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В экспедицию не выходя из дома. VR-симулятор археолога - РИА Новости, 07.11.2022
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В экспедицию не выходя из дома. VR-симулятор археолога
В экспедицию не выходя из дома. VR-симулятор археолога - РИА Новости, 07.11.2022
В экспедицию не выходя из дома. VR-симулятор археолога
8 сентября 1380 года состоялась Куликовская битва — ее считают одним из главных событий XIV века, объединившим народы Руси. Несмотря на масштаб сражения, до наших дней дошло не так много реликвий. Проект "VR-археология: тайны Куликова поля" позволяет примерить на себя роль ученого и отправиться в археологическую экспедицию, чтобы найти следы битвы.
2022-11-07T17:35
2022-11-07T19:34
интерактивные проекты
археология
археологи
куликово поле (заповедник)
наука
история
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Какую броню использовали древнерусские и ордынские воины, сколько весил полностью экипированный рыцарь, и каким был средневековый "мультитул" стрельца? Пользователь получит ответы не только на исторические вопросы, но и в деталях познакомится с особенностями работы археологов, реставраторов и реконструкторов.Клинки и копья, броня и стрелы, монеты и пули — в проекте представлены десятки артефактов разных исторических периодов, найденных в многочисленных археологических экспедициях. Разработчики неоднократно посещали хранилища музея-заповедника "Куликово поле", чтобы воссоздать точные копии реальных находок, которые ученым удалось собрать за три десятилетия поисков. У пользователя будет возможность буквально прикоснуться к истории, став свидетелем сцен различных эпох, память о которых хранит Куликово поле.Пользователь сможет своими руками отреставрировать артефакт, воспользовавшись всеми возможностями полевой лаборатории. Тесное сотрудничество с учеными музея-заповедника "Куликово поле" позволило не только дать игроку доступ к реальному инструментарию специалистов, но и детально воссоздать весь рабочий процесс реставратора.Эксперты музея имеют колоссальный опыт исторической реконструкции и даже проводят масштабные международные военно-исторические фестивали. Команда проекта даст возможность познакомиться и с этой увлекательной областью научной работы — изучив находки, пользователь сможет создать реконструкцию боевого лука и отправиться на стрельбище. Там его ждет ряд мишеней, представляющих разные типы брони. Пользователю предстоит не только потренироваться в точности, но и подобрать эффективный тип наконечника для каждой мишени.Команда МИА "Россия сегодня" совместила журналистские стандарты работы с информацией и все интерактивные возможности виртуальной реальности, чтобы создать максимально правдоподобный, документальный симулятор ученого-археолога.Проект "VR-археология: тайны Куликова поля" создан, чтобы развеять мифы о современной археологии и популяризировать историческую науку. Показать чем и как занимаются современные ученые, дать возможность прикоснуться к тайнам древности, почувствовав их в достоверно воссозданной работе археологов, реставраторов и реконструкторов.Проект "VR-археология: тайны Куликова поля" создан совместно с учеными-археологами Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле". Полноценная версия проекта появится на платформе Steam уже в ноябре, а с декабря с ним можно будет ознакомиться в Пространстве "Археология" Государственного музея-заповедника "Куликово поле" и на передвижных выставках музея.Ведущий эксперт проекта — Андрей Николаевич Наумов, заместителя директора музея по научной работе, кандидат исторических наук, археолог.
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интерактивные проекты, археология, археологи, куликово поле (заповедник), наука, история
Интерактивные проекты, Археология, археологи, Куликово поле (заповедник), Наука, история
17:35 07.11.2022 (обновлено: 19:34 07.11.2022)
 

В экспедицию не выходя из дома. VR-симулятор археолога

Проект "VR-археология: тайны Куликова поля"
Проект VR-археология: тайны Куликова поля
Читать ria.ru в
8 сентября 1380 года состоялась Куликовская битва — ее считают одним из главных событий XIV века, объединившим народы Руси. Несмотря на масштаб сражения, до наших дней дошло не так много реликвий. Проект "VR-археология: тайны Куликова поля" позволяет примерить на себя роль ученого и отправиться в археологическую экспедицию, чтобы найти следы битвы.
Какую броню использовали древнерусские и ордынские воины, сколько весил полностью экипированный рыцарь, и каким был средневековый "мультитул" стрельца? Пользователь получит ответы не только на исторические вопросы, но и в деталях познакомится с особенностями работы археологов, реставраторов и реконструкторов.
© Иллюстрация РИА Новости

Археологический лагерь. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

Археологический лагерь. Скриншот проекта VR археология: тайны Куликова поля
1 из 4

Археологический лагерь. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

Палатка реконструктора. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

Палатка реконструктора. Скриншот проекта VR археология: тайны Куликова поля
2 из 4

Палатка реконструктора. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

Стрелец на Куликовом поле. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

Стрелец на Куликовом поле. Скриншот проекта VR археология: тайны Куликова поля
3 из 4

Стрелец на Куликовом поле. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

Поиск артефактов. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

Поиск артефактов. Скриншот проекта VR археология: тайны Куликова поля
4 из 4

Поиск артефактов. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
1 из 4

Археологический лагерь. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
2 из 4

Палатка реконструктора. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
3 из 4

Стрелец на Куликовом поле. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
4 из 4

