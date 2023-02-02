https://ria.ru/20230202/vr-proekty-1848937030.html

VR-проекты РИА Новости покажут на открытии "Музейных маршрутов России"

VR-проекты РИА Новости покажут на открытии "Музейных маршрутов России" - РИА Новости, 02.02.2023

VR-проекты РИА Новости покажут на открытии "Музейных маршрутов России"

VR-проекты РИА Новости будут представлены на открытии цикла мероприятий ведущего проекта Министерства культуры РФ "Музейные маршруты России" в Рязани. РИА Новости, 02.02.2023

2023-02-02T12:00

2023-02-02T12:00

2023-02-02T12:33

музейные маршруты россии

россия

рязань

кронштадт

ольга любимова

иван крузенштерн

риа новости

новости агентства

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МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. VR-проекты РИА Новости будут представлены на открытии цикла мероприятий ведущего проекта Министерства культуры РФ "Музейные маршруты России" в Рязани.Два VR-продукта, созданные агентством РИА Новости в партнерстве с ведущими музеями страны, покажут 2 февраля в областном театре драмы в Рязани, где соберутся представители более трехсот федеральных, региональных и частных музеев, а также туристической отрасли."VR-археология. Тайны Куликова поля" и "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды "" – документальные исторические квесты в формате виртуальной реальности, которые вышли в конце 2022 года и уже привлекли внимание тысяч посетителей музеев и участников молодежных мероприятий."VR-археология: тайны Куликова поля" — интерактивный квест в виртуальной реальности, позволяющий примерить на себя роли современного археолога, реставратора и реконструктора. Пользователь может отправиться в археологическую экспедицию, окажется на месте раскопок и найдет десятки уникальных артефактов, которые можно изучить и "отреставрировать", а также создать оружие и амуницию русских воинов XIV века. В выставочной версии квеста пользователь окажется на стрельбище Куликова поля и сможет отточить мастерство стрельбы из боевого лука."Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"" – документальный VR-квест о великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна. В нем рассказывается о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота, и у пользователя есть возможность побывать в Кронштадте, Китае, на острове Нуку-Хива и у берегов США, а также встретиться с императором Александром I и великими русскими моряками-исследователями. Выставочная версия квеста включает три сцены: пользователь сможет узнать о тонкостях торговли с туземцами острова Нуку-Хива и выковать топор для вождя их племени, стать участником битвы на Балтике или выстроить маршрут по звездам, чтобы успешно завершить кругосветное плавание.Аналитические и презентационные мероприятия Всероссийского проекта "Музейные маршруты России" Министерства культуры РФ пройдут 2 и 3 февраля в Рязани при поддержке Правительства Рязанской области. По словам заместителя министра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой, проект нацелен на объединение лидеров музейного сообщества нашей страны и дает очень сильный импульс сотрудничества, который помогает развивать данную отрасль.Это первое в 2023 году мероприятие проекта. В 2022 году с ним познакомились жители двенадцати регионов в шести федеральных округах Российской Федерации (Тюменской области, Кемеровской области, Московской области, Республике Марий Эл, Краснодарском крае, Ростовской области, Ярославской области, Мурманской области, Ленинградской области, Нижегородской области, Республике Башкортостан и стратегической сессии в Санкт-Петербурге). В этом году "Музейные маршруты" запланированы в СЗФО, ЦФО, ПФО, СФО, УФО и ЮФО.

https://ria.ru/20221130/kulikovo_pole-1835803366.html

https://ria.ru/20221214/prezentatsiya-1838654256.html

https://ria.ru/20230124/vystavka-forum-1847017267.html

https://ria.ru/20230113/riavr-1841965276.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, рязань, кронштадт, ольга любимова, иван крузенштерн, риа новости, новости агентства, миа "россия сегодня", музеи, культура, технологии, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество