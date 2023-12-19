РИА Новости приняло участие в завершении "Музейных маршрутов России"
РИА Новости приняло участие в завершении "Музейных маршрутов России"
© Фото : Минкультуры РоссииРИА Новости приняло участие в завершении "Музейных маршрутов России"
© Фото : Минкультуры России
РИА Новости приняло участие в завершении "Музейных маршрутов России"
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. РИА Новости презентовало свои VR-проекты в рамках заключительных в 2023 году мероприятий Всероссийского проекта "Музейные маршруты России", прошедших 18 и 19 декабря.
В ходе пленарного заседания в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина был представлен совместный проект РИА Новости и Государственного музея-заповедника "Куликово поле" "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань". VR-проект создавался при поддержке Минкульта РФ в ходе подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения. В основу сюжета легли события 1570-х годов, когда крепость подвергалась частым нападениям, но ни разу не была сдана врагу. Во время пребывания в виртуальной реконструкции пользователь сталкивается с множеством головоломок и совместно с епифанцами разрабатывает тактику обороны, осваивает меткую стрельбу и быструю зарядку старинной пищали. В заседании приняли участие заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева и директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.
"Сейчас технологии и медиапотребление строятся таким образом, что мы все больше воспринимаем музей, как еще один формат медиа. Мы понимаем, что музей – это тоже средство массовой информации. И наша аудитория общая. Мы вместе создаем абсолютно новые, уникальные форматы, благодаря которым и на популярных игровых платформах, и в стенах музея, и на выставках можно погрузить посетителя внутрь экспоната или ситуации, дать в руки предмет, с которым в жизни человек бы никогда не смог взаимодействовать", - отметила Наталья Лосева.
"Сейчас технологии и медиапотребление строятся таким образом, что мы все больше воспринимаем музей, как еще один формат медиа. Мы понимаем, что музей – это тоже средство массовой информации. И наша аудитория общая. Мы вместе создаем абсолютно новые, уникальные форматы, благодаря которым и на популярных игровых платформах, и в стенах музея, и на выставках можно погрузить посетителя внутрь экспоната или ситуации, дать в руки предмет, с которым в жизни человек бы никогда не смог взаимодействовать", - отметила Наталья Лосева.
Также лучшие документальные VR-проекты РИА Новости были презентованы для 87 федеральных музеев страны на площадке Музея Отечественной войны 1812 г.
- Интерактивный квест "VR-археология: тайны Куликова поля" позволяет примерить на себя роль современного археолога, реставратора и реконструктора. Пользователь сможет переместиться на Куликово поле времен легендарного сражения. Проект приурочен к 30-летию археологической экспедиции музея "Куликово поле" и создан при поддержке Министерства культуры РФ в рамках празднования 650-летия Куликовской битвы.
- Историческая VR-реконструкция "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды" - документальный VR-квест, посвященный великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна, рассказывает о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота. Проект создан РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при экспертном участии ученых Государственного исторического музея и ведущих российских университетов.
- "Игра ремесел. VR погружение в мир народных промыслов" - просветительский интерактивный проект, который знакомит с уникальными художественными традициями и техниками прикладного искусства разных регионов страны. Создан специалистами РИА Новости по заказу ассоциации "Наследие и традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
- VR-реконструкция "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" - новый документальный и просветительский квест подробно рассказывает о решающей битве за верховья Дона, показывает, как выглядели и воевали в ту пору защитники южных границ Руси. Это совместный проект РИА Новости и Государственного музея-заповедника "Куликово поле", он создавался при поддержке Минкульта РФ в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения. Проект уже доступен для скачивания в Steam.
- VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" - созданный специально для выставки-форума "Россия" 2023 на ВДНХ VR-пролог к экспозиции Чувашской Республики. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса, а также реальные факты из истории чувашского народа. С ним можно ознакомиться на стенде Республики Чувашия на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.