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РИА Новости

Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция в виртуальной реальности

11:00 30.08.2019 (обновлено: 11:09 30.08.2019)
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"Лунная станция" - это основанный на экспертных интервью и документах VR-прогноз того, как, скорее всего, будет выглядеть первая международная лунная станция. Вы осмотрите лунную базу изнутри и снаружи, в настоящем скафандре выйдете на поверхность Луны, прокатитесь на луноходе и увидите, как со стороны выглядит солнечное затмение на Земле.
Для того чтобы оказаться на международной лунной станции 2 июля 2038 года, скачайте мобильное приложение РИА.Lab в Google Play для Android или в App Store для iOS.
На сегодняшний день ни одна из стран мира не имеет ни финального рабочего проекта лунной базы, ни утвержденных планов по ее разработке и строительству. Россия – не исключение. Пока российские планы освоения Луны ограничиваются полетами автоматических станций, и, возможно, высадкой космонавтов на поверхность спутника Земли к середине 2030-х годов. Однако существует огромное количество разработок, программ, чертежей и проектов NASA, Роскосмоса, Европейского космического агентства и независимых специалистов. На основе этих данных, а также с помощью учёных и экспертов, РИА Новости создали уникальную VR-историю "Лунная станция". Это - прогноз-реконструкция того, как, скорее всего, будет выглядеть и работать первая база долговременного пребывания человека на Луне.
Надев очки виртуальной реальности, вы перенесётесь во 2 июля 2038 года – самую середину 10-месячной экспедиции международной команды космонавтов на Луну. Следуя командам капитана лунной станции, подсказкам бортового "искусственного интеллекта" и информации, всплывающей на шлеме скафандра, вы проживёте один рабочий день лунного колониста: подготовите скафандр к выходу из базы, прокатитесь на луноходе, соберёте и изучите образцы лунного грунта, развернёте солнечные батареи и увидите, как с Луны выглядит солнечное затмение на Земле. Вся техника внутри и за пределами базы, общение и работа космонавтов, физика и химия лунной поверхности – всё построено на научных данных, профессиональных разработках и экспертных комментариях.
Теперь VR-реконструкция доступна в массовой мобильной версии. Выставочная версия этой VR-истории в формате "большого VR" была представлена гостям Петербургского международного экономического форума летом 2019 года. Одним из первых с промо-версий проекта ознакомился руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.

"Впечатления сногсшибательные. К несчастью, я не стал космонавтом, хотя в моём детстве большинство мечтали ими стать. Скорее всего, это ближайшее будущее, хотя нужен серьезный научный прорыв и большие финансовые затраты, чтобы перейти из киберреальности в жизненную реальность, но нет ничего невозможного!" - оценил проект Духовницкий.

Позитивно оценил проект и известный футуролог Митио Каку, отметив огромные перспективы и решающую роди форматов виртуальной реальности в медиапотреблении:

"Я считаю, что мы в начале большого пути, который потенциально может полностью изменить правила игры, поскольку раньше истории были плоскими, двумерными, не было эффекта погружения, – отметил Митио Каку, просмотрев проект "Лунная станция" – Мы, пользователи, не взаимодействовали с новостями, теперь же VR всё меняет, мы погружаемся в историю, становимся её частью. Виртуальная реальность сейчас на подъёме и с течением времени будет совершенствоваться до степени смешения с реальностью".

Для просмотра истории вам понадобится любой кардборд, включая самый простой картонный. Кроме того, предусмотрена возможность просмотра проекта в формате 360 без использования кардборда. Для оптимального проживания и восприятия истории используйте наушники.
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Приложение РИА.Lab (для iOS и Android) – это инновационная платформа иммерсивной журналистики, где в форматах дополненной и виртуальной реальности рассказывается о самых интересных и необычных событиях и явлениях на Земле и за её пределами.
Прямо сейчас в приложении можно посмотреть на мир глазами человека расстройством аутистического спектра или узнать, как живут люди со слепотой; увидеть, как живет самая знаменитая отшельница России; понять, как ощущают мир люди с синестезией; узнать, как образуется чёрная дыра и что произойдёт, если подлететь к ней слишком близко; увидеть разные версии гибели группы Дятлова в горах Северного Урала; посмотреть со стороны, как устроены солнечные и лунные затмения, и что произойдёт, если Луна вдруг исчезнет. Совсем скоро в РИА.Lab, на платформе иммерсивной журналистики, появится виртуальный музей исчезнувших картин, история одного дня из кабины машиниста московского метро, а также другие проекты, где вы увидите то, невозможно увидеть.
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