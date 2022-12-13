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VR-проект РИА Новости о Куликовом поле получил "Премию Рунета"

VR-проект РИА Новости о Куликовом поле получил "Премию Рунета" - РИА Новости, 13.12.2022

VR-проект РИА Новости о Куликовом поле получил "Премию Рунета"

Проект РИА Новости "VR-археология: тайны Куликова поля" стал лауреатом национальной "Премии Рунета". Награда вручается с 2004 года лучшим проектам российского... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T20:37

2022-12-13T20:37

2022-12-13T20:44

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Проект РИА Новости "VR-археология: тайны Куликова поля" стал лауреатом национальной "Премии Рунета". Награда вручается с 2004 года лучшим проектам российского сегмента интернета.Проект был выполнен специалистами агентства по заказу музея "Куликово поле" и при поддержке Министерства культуры РФ."По-моему, просто прекрасно, что VR-квест “Тайны Куликова поля” по достоинству оценили эксперты “Премии Рунета”. С одной стороны, он может похвастаться исторической достоверностью, ведь за основу взяты артефакты из хранилища Государственного музея-заповедника “Куликово поле”. С другой – говорит с молодой аудиторией привычным ей языком технологий. Думаю, такое признание вдохновит на создание все большего числа просветительских проектов, в духе времени соединяющих традицию и технологии", - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, поздравляя команду проекта."VR-археология: тайны Куликова поля" - одновременно большое журналистское исследование, "машина времени" и симулятор ключевых отраслевых профессий: археолога, реставратора и реконструктора. В проекте представлено более 30 уникальных артефактов, найденных за десятилетия научных экспедиций музея-заповедника "Куликово поле": наконечники стрел и копий, пластины доспехов, элементы конской упряжи и предметы походного скарба ратников. Возможности проекта "VR-археология: тайны Куликова поля" позволяют буквально прикоснуться к истории, например, взять в руки боевой лук и отправиться на стрельбище, чтобы протестировать его в бою."Проект “VR-археология: тайны Куликова поля” - один из первых реализованных в рамках празднования 650-летия Куликовской битвы. И несмотря на то, что от юбилея нас отделяет несколько лет, о Куликовом поле, сражении и профессиональном погружении в историю музей-заповедник “Куликово поле” и медиагруппа “Россия сегодня” говорят уже сегодня. Пилотный квест замечен жюри национальной “Премии Рунета”. Эта высокая оценка его актуальности для пользователей сети Интернет вдохновляет нас на подобную интерпретацию современного научного знания о Куликовской битве", - рассказал директор Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.Проект стал победителем в номинации "Народов много - Родина одна". Церемония награждения прошла во вторник в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Совместный проект РИА Новости и Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле" создавался при поддержке Минкульта РФ в рамках подготовки к празднованию в 2030 году 650-летия Куликовского сражения. Работа над археологическим VR-квестом была начата еще весной. В ноябре VR-квест стартовал на платформе Steam, 16 декабря VR-зона откроется в Научном центре "Археология и реставрация" музея-заповедника в Музейном квартале в Туле, а в 2023 году проект можно будет протестировать и на передвижных выставках музея."Премия Рунета" — общенациональная награда в области высоких технологий и интернета, поощряющая выдающиеся заслуги в области информационных технологий и электронных коммуникаций, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента Сети интернет."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, ПРАЙМ, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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