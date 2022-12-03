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РИА Новости представит исторические VR-реконструкции на форуме "МЫВМЕСТЕ" - РИА Новости, 03.12.2022
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РИА Новости представит исторические VR-реконструкции на форуме "МЫВМЕСТЕ"
РИА Новости представит исторические VR-реконструкции на форуме "МЫВМЕСТЕ" - РИА Новости, 03.12.2022
РИА Новости представит исторические VR-реконструкции на форуме "МЫВМЕСТЕ"
Реконструкции важнейших для России исторических событий в формате виртуальной реальности представит агентство РИА Новости на площадке Международного форума... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T17:03
2022-12-03T19:03
наталья лосева
иван крузенштерн
александр i
россия
кронштадт
манеж
новости агентства
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Реконструкции важнейших для России исторических событий в формате виртуальной реальности представит агентство РИА Новости на площадке Международного форума гражданского участия "#МЫВМЕСТЕ", который пройдет с 4 по 7 декабря в столичном "Манеже".Среди событий, в которые смогут виртуально вернуться участники мероприятия, — водружение Знамени Победы над Рейхстагом, Нюрнбергский процесс, русская кругосветная экспедиция Ивана Крузенштерна, а также Куликовская битва.РИА Новости откроет VR-зону в пространстве "Дома молодежи" в "Манеже", который посетят более 30 000 молодых людей со всей страны с 4 по 23 декабря. VR-зона будет находиться в течение всего времени мероприятий Росмолодежи, которые продолжатся и после форума "#МЫВМЕСТЕ".Говоря о VR-реконструкции "Нюрнберг. VRдикт народов", она назвала ее проектом в жанре документального детектива, где пользователь выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, задача которого найти и собрать улики, доказывающие вину ключевых нацистских преступников — лидеров Третьего рейха. Лосева подчеркнула, что цель проекта — не дать исказить историческую правду.В свою очередь, документальный VR-квест "Крузенштерн. "Кругосветка "Надежды" дает возможность не просто рассказать о легендарной экспедиции, но и погрузить пользователя в исторические обстоятельства: примерить на себя мундир капитана Крузенштерна и на корабле "Надежда" обогнуть земной шар, пройти все ключевые этапы путешествия: морские сражения, встречи с императором Александром I в Кронштадте, общение с туземцами и морскую торговлю, высадки на материки, быт матросов во время плавания.Интерактивный VR-квест "Тайны Куликова поля" позволит примерить на себя роль современных археологов, отправиться в экспедицию и найти уникальные реликвии Куликовской битвы, стать воином, изготовить боевой лук и протестировать его на стрельбище, подобрав наконечник для разных типов брони, рассказала Лосева.Важнейшим элементом VR-зоны станет проект "Неизвестный знаменосец"."Официальную версию установки красного знамени над Рейхстагом и имена героев Егорова и Кантарии почти каждый знает из учебников и парадных журнальных фотографий. Но флагов и знамен, развевающихся над Рейхстагом, было гораздо больше. Исследователи считают, что не менее сорока полотнищ, часто сделанных из подручного материала, закрепили бойцы на стенах и крыше главного здания Рейха. "Неизвестный знаменосец" — это история, которую пользователь проживет от лица обычного советского солдата. Прямо на крыше Рейхстага весной 1945 года в одной из башен главного здания Третьего рейха он сможет установить Знамя Победы", — заключила заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20221130/kulikovo_pole-1835803366.html
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Наталья Макарова
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наталья лосева, иван крузенштерн, александр i, россия, кронштадт, манеж, новости агентства
Наталья Лосева, Иван Крузенштерн, Александр I, Россия, Кронштадт, Манеж, Новости агентства
17:03 03.12.2022 (обновлено: 19:03 03.12.2022)
 
РИА Новости представит исторические VR-реконструкции на форуме "МЫВМЕСТЕ"

РИА Новости представит исторические VR-реконструкции на международном форуме "МЫВМЕСТЕ"

© РИА Новости / Илья ПиталевУчастники международного форума гражданского участия "#МЫВМЕСТЕ"
Участники международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ - РИА Новости, 1920, 03.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Участники международного форума гражданского участия "#МЫВМЕСТЕ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Реконструкции важнейших для России исторических событий в формате виртуальной реальности представит агентство РИА Новости на площадке Международного форума гражданского участия "#МЫВМЕСТЕ", который пройдет с 4 по 7 декабря в столичном "Манеже".
Среди событий, в которые смогут виртуально вернуться участники мероприятия, — водружение Знамени Победы над Рейхстагом, Нюрнбергский процесс, русская кругосветная экспедиция Ивана Крузенштерна, а также Куликовская битва.
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VR-квест на Куликовом поле теперь доступен на трех языках
РИА Новости откроет VR-зону в пространстве "Дома молодежи" в "Манеже", который посетят более 30 000 молодых людей со всей страны с 4 по 23 декабря. VR-зона будет находиться в течение всего времени мероприятий Росмолодежи, которые продолжатся и после форума "#МЫВМЕСТЕ".

На стенде будут представлены выставочные версии четырех документальных исторических VR-реконструкций, выполненные на пересечении журналистики, научных исследований и просвещения", — сказала заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева.

Говоря о VR-реконструкции "Нюрнберг. VRдикт народов", она назвала ее проектом в жанре документального детектива, где пользователь выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, задача которого найти и собрать улики, доказывающие вину ключевых нацистских преступников — лидеров Третьего рейха. Лосева подчеркнула, что цель проекта — не дать исказить историческую правду.
В свою очередь, документальный VR-квест "Крузенштерн. "Кругосветка "Надежды" дает возможность не просто рассказать о легендарной экспедиции, но и погрузить пользователя в исторические обстоятельства: примерить на себя мундир капитана Крузенштерна и на корабле "Надежда" обогнуть земной шар, пройти все ключевые этапы путешествия: морские сражения, встречи с императором Александром I в Кронштадте, общение с туземцами и морскую торговлю, высадки на материки, быт матросов во время плавания.
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Проекты РИА.Lab представлены в "Доме молодежи" в МанежеС 5 по 23 декабря 2022 года ЦВЗ "Манеж" станет "Домом молодежи", где можно увидеть лучшие образовательные проекты в формате виртуальной реальности, разработанные командой РИА Новости за последние несколько лет.
Интерактивный VR-квест "Тайны Куликова поля" позволит примерить на себя роль современных археологов, отправиться в экспедицию и найти уникальные реликвии Куликовской битвы, стать воином, изготовить боевой лук и протестировать его на стрельбище, подобрав наконечник для разных типов брони, рассказала Лосева.
Важнейшим элементом VR-зоны станет проект "Неизвестный знаменосец".
"Официальную версию установки красного знамени над Рейхстагом и имена героев Егорова и Кантарии почти каждый знает из учебников и парадных журнальных фотографий. Но флагов и знамен, развевающихся над Рейхстагом, было гораздо больше. Исследователи считают, что не менее сорока полотнищ, часто сделанных из подручного материала, закрепили бойцы на стенах и крыше главного здания Рейха. "Неизвестный знаменосец" — это история, которую пользователь проживет от лица обычного советского солдата. Прямо на крыше Рейхстага весной 1945 года в одной из башен главного здания Третьего рейха он сможет установить Знамя Победы", — заключила заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня".
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Наталья ЛосеваИван КрузенштернАлександр IРоссияКронштадтМанежНовости агентства
 
 
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