12:00 02.02.2023 (обновлено: 12:33 02.02.2023)
VR-проекты РИА Новости покажут на открытии "Музейных маршрутов России"
VR-проекты РИА Новости покажут на открытии "Музейных маршрутов России"
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. VR-проекты РИА Новости будут представлены на открытии цикла мероприятий ведущего проекта Министерства культуры РФ "Музейные маршруты России" в Рязани.
Два VR-продукта, созданные агентством РИА Новости в партнерстве с ведущими музеями страны, покажут 2 февраля в областном театре драмы в Рязани, где соберутся представители более трехсот федеральных, региональных и частных музеев, а также туристической отрасли.
30 ноября 2022, 09:00VR-квест на Куликовом поле теперь доступен на трех языках
"VR-археология. Тайны Куликова поля" и "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды "" – документальные исторические квесты в формате виртуальной реальности, которые вышли в конце 2022 года и уже привлекли внимание тысяч посетителей музеев и участников молодежных мероприятий.
"VR-археология: тайны Куликова поля" — интерактивный квест в виртуальной реальности, позволяющий примерить на себя роли современного археолога, реставратора и реконструктора. Пользователь может отправиться в археологическую экспедицию, окажется на месте раскопок и найдет десятки уникальных артефактов, которые можно изучить и "отреставрировать", а также создать оружие и амуницию русских воинов XIV века. В выставочной версии квеста пользователь окажется на стрельбище Куликова поля и сможет отточить мастерство стрельбы из боевого лука.
Проект стал лауреатом национальной "Премии Рунета". Комментируя эту победу, министр культуры РФ Ольга Любимова отметила: "По-моему, просто прекрасно, что VR-квест "Тайны Куликова поля" по достоинству оценили эксперты "Премии Рунета". С одной стороны, он может похвастаться исторической достоверностью, ведь за основу взяты артефакты из хранилища Государственного музея-заповедника "Куликово поле". С другой – говорит с молодой аудиторией привычным ей языком технологий. Думаю, такое признание вдохновит на создание все большего числа просветительских проектов, в духе времени соединяющих традицию и технологии".
14 декабря 2022, 16:44В "Орленке" прошла презентация VR-квеста о Крузенштерне
"Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"" – документальный VR-квест о великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна. В нем рассказывается о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота, и у пользователя есть возможность побывать в Кронштадте, Китае, на острове Нуку-Хива и у берегов США, а также встретиться с императором Александром I и великими русскими моряками-исследователями. Выставочная версия квеста включает три сцены: пользователь сможет узнать о тонкостях торговли с туземцами острова Нуку-Хива и выковать топор для вождя их племени, стать участником битвы на Балтике или выстроить маршрут по звездам, чтобы успешно завершить кругосветное плавание.
Аналитические и презентационные мероприятия Всероссийского проекта "Музейные маршруты России" Министерства культуры РФ пройдут 2 и 3 февраля в Рязани при поддержке Правительства Рязанской области. По словам заместителя министра культуры Российской Федерации Аллы Маниловой, проект нацелен на объединение лидеров музейного сообщества нашей страны и дает очень сильный импульс сотрудничества, который помогает развивать данную отрасль.
Это первое в 2023 году мероприятие проекта. В 2022 году с ним познакомились жители двенадцати регионов в шести федеральных округах Российской Федерации (Тюменской области, Кемеровской области, Московской области, Республике Марий Эл, Краснодарском крае, Ростовской области, Ярославской области, Мурманской области, Ленинградской области, Нижегородской области, Республике Башкортостан и стратегической сессии в Санкт-Петербурге). В этом году "Музейные маршруты" запланированы в СЗФО, ЦФО, ПФО, СФО, УФО и ЮФО.
13 января, 15:57Иммерсивные проекты РИА Новости