Поиск артефактов. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
Клинки и копья, броня и стрелы, монеты и пули — в проекте представлены десятки артефактов разных исторических периодов, найденных в многочисленных археологических экспедициях. Разработчики неоднократно посещали хранилища музея-заповедника "Куликово поле", чтобы воссоздать точные копии реальных находок, которые ученым удалось собрать за три десятилетия поисков. У пользователя будет возможность буквально прикоснуться к истории, став свидетелем сцен различных эпох, память о которых хранит Куликово поле.
© Иллюстрация РИА Новости

Изучение артефактов. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

Изучение артефактов. Скриншот проекта VR археология: тайны Куликова поля
1 из 5

Изучение артефактов. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

Конный воин, стрелец и красноармеец. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

Конный воин, стрелец и красноармеец. Скриншот проекта VR археология: тайны Куликова поля
2 из 5

Конный воин, стрелец и красноармеец. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

Коллекция артефактов. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

Коллекция артефактов. Скриншот проекта VR археология: тайны Куликова поля
3 из 5

Коллекция артефактов. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

Наконечник сулицы. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

Наконечник сулицы. Скриншот проекта VR археология: тайны Куликова поля
4 из 5

Наконечник сулицы. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

Медная монета времени Николая II. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

Медная монета времени Николая II. Скриншот проекта VR археология: тайны Куликова поля
5 из 5

Медная монета времени Николая II. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
1 из 5

Изучение артефактов. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
2 из 5

Конный воин, стрелец и красноармеец. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
3 из 5

Коллекция артефактов. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
4 из 5

Наконечник сулицы. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
5 из 5

Медная монета времени Николая II. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
Пользователь сможет своими руками отреставрировать артефакт, воспользовавшись всеми возможностями полевой лаборатории. Тесное сотрудничество с учеными музея-заповедника "Куликово поле" позволило не только дать игроку доступ к реальному инструментарию специалистов, но и детально воссоздать весь рабочий процесс реставратора.
© Иллюстрация РИА Новости

Реставрация артефактов. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

Реставрация артефактов. Скриншот проекта VR археология: тайны Куликова поля
1 из 4

Реставрация артефактов. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

Фрагмент средневекового клинка. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

Фрагмент средневекового клинка. Скриншот проекта VR археология: тайны Куликова поля
2 из 4

Фрагмент средневекового клинка. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

Палаточный лагерь. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

Палаточный лагерь. Скриншот проекта VR археология: тайны Куликова поля
3 из 4

Палаточный лагерь. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

Удаление микрочастиц коррозии в ванной с мыльным раствором и применением генератора ультразвука. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

Удаление микрочастиц коррозии в ванне с мыльным раствором и применением генератора ультразвука. Скриншот проекта VR археология: тайны Куликова поля
4 из 4

Удаление микрочастиц коррозии в ванной с мыльным раствором и применением генератора ультразвука. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
1 из 4

Реставрация артефактов. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
2 из 4

Фрагмент средневекового клинка. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
3 из 4

Палаточный лагерь. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
4 из 4

Удаление микрочастиц коррозии в ванной с мыльным раствором и применением генератора ультразвука. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
Эксперты музея имеют колоссальный опыт исторической реконструкции и даже проводят масштабные международные военно-исторические фестивали. Команда проекта даст возможность познакомиться и с этой увлекательной областью научной работы — изучив находки, пользователь сможет создать реконструкцию боевого лука и отправиться на стрельбище. Там его ждет ряд мишеней, представляющих разные типы брони. Пользователю предстоит не только потренироваться в точности, но и подобрать эффективный тип наконечника для каждой мишени.
© Иллюстрация РИА Новости

Мишени с разными типами брони на стрельбище. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

Мишени с разными типами брони на стрельбище. Скриншот проекта VR археология: тайны Куликова поля
1 из 3

Мишени с разными типами брони на стрельбище. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

Создание реконструкции лука. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

Создание реконструкции лука. Скриншот проекта VR археология: тайны Куликова поля
2 из 3

Создание реконструкции лука. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

Тестирование реконструкции лука. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

Тестирование реконструкции лука. Скриншот проекта VR археология: тайны Куликова поля
3 из 3

Тестирование реконструкции лука. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
1 из 3

Мишени с разными типами брони на стрельбище. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
2 из 3

Создание реконструкции лука. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
3 из 3

Тестирование реконструкции лука. Скриншот проекта "VR-археология: тайны Куликова поля"

© Иллюстрация РИА Новости
Команда МИА "Россия сегодня" совместила журналистские стандарты работы с информацией и все интерактивные возможности виртуальной реальности, чтобы создать максимально правдоподобный, документальный симулятор ученого-археолога.
Проект "VR-археология: тайны Куликова поля" создан, чтобы развеять мифы о современной археологии и популяризировать историческую науку. Показать чем и как занимаются современные ученые, дать возможность прикоснуться к тайнам древности, почувствовав их в достоверно воссозданной работе археологов, реставраторов и реконструкторов.
© Иллюстрация РИА НовостиПроект "VR-археология: тайны Куликова поля"
Проект VR-археология: тайны Куликова поля - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© Иллюстрация РИА Новости
Проект "VR-археология: тайны Куликова поля"
Проект "VR-археология: тайны Куликова поля" создан совместно с учеными-археологами Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле".
Полноценная версия проекта появится на платформе Steam уже в ноябре, а с декабря с ним можно будет ознакомиться в Пространстве "Археология" Государственного музея-заповедника "Куликово поле" и на передвижных выставках музея.
Ведущий эксперт проекта — Андрей Николаевич Наумов, заместителя директора музея по научной работе, кандидат исторических наук, археолог.
 
Интерактивные проектыАрхеологияархеологиКуликово поле (заповедник)Наукаистория
 
 
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