https://ria.ru/20231201/chuvashiya-1913005054.html

Как новые медиа оживляют сказку. "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии"

Как новые медиа оживляют сказку. "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" - РИА Новости, 01.12.2023

Как новые медиа оживляют сказку. "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии"

Когда персонаж, известный по легендам и былинам, не только рассказывает о себе, но и общается с пользователем, дает ему предметы, протягивая свою исполинскую руку? Сегодня благодаря VR-технологиям стало возможно оживить героя эпоса – в новом проекте РИА Новости сказочный великан Улып представляет уникальную и самобытную культуру чувашского народа.

2023-12-01T11:00

2023-12-01T11:00

2023-12-01T17:43

интерактивные проекты

чувашская республика (чувашия)

история

правительство чувашии

образование

культура

легенды

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"Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" — созданный специально для выставки-форума "Россия" VR-пролог к экспозиции Республика Чувашия стал одним из самых интересных высокотехнологичных решений выставки. Его можно увидеть до 12 апреля 2024 года на стенде Республики Чувашия на ВДНХ или скачать на цифровой платформе Steam.Чем гордится ЧувашияДревний язык и восхитительные образцы народных промыслов, современные производства и инновационные технологии, яркая национальная кухня и вековые традиции, богатая история и уникальная культура — проект охватывает прошлое, настоящее и будущее Чувашской Республики. Пользователь отправляется в небольшое путешествие, в котором, дополняя друг друга, смешиваются традиционные и новые образы, почерпнутые из художественных произведений, легенд, сказок и реальной истории чувашского народа.Виртуальное "приключение" начинается на опушке леса, в центре которой высится могучий и раскидистый дуб — Старейшина чувашских дубрав, самый старый и крупный дуб в Чувашии, памятник природы регионального значения. Дуб занимает особое место в культуре чувашей, это символ мужественности и силы духа, его изображение украшает герб и флаг республики.Трижды ударив по волшебному параппану — чувашскому двухстороннему барабану, — пользователь пробуждает опушку ото сна, следы и светлячки увлекают его к Старейшине чувашских дубрав.Загадки происхождения чувашейПриветствую тебя, путник. В поисках историй и тайн ты пришел к Старейшине чувашских дубрав, но прежде чем ты начнешь разгадывать его загадки, я расскажу тебе легенду о хане Кубрате и серебряных булгарах.На коре массивного ствола дуба проявляются изображения, охваченные таинственным серебристым свечением. Сквозь звон стали и шум битвы пользователь слушает рассказ, сопровождаемый рисунками, иллюстрирующими легенду о происхождении чувашского народа. За основу была взята булгарская версия, согласно которой чуваши — наследники государства Волжская Булгария, которое в свою очередь возникло на осколках державы хана Кубрата — Великой Булгарии, раскинувшейся от Кубани до Днепра, со столицей Фанагорией, что на Таманском полуострове.Как только легенда подходит к концу, перед пользователем предстает ее рассказчик — Улып, огромный великан, герой эпоса и персонаж чувашского фольклора. В легендах и сказках Улып предстает защитником и покровителем чувашского народа, он способен перешагнуть реку, а самые высокие деревья ему только по пояс. Громовым голосом богатырь из народных сказаний бросает "гостю" вызов.Пользователь VR-пролога решает головоломки, узнает удивительные факты о персонажах древних легенд и реальных героях чувашского народа, получает дары, связанные с республикой, из рук великана Улыпа.С решением каждой головоломки поднимается ветер, великан Улып, разрывая тишину своей оглушительной поступью, направляется к пользователю. С высоты его роста, как лавина со скал, несется мощный голос богатыря. Один из рассказов, который пользователь услышит в проекте, посвящен хранительнице очага и традиций в мирное время и несгибаемой воительнице в суровые годы — чувашской женщине.Порывы вихря закручивают вокруг исполина образы, среди которых героиня легенд воительница Ылтансус (Златовласка) и актриса театра Вера Кузьмина, главная героиня одноименной поэмы красавица Нарспи, и Герой Советского Союза легендарная летчица Зоя Парфенова.Главные символы чувашского народаТретий исполин повторяет эмблему "Древо жизни" с флага и герба республики. В основе этого символа древнечувашская руническая письменность, которая имеет связь с мифологией, верованиями, обычаями и обрядами чувашей. Над изображением дуба находятся три восьмиугольные звезды как один из наиболее распространенных элементов чувашского орнамента.VR для классных часов, уроков краеведения, истории и культурыПотенциал использования проекта “Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии” выходит далеко за рамки выставочной активности. Он может быть применен в качестве дополнительного материала для занятий по краеведению, истории и культуре в школе, стать частью мероприятий для молодежи, патриотических и национальных фестивалей в республике.За почти шесть лет работы специалисты XR-лаборатории РИА Новости нашли множество новых решений, лучшие из которых успешно используют для просветительских и образовательных задач, доказав своими проектами пользу VR-технологий для учреждений культуры и образования.Возможность сделать пользователя не зрителем, а участником событий, превращая любую историю в личный опыт, — одно из главных преимуществ виртуальных иммерсивных технологий. А возможность задействовать все органы чувств значительно повышает усвоение информации, пользователя легче увлечь и погрузить в контекст.VR-технологии позволяют:— "прожить" уникальный опыт, став участником любых событий, будь то средневековое сражение или экспедиция на Луну;— визуализировать сложные данные — сухая историческая справка с обилием дат, цифр и фамилий обретает осязаемость;— "оживить" любой макет, показав его в натуральную величину и позволить взаимодействовать с ним;— показать любой процесс или экспонат в действии, поместив его в среду бытования: как заряжали пищаль или стреляли из корабельной пушки, создавали жостовский поднос или деревянную хохломскую посуду;— вернуть утраченные произведения искусства, предметы быта, шедевры архитектуры можно восстановить по фотографиям, зарисовкам, текстовым описаниям;— попробовать любую профессию — VR-тренажеры давно используют в промышленности для обучения сотрудников, этот опыт прекрасно масштабируется на задачи профориентации молодежи;— эпос и былины, художественные произведения и легенды — нематериальное наследие может стать таким же реальным, как материальное наследие культур и народов.Получить консультацию и заказать проект вы можете, написав нам на почту rialab@ria.ru или позвонив по телефону +7 (968) 766-46-81.Выход проекта "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" на цифровой платформе Steam намечен на конец декабря 2023 года. Каждый посетитель выставки-форума "Россия" сможет познакомиться с проектом до 12 апреля 2024 года на стенде Республики Чувашия на ВДНХ.

https://ria.ru/20230113/riavr-1841965276.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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интерактивные проекты, чувашская республика (чувашия), история, правительство чувашии, образование, культура, легенды