нет ничего невозможного!" - оценил проект Духовницкий.

Позитивно оценил проект и известный футуролог Митио Каку, отметив огромные перспективы и решающую роди форматов виртуальной реальности в медиапотреблении:

"Я считаю, что мы в начале большого пути, который потенциально может полностью изменить правила игры, поскольку раньше истории были плоскими, двумерными, не было эффекта погружения, – отметил Митио Каку, просмотрев проект "Лунная станция" – Мы, пользователи, не взаимодействовали с новостями, теперь же VR всё меняет, мы погружаемся в историю, становимся её частью. Виртуальная реальность сейчас на подъёме и с течением времени будет совершенствоваться до степени смешения с реальностью".

Для просмотра истории вам понадобится любой кардборд, включая самый простой картонный. Кроме того, предусмотрена возможность просмотра проекта в формате 360 без использования кардборда. Для оптимального проживания и восприятия истории используйте наушники.

________