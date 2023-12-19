https://ria.ru/20231219/muzei-1916712348.html

РИА Новости приняло участие в завершении "Музейных маршрутов России"

РИА Новости приняло участие в завершении "Музейных маршрутов России" - РИА Новости, 19.12.2023

РИА Новости приняло участие в завершении "Музейных маршрутов России"

РИА Новости презентовало свои VR-проекты в рамках заключительных в 2023 году мероприятий Всероссийского проекта "Музейные маршруты России", прошедших 18 и 19... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:00

2023-12-19T14:00

2023-12-19T14:31

музейные маршруты россии

россия

дон

чувашская республика (чувашия)

наталья лосева

владимир гриценко

иван крузенштерн

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. РИА Новости презентовало свои VR-проекты в рамках заключительных в 2023 году мероприятий Всероссийского проекта "Музейные маршруты России", прошедших 18 и 19 декабря.В ходе пленарного заседания в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина был представлен совместный проект РИА Новости и Государственного музея-заповедника "Куликово поле" "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань". VR-проект создавался при поддержке Минкульта РФ в ходе подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения. В основу сюжета легли события 1570-х годов, когда крепость подвергалась частым нападениям, но ни разу не была сдана врагу. Во время пребывания в виртуальной реконструкции пользователь сталкивается с множеством головоломок и совместно с епифанцами разрабатывает тактику обороны, осваивает меткую стрельбу и быструю зарядку старинной пищали. В заседании приняли участие заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева и директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко."Сейчас технологии и медиапотребление строятся таким образом, что мы все больше воспринимаем музей, как еще один формат медиа. Мы понимаем, что музей – это тоже средство массовой информации. И наша аудитория общая. Мы вместе создаем абсолютно новые, уникальные форматы, благодаря которым и на популярных игровых платформах, и в стенах музея, и на выставках можно погрузить посетителя внутрь экспоната или ситуации, дать в руки предмет, с которым в жизни человек бы никогда не смог взаимодействовать", - отметила Наталья Лосева.Также лучшие документальные VR-проекты РИА Новости были презентованы для 87 федеральных музеев страны на площадке Музея Отечественной войны 1812 г.Ранее агентство принимало участие в открытии цикла мероприятий ведущего проекта Министерства культуры РФ "Музейные маршруты России" в Рязани. Этот проект направлен на развитие и продвижение музейных учреждений страны.

https://ria.ru/20231201/vr-proekt-1913123449.html

https://ria.ru/20230929/promysly-1899469227.html

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

россия, дон, чувашская республика (чувашия), наталья лосева, владимир гриценко, иван крузенштерн, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), президентский фонд культурных инициатив, культура, миа "россия сегодня", музеи, общество