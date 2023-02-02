Рейтинг@Mail.ru
VR-проекты РИА Новости покажут на открытии "Музейных маршрутов России" - РИА Новости, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Музейные маршруты России
Музейные маршруты России
https://ria.ru/20230202/vr-proekty-1848937030.html
VR-проекты РИА Новости покажут на открытии "Музейных маршрутов России"
VR-проекты РИА Новости покажут на открытии "Музейных маршрутов России" - РИА Новости, 02.02.2023
VR-проекты РИА Новости покажут на открытии "Музейных маршрутов России"
VR-проекты РИА Новости будут представлены на открытии цикла мероприятий ведущего проекта Министерства культуры РФ "Музейные маршруты России" в Рязани. РИА Новости, 02.02.2023
2023-02-02T12:00
2023-02-02T12:33
музейные маршруты россии
россия
рязань
кронштадт
ольга любимова
иван крузенштерн
риа новости
новости агентства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849216402_0:260:2730:1797_1920x0_80_0_0_9b5cbb5c50ebf34dda7e030887ee7306.jpg
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. VR-проекты РИА Новости будут представлены на открытии цикла мероприятий ведущего проекта Министерства культуры РФ "Музейные маршруты России" в Рязани.Два VR-продукта, созданные агентством РИА Новости в партнерстве с ведущими музеями страны, покажут 2 февраля в областном театре драмы в Рязани, где соберутся представители более трехсот федеральных, региональных и частных музеев, а также туристической отрасли."VR-археология. Тайны Куликова поля" и "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды "" – документальные исторические квесты в формате виртуальной реальности, которые вышли в конце 2022 года и уже привлекли внимание тысяч посетителей музеев и участников молодежных мероприятий."VR-археология: тайны Куликова поля" — интерактивный квест в виртуальной реальности, позволяющий примерить на себя роли современного археолога, реставратора и реконструктора. Пользователь может отправиться в археологическую экспедицию, окажется на месте раскопок и найдет десятки уникальных артефактов, которые можно изучить и "отреставрировать", а также создать оружие и амуницию русских воинов XIV века. В выставочной версии квеста пользователь окажется на стрельбище Куликова поля и сможет отточить мастерство стрельбы из боевого лука."Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"" – документальный VR-квест о великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна. В нем рассказывается о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота, и у пользователя есть возможность побывать в Кронштадте, Китае, на острове Нуку-Хива и у берегов США, а также встретиться с императором Александром I и великими русскими моряками-исследователями. Выставочная версия квеста включает три сцены: пользователь сможет узнать о тонкостях торговли с туземцами острова Нуку-Хива и выковать топор для вождя их племени, стать участником битвы на Балтике или выстроить маршрут по звездам, чтобы успешно завершить кругосветное плавание.Аналитические и презентационные мероприятия Всероссийского проекта "Музейные маршруты России" Министерства культуры РФ пройдут 2 и 3 февраля в Рязани при поддержке Правительства Рязанской области. По словам заместителя министра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой, проект нацелен на объединение лидеров музейного сообщества нашей страны и дает очень сильный импульс сотрудничества, который помогает развивать данную отрасль.Это первое в 2023 году мероприятие проекта. В 2022 году с ним познакомились жители двенадцати регионов в шести федеральных округах Российской Федерации (Тюменской области, Кемеровской области, Московской области, Республике Марий Эл, Краснодарском крае, Ростовской области, Ярославской области, Мурманской области, Ленинградской области, Нижегородской области, Республике Башкортостан и стратегической сессии в Санкт-Петербурге). В этом году "Музейные маршруты" запланированы в СЗФО, ЦФО, ПФО, СФО, УФО и ЮФО.
https://ria.ru/20221130/kulikovo_pole-1835803366.html
https://ria.ru/20221214/prezentatsiya-1838654256.html
https://ria.ru/20230124/vystavka-forum-1847017267.html
https://ria.ru/20230113/riavr-1841965276.html
россия
рязань
кронштадт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849216402_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_41eb9947498039c6153323abd066b5d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рязань, кронштадт, ольга любимова, иван крузенштерн, риа новости, новости агентства, миа "россия сегодня", музеи, культура, технологии, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество
Музейные маршруты России, Россия, Рязань, Кронштадт, Ольга Любимова, Иван Крузенштерн, РИА Новости, Новости агентства, МИА "Россия сегодня", Музеи, Культура, Технологии, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Общество
12:00 02.02.2023 (обновлено: 12:33 02.02.2023)
 

