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РИА Новости приняло участие в завершении "Музейных маршрутов России" - РИА Новости, 19.12.2023
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Музейные маршруты России
Музейные маршруты России
 
14:00 19.12.2023 (обновлено: 14:31 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/muzei-1916712348.html
РИА Новости приняло участие в завершении "Музейных маршрутов России"
РИА Новости приняло участие в завершении "Музейных маршрутов России" - РИА Новости, 19.12.2023
РИА Новости приняло участие в завершении "Музейных маршрутов России"
РИА Новости презентовало свои VR-проекты в рамках заключительных в 2023 году мероприятий Всероссийского проекта "Музейные маршруты России", прошедших 18 и 19... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:00
2023-12-19T14:31
музейные маршруты россии
россия
дон
чувашская республика (чувашия)
наталья лосева
владимир гриценко
иван крузенштерн
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. РИА Новости презентовало свои VR-проекты в рамках заключительных в 2023 году мероприятий Всероссийского проекта "Музейные маршруты России", прошедших 18 и 19 декабря.В ходе пленарного заседания в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина был представлен совместный проект РИА Новости и Государственного музея-заповедника "Куликово поле" "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань". VR-проект создавался при поддержке Минкульта РФ в ходе подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения. В основу сюжета легли события 1570-х годов, когда крепость подвергалась частым нападениям, но ни разу не была сдана врагу. Во время пребывания в виртуальной реконструкции пользователь сталкивается с множеством головоломок и совместно с епифанцами разрабатывает тактику обороны, осваивает меткую стрельбу и быструю зарядку старинной пищали. В заседании приняли участие заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева и директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко."Сейчас технологии и медиапотребление строятся таким образом, что мы все больше воспринимаем музей, как еще один формат медиа. Мы понимаем, что музей – это тоже средство массовой информации. И наша аудитория общая. Мы вместе создаем абсолютно новые, уникальные форматы, благодаря которым и на популярных игровых платформах, и в стенах музея, и на выставках можно погрузить посетителя внутрь экспоната или ситуации, дать в руки предмет, с которым в жизни человек бы никогда не смог взаимодействовать", - отметила Наталья Лосева.Также лучшие документальные VR-проекты РИА Новости были презентованы для 87 федеральных музеев страны на площадке Музея Отечественной войны 1812 г.Ранее агентство принимало участие в открытии цикла мероприятий ведущего проекта Министерства культуры РФ "Музейные маршруты России" в Рязани. Этот проект направлен на развитие и продвижение музейных учреждений страны.
https://ria.ru/20231201/vr-proekt-1913123449.html
https://ria.ru/20230929/promysly-1899469227.html
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Наталья Стерхова
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россия, дон, чувашская республика (чувашия), наталья лосева, владимир гриценко, иван крузенштерн, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), президентский фонд культурных инициатив, культура, миа "россия сегодня", музеи, общество
Музейные маршруты России, Россия, Дон, Чувашская Республика (Чувашия), Наталья Лосева, Владимир Гриценко, Иван Крузенштерн, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Президентский фонд культурных инициатив, Культура, МИА "Россия сегодня", Музеи, Общество
РИА Новости приняло участие в завершении "Музейных маршрутов России"

РИА Новости приняло участие в завершении "Музейных маршрутов России"

© Фото : Минкультуры РоссииРИА Новости приняло участие в завершении "Музейных маршрутов России"
РИА Новости приняло участие в завершении Музейных маршрутов России - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Минкультуры России
РИА Новости приняло участие в завершении "Музейных маршрутов России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. РИА Новости презентовало свои VR-проекты в рамках заключительных в 2023 году мероприятий Всероссийского проекта "Музейные маршруты России", прошедших 18 и 19 декабря.
В ходе пленарного заседания в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина был представлен совместный проект РИА Новости и Государственного музея-заповедника "Куликово поле" "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань". VR-проект создавался при поддержке Минкульта РФ в ходе подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения. В основу сюжета легли события 1570-х годов, когда крепость подвергалась частым нападениям, но ни разу не была сдана врагу. Во время пребывания в виртуальной реконструкции пользователь сталкивается с множеством головоломок и совместно с епифанцами разрабатывает тактику обороны, осваивает меткую стрельбу и быструю зарядку старинной пищали. В заседании приняли участие заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева и директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.

"Сейчас технологии и медиапотребление строятся таким образом, что мы все больше воспринимаем музей, как еще один формат медиа. Мы понимаем, что музей – это тоже средство массовой информации. И наша аудитория общая. Мы вместе создаем абсолютно новые, уникальные форматы, благодаря которым и на популярных игровых платформах, и в стенах музея, и на выставках можно погрузить посетителя внутрь экспоната или ситуации, дать в руки предмет, с которым в жизни человек бы никогда не смог взаимодействовать", - отметила Наталья Лосева.
Глава Республики Чувашия Олег Николаев на премьере совместного проекта РИА Новости и правительства Чувашской Республики Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии на выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Премьера нового VR-проекта РИА Новости прошла на выставке-форуме "Россия"
1 декабря, 12:11
Также лучшие документальные VR-проекты РИА Новости были презентованы для 87 федеральных музеев страны на площадке Музея Отечественной войны 1812 г.
  • Интерактивный квест "VR-археология: тайны Куликова поля" позволяет примерить на себя роль современного археолога, реставратора и реконструктора. Пользователь сможет переместиться на Куликово поле времен легендарного сражения. Проект приурочен к 30-летию археологической экспедиции музея "Куликово поле" и создан при поддержке Министерства культуры РФ в рамках празднования 650-летия Куликовской битвы.
  • Историческая VR-реконструкция "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды" - документальный VR-квест, посвященный великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна, рассказывает о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота. Проект создан РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, при экспертном участии ученых Государственного исторического музея и ведущих российских университетов.
  • "Игра ремесел. VR погружение в мир народных промыслов" - просветительский интерактивный проект, который знакомит с уникальными художественными традициями и техниками прикладного искусства разных регионов страны. Создан специалистами РИА Новости по заказу ассоциации "Наследие и традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
  • VR-реконструкция "Ворота Куликова поля. Битва за Епифань" - новый документальный и просветительский квест подробно рассказывает о решающей битве за верховья Дона, показывает, как выглядели и воевали в ту пору защитники южных границ Руси. Это совместный проект РИА Новости и Государственного музея-заповедника "Куликово поле", он создавался при поддержке Минкульта РФ в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения. Проект уже доступен для скачивания в Steam.
  • VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" - созданный специально для выставки-форума "Россия" 2023 на ВДНХ VR-пролог к экспозиции Чувашской Республики. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса, а также реальные факты из истории чувашского народа. С ним можно ознакомиться на стенде Республики Чувашия на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.
Ранее агентство принимало участие в открытии цикла мероприятий ведущего проекта Министерства культуры РФ "Музейные маршруты России" в Рязани. Этот проект направлен на развитие и продвижение музейных учреждений страны.
Скриншоты VR-проекта Игра Ремесел - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
“Традиционный” подъем: расцвет народных промыслов в VR-проекте от RIA.Lab
29 сентября, 18:09
 
Музейные маршруты РоссииРоссияДонЧувашская Республика (Чувашия)Наталья ЛосеваВладимир ГриценкоИван КрузенштернМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Президентский фонд культурных инициативКультураМИА "Россия сегодня"МузеиОбщество
 
 
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