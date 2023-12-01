Как новые медиа оживляют сказку. "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии"
Старейшина чувашских дубрав. "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии".
Когда персонаж, известный по легендам и былинам, не только рассказывает о себе, но и общается с пользователем, дает ему предметы, протягивая свою исполинскую руку? Сегодня благодаря VR-технологиям стало возможно оживить героя эпоса – в новом проекте РИА Новости сказочный великан Улып представляет уникальную и самобытную культуру чувашского народа.
"Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" — созданный специально для выставки-форума "Россия" VR-пролог к экспозиции Республика Чувашия стал одним из самых интересных высокотехнологичных решений выставки. Его можно увидеть до 12 апреля 2024 года на стенде Республики Чувашия на ВДНХ или скачать на цифровой платформе Steam.
Чем гордится Чувашия
Древний язык и восхитительные образцы народных промыслов, современные производства и инновационные технологии, яркая национальная кухня и вековые традиции, богатая история и уникальная культура — проект охватывает прошлое, настоящее и будущее Чувашской Республики. Пользователь отправляется в небольшое путешествие, в котором, дополняя друг друга, смешиваются традиционные и новые образы, почерпнутые из художественных произведений, легенд, сказок и реальной истории чувашского народа.
Виртуальное "приключение" начинается на опушке леса, в центре которой высится могучий и раскидистый дуб — Старейшина чувашских дубрав, самый старый и крупный дуб в Чувашии, памятник природы регионального значения. Дуб занимает особое место в культуре чувашей, это символ мужественности и силы духа, его изображение украшает герб и флаг республики.
© Иллюстрация РИА НовостиСамый старый и крупный дуб в Чувашии. Высота Старейшины чувашских дубрав — 20 метров, а чтобы обхватить его ствол, нужны 6 взрослых человек.
© Иллюстрация РИА Новости
Самый старый и крупный дуб в Чувашии. Высота Старейшины чувашских дубрав — 20 метров, а чтобы обхватить его ствол, нужны 6 взрослых человек.
Трижды ударив по волшебному параппану — чувашскому двухстороннему барабану, — пользователь пробуждает опушку ото сна, следы и светлячки увлекают его к Старейшине чувашских дубрав.
© Иллюстрация РИА НовостиМодель параппана — точная копия реального музыкального инструмента народной артистки Чувашской Республики Августы Васильевны Уляндиной.
© Иллюстрация РИА Новости
Модель параппана — точная копия реального музыкального инструмента народной артистки Чувашской Республики Августы Васильевны Уляндиной.
Загадки происхождения чувашей
«
Приветствую тебя, путник. В поисках историй и тайн ты пришел к Старейшине чувашских дубрав, но прежде чем ты начнешь разгадывать его загадки, я расскажу тебе легенду о хане Кубрате и серебряных булгарах.
На коре массивного ствола дуба проявляются изображения, охваченные таинственным серебристым свечением. Сквозь звон стали и шум битвы пользователь слушает рассказ, сопровождаемый рисунками, иллюстрирующими легенду о происхождении чувашского народа. За основу была взята булгарская версия, согласно которой чуваши — наследники государства Волжская Булгария, которое в свою очередь возникло на осколках державы хана Кубрата — Великой Булгарии, раскинувшейся от Кубани до Днепра, со столицей Фанагорией, что на Таманском полуострове.
© Иллюстрация РИА НовостиРисунки последовательно "загораются", иллюстрируя эпизоды легенды, например, о том, как Котраг, сын хана Кубрата, повел подвластные ему племена к Волге.
© Иллюстрация РИА Новости
Рисунки последовательно "загораются", иллюстрируя эпизоды легенды, например, о том, как Котраг, сын хана Кубрата, повел подвластные ему племена к Волге.
Как только легенда подходит к концу, перед пользователем предстает ее рассказчик — Улып, огромный великан, герой эпоса и персонаж чувашского фольклора. В легендах и сказках Улып предстает защитником и покровителем чувашского народа, он способен перешагнуть реку, а самые высокие деревья ему только по пояс. Громовым голосом богатырь из народных сказаний бросает "гостю" вызов.
© Иллюстрация РИА НовостиЗа основу образа богатыря-великана были взяты иллюстрации из книги "Улып" Сюина Хведера, который на протяжении 60 лет собирал предания о былинном герое.
© Иллюстрация РИА Новости
За основу образа богатыря-великана были взяты иллюстрации из книги "Улып" Сюина Хведера, который на протяжении 60 лет собирал предания о былинном герое.
Пользователь VR-пролога решает головоломки, узнает удивительные факты о персонажах древних легенд и реальных героях чувашского народа, получает дары, связанные с республикой, из рук великана Улыпа.
© Иллюстрация РИА НовостиОфицерская шашка времен гражданской войны из музея Василия Чапаева, открытого в Чебоксарах в память о легендарном земляке.
Офицерская шашка времен гражданской войны из музея Василия Чапаева, открытого в Чебоксарах в память о легендарном земляке.
© Иллюстрация РИА Новости
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© Иллюстрация РИА НовостиИсполин, символизирующий третьего космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева, который родился в селе Шоршелы, неподалеку от Чебоксар.
Исполин, символизирующий третьего космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева, который родился в селе Шоршелы, неподалеку от Чебоксар.
© Иллюстрация РИА Новости
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© Иллюстрация РИА НовостиИван Яковлев — просветитель, новатор в педагогике, создатель современного чувашского алфавита. Портрет из проекта "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии".
Иван Яковлев — просветитель, новатор в педагогике, создатель современного чувашского алфавита. Портрет из проекта "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии".
© Иллюстрация РИА Новости
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© Иллюстрация РИА НовостиОдин из образов проекта — Василий Иванович Чапаев. Он родился в 1887 году в деревне Будайке (сегодня часть города Чебоксары). Дом его семьи восстановили, и сегодня он находится напротив музея Василия Чапаева.
Один из образов проекта — Василий Иванович Чапаев. Он родился в 1887 году в деревне Будайке (сегодня часть города Чебоксары). Дом его семьи восстановили, и сегодня он находится напротив музея Василия Чапаева.
© Иллюстрация РИА Новости
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Офицерская шашка времен гражданской войны из музея Василия Чапаева, открытого в Чебоксарах в память о легендарном земляке.
© Иллюстрация РИА Новости
1 из 4
Исполин, символизирующий третьего космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Андрияна Николаева, который родился в селе Шоршелы, неподалеку от Чебоксар.
© Иллюстрация РИА Новости
2 из 4
Иван Яковлев — просветитель, новатор в педагогике, создатель современного чувашского алфавита. Портрет из проекта "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии".
© Иллюстрация РИА Новости
3 из 4
Один из образов проекта — Василий Иванович Чапаев. Он родился в 1887 году в деревне Будайке (сегодня часть города Чебоксары). Дом его семьи восстановили, и сегодня он находится напротив музея Василия Чапаева.
© Иллюстрация РИА Новости
4 из 4
С решением каждой головоломки поднимается ветер, великан Улып, разрывая тишину своей оглушительной поступью, направляется к пользователю. С высоты его роста, как лавина со скал, несется мощный голос богатыря. Один из рассказов, который пользователь услышит в проекте, посвящен хранительнице очага и традиций в мирное время и несгибаемой воительнице в суровые годы — чувашской женщине.
© Иллюстрация РИА НовостиИсполин "Мать-Покровительница" — копия монумента в Чебоксарах, одного из самых узнаваемых символов Чувашии.
© Иллюстрация РИА Новости
Исполин "Мать-Покровительница" — копия монумента в Чебоксарах, одного из самых узнаваемых символов Чувашии.
Порывы вихря закручивают вокруг исполина образы, среди которых героиня легенд воительница Ылтансус (Златовласка) и актриса театра Вера Кузьмина, главная героиня одноименной поэмы красавица Нарспи, и Герой Советского Союза легендарная летчица Зоя Парфенова.
© Иллюстрация РИА НовостиНарспи — главная героиня одноименной поэмы, литературного памятника Чувашии. Образ из фолианта "Сокровища Чувашии". Проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии".
Нарспи — главная героиня одноименной поэмы, литературного памятника Чувашии. Образ из фолианта "Сокровища Чувашии". Проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии".
© Иллюстрация РИА Новости
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© Иллюстрация РИА НовостиАлексей Николаевич Крылов — уроженец Чувашии, всемирно известный ученый, основатель современной русской школы кораблестроения. Образ из фолианта "Сокровища Чувашии". Проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии".
Алексей Николаевич Крылов — уроженец Чувашии, всемирно известный ученый, основатель современной русской школы кораблестроения. Образ из фолианта "Сокровища Чувашии". Проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии".
© Иллюстрация РИА Новости
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Нарспи — главная героиня одноименной поэмы, литературного памятника Чувашии. Образ из фолианта "Сокровища Чувашии". Проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии".
© Иллюстрация РИА Новости
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Алексей Николаевич Крылов — уроженец Чувашии, всемирно известный ученый, основатель современной русской школы кораблестроения. Образ из фолианта "Сокровища Чувашии". Проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии".
© Иллюстрация РИА Новости
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Главные символы чувашского народа
Третий исполин повторяет эмблему "Древо жизни" с флага и герба республики. В основе этого символа древнечувашская руническая письменность, которая имеет связь с мифологией, верованиями, обычаями и обрядами чувашей. Над изображением дуба находятся три восьмиугольные звезды как один из наиболее распространенных элементов чувашского орнамента.
© Иллюстрация РИА Новости"Древо жизни" — главный символ республики. Почитаемый чувашами вековой и могучий дуб — источник жизни и развития, символ единства чувашского народа.
"Древо жизни" — главный символ республики. Почитаемый чувашами вековой и могучий дуб — источник жизни и развития, символ единства чувашского народа.
© Иллюстрация РИА Новости
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© Иллюстрация РИА НовостиТак в проекте отражена древняя чувашская легенда о временах, когда на небе было три солнца. Проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии".
Так в проекте отражена древняя чувашская легенда о временах, когда на небе было три солнца. Проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии".
© Иллюстрация РИА Новости
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"Древо жизни" — главный символ республики. Почитаемый чувашами вековой и могучий дуб — источник жизни и развития, символ единства чувашского народа.
© Иллюстрация РИА Новости
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Так в проекте отражена древняя чувашская легенда о временах, когда на небе было три солнца. Проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии".
© Иллюстрация РИА Новости
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VR для классных часов, уроков краеведения, истории и культуры
Потенциал использования проекта “Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии” выходит далеко за рамки выставочной активности. Он может быть применен в качестве дополнительного материала для занятий по краеведению, истории и культуре в школе, стать частью мероприятий для молодежи, патриотических и национальных фестивалей в республике.
За почти шесть лет работы специалисты XR-лаборатории РИА Новости нашли множество новых решений, лучшие из которых успешно используют для просветительских и образовательных задач, доказав своими проектами пользу VR-технологий для учреждений культуры и образования.
Возможность сделать пользователя не зрителем, а участником событий, превращая любую историю в личный опыт, — одно из главных преимуществ виртуальных иммерсивных технологий. А возможность задействовать все органы чувств значительно повышает усвоение информации, пользователя легче увлечь и погрузить в контекст.
VR-технологии позволяют:
— "прожить" уникальный опыт, став участником любых событий, будь то средневековое сражение или экспедиция на Луну;
— визуализировать сложные данные — сухая историческая справка с обилием дат, цифр и фамилий обретает осязаемость;
— "оживить" любой макет, показав его в натуральную величину и позволить взаимодействовать с ним;
— показать любой процесс или экспонат в действии, поместив его в среду бытования: как заряжали пищаль или стреляли из корабельной пушки, создавали жостовский поднос или деревянную хохломскую посуду;
— вернуть утраченные произведения искусства, предметы быта, шедевры архитектуры можно восстановить по фотографиям, зарисовкам, текстовым описаниям;
— попробовать любую профессию — VR-тренажеры давно используют в промышленности для обучения сотрудников, этот опыт прекрасно масштабируется на задачи профориентации молодежи;
— эпос и былины, художественные произведения и легенды — нематериальное наследие может стать таким же реальным, как материальное наследие культур и народов.
— "прожить" уникальный опыт, став участником любых событий, будь то средневековое сражение или экспедиция на Луну;
— визуализировать сложные данные — сухая историческая справка с обилием дат, цифр и фамилий обретает осязаемость;
— "оживить" любой макет, показав его в натуральную величину и позволить взаимодействовать с ним;
— показать любой процесс или экспонат в действии, поместив его в среду бытования: как заряжали пищаль или стреляли из корабельной пушки, создавали жостовский поднос или деревянную хохломскую посуду;
— вернуть утраченные произведения искусства, предметы быта, шедевры архитектуры можно восстановить по фотографиям, зарисовкам, текстовым описаниям;
— попробовать любую профессию — VR-тренажеры давно используют в промышленности для обучения сотрудников, этот опыт прекрасно масштабируется на задачи профориентации молодежи;
— эпос и былины, художественные произведения и легенды — нематериальное наследие может стать таким же реальным, как материальное наследие культур и народов.
Получить консультацию и заказать проект вы можете, написав нам на почту rialab@ria.ru или позвонив по телефону +7 (968) 766-46-81.
Выход проекта "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" на цифровой платформе Steam намечен на конец декабря 2023 года. Каждый посетитель выставки-форума "Россия" сможет познакомиться с проектом до 12 апреля 2024 года на стенде Республики Чувашия на ВДНХ.