VR-проекты РИА Новости покажут на открытии "Музейных маршрутов России"

© РИА НовостиVR-проекты РИА Новости покажут на открытии "Музейных маршрутов России"
VR-проекты РИА Новости покажут на открытии Музейных маршрутов России - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости
VR-проекты РИА Новости покажут на открытии "Музейных маршрутов России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. VR-проекты РИА Новости будут представлены на открытии цикла мероприятий ведущего проекта Министерства культуры РФ "Музейные маршруты России" в Рязани.
Два VR-продукта, созданные агентством РИА Новости в партнерстве с ведущими музеями страны, покажут 2 февраля в областном театре драмы в Рязани, где соберутся представители более трехсот федеральных, региональных и частных музеев, а также туристической отрасли.
РИА Новости и музей Куликово поле запустили VR-машину времени - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября 2022, 09:00
VR-квест на Куликовом поле теперь доступен на трех языках
"VR-археология. Тайны Куликова поля" и "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды "" документальные исторические квесты в формате виртуальной реальности, которые вышли в конце 2022 года и уже привлекли внимание тысяч посетителей музеев и участников молодежных мероприятий.
"VR-археология: тайны Куликова поля" — интерактивный квест в виртуальной реальности, позволяющий примерить на себя роли современного археолога, реставратора и реконструктора. Пользователь может отправиться в археологическую экспедицию, окажется на месте раскопок и найдет десятки уникальных артефактов, которые можно изучить и "отреставрировать", а также создать оружие и амуницию русских воинов XIV века. В выставочной версии квеста пользователь окажется на стрельбище Куликова поля и сможет отточить мастерство стрельбы из боевого лука.

Проект стал лауреатом национальной "Премии Рунета". Комментируя эту победу, министр культуры РФ Ольга Любимова отметила: "По-моему, просто прекрасно, что VR-квест "Тайны Куликова поля" по достоинству оценили эксперты "Премии Рунета". С одной стороны, он может похвастаться исторической достоверностью, ведь за основу взяты артефакты из хранилища Государственного музея-заповедника "Куликово поле". С другой – говорит с молодой аудиторией привычным ей языком технологий. Думаю, такое признание вдохновит на создание все большего числа просветительских проектов, в духе времени соединяющих традицию и технологии".

В Орлёнке прошла презентация VR-квеста о Крузенштерне - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря 2022, 16:44
В "Орленке" прошла презентация VR-квеста о Крузенштерне
"Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"" документальный VR-квест о великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна. В нем рассказывается о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота, и у пользователя есть возможность побывать в Кронштадте, Китае, на острове Нуку-Хива и у берегов США, а также встретиться с императором Александром I и великими русскими моряками-исследователями. Выставочная версия квеста включает три сцены: пользователь сможет узнать о тонкостях торговли с туземцами острова Нуку-Хива и выковать топор для вождя их племени, стать участником битвы на Балтике или выстроить маршрут по звездам, чтобы успешно завершить кругосветное плавание.
Проект Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 12:00
РИА Новости анонсирует VR-проект на выставке-форуме "Уникальная Россия"
Аналитические и презентационные мероприятия Всероссийского проекта "Музейные маршруты России" Министерства культуры РФ пройдут 2 и 3 февраля в Рязани при поддержке Правительства Рязанской области. По словам заместителя министра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой, проект нацелен на объединение лидеров музейного сообщества нашей страны и дает очень сильный импульс сотрудничества, который помогает развивать данную отрасль.
Это первое в 2023 году мероприятие проекта. В 2022 году с ним познакомились жители двенадцати регионов в шести федеральных округах Российской Федерации (Тюменской области, Кемеровской области, Московской области, Республике Марий Эл, Краснодарском крае, Ростовской области, Ярославской области, Мурманской области, Ленинградской области, Нижегородской области, Республике Башкортостан и стратегической сессии в Санкт-Петербурге). В этом году "Музейные маршруты" запланированы в СЗФО, ЦФО, ПФО, СФО, УФО и ЮФО.
Иммерсивные проекты РИА Новости - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 15:57
Иммерсивные проекты РИА Новости
 
Музейные маршруты РоссииРоссияРязаньКронштадтОльга ЛюбимоваИван КрузенштернРИА НовостиНовости агентстваМИА "Россия сегодня"МузеиКультураТехнологииМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала