https://ria.ru/20221107/vr-1829614232.html

В экспедицию не выходя из дома. VR-симулятор археолога

В экспедицию не выходя из дома. VR-симулятор археолога - РИА Новости, 07.11.2022

В экспедицию не выходя из дома. VR-симулятор археолога

8 сентября 1380 года состоялась Куликовская битва — ее считают одним из главных событий XIV века, объединившим народы Руси. Несмотря на масштаб сражения, до наших дней дошло не так много реликвий. Проект "VR-археология: тайны Куликова поля" позволяет примерить на себя роль ученого и отправиться в археологическую экспедицию, чтобы найти следы битвы.

2022-11-07T17:35

2022-11-07T17:35

2022-11-07T19:34

интерактивные проекты

археология

археологи

куликово поле (заповедник)

наука

история

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Какую броню использовали древнерусские и ордынские воины, сколько весил полностью экипированный рыцарь, и каким был средневековый "мультитул" стрельца? Пользователь получит ответы не только на исторические вопросы, но и в деталях познакомится с особенностями работы археологов, реставраторов и реконструкторов.Клинки и копья, броня и стрелы, монеты и пули — в проекте представлены десятки артефактов разных исторических периодов, найденных в многочисленных археологических экспедициях. Разработчики неоднократно посещали хранилища музея-заповедника "Куликово поле", чтобы воссоздать точные копии реальных находок, которые ученым удалось собрать за три десятилетия поисков. У пользователя будет возможность буквально прикоснуться к истории, став свидетелем сцен различных эпох, память о которых хранит Куликово поле.Пользователь сможет своими руками отреставрировать артефакт, воспользовавшись всеми возможностями полевой лаборатории. Тесное сотрудничество с учеными музея-заповедника "Куликово поле" позволило не только дать игроку доступ к реальному инструментарию специалистов, но и детально воссоздать весь рабочий процесс реставратора.Эксперты музея имеют колоссальный опыт исторической реконструкции и даже проводят масштабные международные военно-исторические фестивали. Команда проекта даст возможность познакомиться и с этой увлекательной областью научной работы — изучив находки, пользователь сможет создать реконструкцию боевого лука и отправиться на стрельбище. Там его ждет ряд мишеней, представляющих разные типы брони. Пользователю предстоит не только потренироваться в точности, но и подобрать эффективный тип наконечника для каждой мишени.Команда МИА "Россия сегодня" совместила журналистские стандарты работы с информацией и все интерактивные возможности виртуальной реальности, чтобы создать максимально правдоподобный, документальный симулятор ученого-археолога.Проект "VR-археология: тайны Куликова поля" создан, чтобы развеять мифы о современной археологии и популяризировать историческую науку. Показать чем и как занимаются современные ученые, дать возможность прикоснуться к тайнам древности, почувствовав их в достоверно воссозданной работе археологов, реставраторов и реконструкторов.Проект "VR-археология: тайны Куликова поля" создан совместно с учеными-археологами Государственного военно-исторического и природного музея-заповедника "Куликово поле". Полноценная версия проекта появится на платформе Steam уже в ноябре, а с декабря с ним можно будет ознакомиться в Пространстве "Археология" Государственного музея-заповедника "Куликово поле" и на передвижных выставках музея.Ведущий эксперт проекта — Андрей Николаевич Наумов, заместителя директора музея по научной работе, кандидат исторических наук, археолог.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интерактивные проекты, археология, археологи, куликово поле (заповедник), наука, история