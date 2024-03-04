https://ria.ru/20240304/baranovskaya-1931067425.html

Барановская с помощью виртуальной реальности посетила Лунную станцию

Барановская с помощью виртуальной реальности посетила Лунную станцию - РИА Новости, 04.03.2024

Барановская с помощью виртуальной реальности посетила Лунную станцию

Российская радио- и телеведущая Юлия Барановская в ходе Всемирного фестиваля молодежи приняла участие в коллаборации "Другого Дела" и РИА Новости и с помощью... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:22

2024-03-04T17:22

2024-03-04T17:22

россия

юлия барановская

иван крузенштерн

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

космос - риа наука

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Российская радио- и телеведущая Юлия Барановская в ходе Всемирного фестиваля молодежи приняла участие в коллаборации "Другого Дела" и РИА Новости и с помощью виртуальной реальности побывала на Лунной станции. "РИА Новости умеют исполнять мечты. Дело в том, что все мои друзья знают, что у меня, наверное, с детства такая мечта - когда-нибудь увидеть нашу любимую планету из космоса", - поделилась телеведущая с РИА Новости. Барановская пригласила участников и гостей Всемирного фестиваля молодежи принять участие в VR-проекте. В зоне VR участники могут поучаствовать в играх, посвященных русскому мореплавателю Ивану Крузенштерну, тайнам Куликова поля, легендам Чувашии, погрузиться в мир народных промыслов. "Другое Дело" - Всероссийская программа развития молодежи России. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/festival-1931002782.html

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россия, юлия барановская, иван крузенштерн, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), космос - риа наука, всемирный фестиваль молодежи — 2024