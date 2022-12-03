https://ria.ru/20221203/myvmeste-1836112265.html
РИА Новости представит исторические VR-реконструкции на форуме "МЫВМЕСТЕ"
РИА Новости представит исторические VR-реконструкции на форуме "МЫВМЕСТЕ" - РИА Новости, 03.12.2022
РИА Новости представит исторические VR-реконструкции на форуме "МЫВМЕСТЕ"
Реконструкции важнейших для России исторических событий в формате виртуальной реальности представит агентство РИА Новости на площадке Международного форума... РИА Новости, 03.12.2022
2022-12-03T17:03
2022-12-03T17:03
2022-12-03T19:03
наталья лосева
иван крузенштерн
александр i
россия
кронштадт
манеж
новости агентства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832507504_0:72:2000:1197_1920x0_80_0_0_0ee1f760d2b46081c96d3c497df6f777.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Реконструкции важнейших для России исторических событий в формате виртуальной реальности представит агентство РИА Новости на площадке Международного форума гражданского участия "#МЫВМЕСТЕ", который пройдет с 4 по 7 декабря в столичном "Манеже".Среди событий, в которые смогут виртуально вернуться участники мероприятия, — водружение Знамени Победы над Рейхстагом, Нюрнбергский процесс, русская кругосветная экспедиция Ивана Крузенштерна, а также Куликовская битва.РИА Новости откроет VR-зону в пространстве "Дома молодежи" в "Манеже", который посетят более 30 000 молодых людей со всей страны с 4 по 23 декабря. VR-зона будет находиться в течение всего времени мероприятий Росмолодежи, которые продолжатся и после форума "#МЫВМЕСТЕ".Говоря о VR-реконструкции "Нюрнберг. VRдикт народов", она назвала ее проектом в жанре документального детектива, где пользователь выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, задача которого найти и собрать улики, доказывающие вину ключевых нацистских преступников — лидеров Третьего рейха. Лосева подчеркнула, что цель проекта — не дать исказить историческую правду.В свою очередь, документальный VR-квест "Крузенштерн. "Кругосветка "Надежды" дает возможность не просто рассказать о легендарной экспедиции, но и погрузить пользователя в исторические обстоятельства: примерить на себя мундир капитана Крузенштерна и на корабле "Надежда" обогнуть земной шар, пройти все ключевые этапы путешествия: морские сражения, встречи с императором Александром I в Кронштадте, общение с туземцами и морскую торговлю, высадки на материки, быт матросов во время плавания.Интерактивный VR-квест "Тайны Куликова поля" позволит примерить на себя роль современных археологов, отправиться в экспедицию и найти уникальные реликвии Куликовской битвы, стать воином, изготовить боевой лук и протестировать его на стрельбище, подобрав наконечник для разных типов брони, рассказала Лосева.Важнейшим элементом VR-зоны станет проект "Неизвестный знаменосец"."Официальную версию установки красного знамени над Рейхстагом и имена героев Егорова и Кантарии почти каждый знает из учебников и парадных журнальных фотографий. Но флагов и знамен, развевающихся над Рейхстагом, было гораздо больше. Исследователи считают, что не менее сорока полотнищ, часто сделанных из подручного материала, закрепили бойцы на стенах и крыше главного здания Рейха. "Неизвестный знаменосец" — это история, которую пользователь проживет от лица обычного советского солдата. Прямо на крыше Рейхстага весной 1945 года в одной из башен главного здания Третьего рейха он сможет установить Знамя Победы", — заключила заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20221130/kulikovo_pole-1835803366.html
https://ria.ru/20221201/manezh-1835482546.html
https://ria.ru/20221128/miet-1834225340.html
россия
кронштадт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832507504_156:0:1845:1267_1920x0_80_0_0_9b7c027e19b4523d154cbd92b280080e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья лосева, иван крузенштерн, александр i, россия, кронштадт, манеж, новости агентства
Наталья Лосева, Иван Крузенштерн, Александр I, Россия, Кронштадт, Манеж, Новости агентства
17:03 03.12.2022 (обновлено: 19:03 03.12.2022)
РИА Новости представит исторические VR-реконструкции на форуме "МЫВМЕСТЕ"
РИА Новости представит исторические VR-реконструкции на международном форуме "МЫВМЕСТЕ"
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Реконструкции важнейших для России исторических событий в формате виртуальной реальности представит агентство РИА Новости на площадке Международного форума гражданского участия "#МЫВМЕСТЕ", который пройдет с 4 по 7 декабря в столичном "Манеже".
Среди событий, в которые смогут виртуально вернуться участники мероприятия, — водружение Знамени Победы над Рейхстагом, Нюрнбергский процесс, русская кругосветная экспедиция Ивана Крузенштерна
, а также Куликовская битва.
РИА Новости откроет VR-зону в пространстве "Дома молодежи" в "Манеже", который посетят более 30 000 молодых людей со всей страны с 4 по 23 декабря. VR-зона будет находиться в течение всего времени мероприятий Росмолодежи, которые продолжатся и после форума "#МЫВМЕСТЕ".
На стенде будут представлены выставочные версии четырех документальных исторических VR-реконструкций, выполненные на пересечении журналистики, научных исследований и просвещения", — сказала заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева.
Говоря о VR-реконструкции "Нюрнберг. VRдикт народов", она назвала ее проектом в жанре документального детектива, где пользователь выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, задача которого найти и собрать улики, доказывающие вину ключевых нацистских преступников — лидеров Третьего рейха. Лосева подчеркнула, что цель проекта — не дать исказить историческую правду.
В свою очередь, документальный VR-квест "Крузенштерн. "Кругосветка "Надежды" дает возможность не просто рассказать о легендарной экспедиции, но и погрузить пользователя в исторические обстоятельства: примерить на себя мундир капитана Крузенштерна и на корабле "Надежда" обогнуть земной шар, пройти все ключевые этапы путешествия: морские сражения, встречи с императором Александром I
в Кронштадте
, общение с туземцами и морскую торговлю, высадки на материки, быт матросов во время плавания.
Интерактивный VR-квест "Тайны Куликова поля" позволит примерить на себя роль современных археологов, отправиться в экспедицию и найти уникальные реликвии Куликовской битвы, стать воином, изготовить боевой лук и протестировать его на стрельбище, подобрав наконечник для разных типов брони, рассказала Лосева.
Важнейшим элементом VR-зоны станет проект "Неизвестный знаменосец".
"Официальную версию установки красного знамени над Рейхстагом и имена героев Егорова и Кантарии почти каждый знает из учебников и парадных журнальных фотографий. Но флагов и знамен, развевающихся над Рейхстагом, было гораздо больше. Исследователи считают, что не менее сорока полотнищ, часто сделанных из подручного материала, закрепили бойцы на стенах и крыше главного здания Рейха. "Неизвестный знаменосец" — это история, которую пользователь проживет от лица обычного советского солдата. Прямо на крыше Рейхстага весной 1945 года в одной из башен главного здания Третьего рейха он сможет установить Знамя Победы", — заключила заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня".