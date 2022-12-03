https://ria.ru/20221203/myvmeste-1836112265.html

РИА Новости представит исторические VR-реконструкции на форуме "МЫВМЕСТЕ"

РИА Новости представит исторические VR-реконструкции на форуме "МЫВМЕСТЕ" - РИА Новости, 03.12.2022

РИА Новости представит исторические VR-реконструкции на форуме "МЫВМЕСТЕ"

Реконструкции важнейших для России исторических событий в формате виртуальной реальности представит агентство РИА Новости на площадке Международного форума... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T17:03

2022-12-03T17:03

2022-12-03T19:03

наталья лосева

иван крузенштерн

александр i

россия

кронштадт

манеж

новости агентства

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Реконструкции важнейших для России исторических событий в формате виртуальной реальности представит агентство РИА Новости на площадке Международного форума гражданского участия "#МЫВМЕСТЕ", который пройдет с 4 по 7 декабря в столичном "Манеже".Среди событий, в которые смогут виртуально вернуться участники мероприятия, — водружение Знамени Победы над Рейхстагом, Нюрнбергский процесс, русская кругосветная экспедиция Ивана Крузенштерна, а также Куликовская битва.РИА Новости откроет VR-зону в пространстве "Дома молодежи" в "Манеже", который посетят более 30 000 молодых людей со всей страны с 4 по 23 декабря. VR-зона будет находиться в течение всего времени мероприятий Росмолодежи, которые продолжатся и после форума "#МЫВМЕСТЕ".Говоря о VR-реконструкции "Нюрнберг. VRдикт народов", она назвала ее проектом в жанре документального детектива, где пользователь выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, задача которого найти и собрать улики, доказывающие вину ключевых нацистских преступников — лидеров Третьего рейха. Лосева подчеркнула, что цель проекта — не дать исказить историческую правду.В свою очередь, документальный VR-квест "Крузенштерн. "Кругосветка "Надежды" дает возможность не просто рассказать о легендарной экспедиции, но и погрузить пользователя в исторические обстоятельства: примерить на себя мундир капитана Крузенштерна и на корабле "Надежда" обогнуть земной шар, пройти все ключевые этапы путешествия: морские сражения, встречи с императором Александром I в Кронштадте, общение с туземцами и морскую торговлю, высадки на материки, быт матросов во время плавания.Интерактивный VR-квест "Тайны Куликова поля" позволит примерить на себя роль современных археологов, отправиться в экспедицию и найти уникальные реликвии Куликовской битвы, стать воином, изготовить боевой лук и протестировать его на стрельбище, подобрав наконечник для разных типов брони, рассказала Лосева.Важнейшим элементом VR-зоны станет проект "Неизвестный знаменосец"."Официальную версию установки красного знамени над Рейхстагом и имена героев Егорова и Кантарии почти каждый знает из учебников и парадных журнальных фотографий. Но флагов и знамен, развевающихся над Рейхстагом, было гораздо больше. Исследователи считают, что не менее сорока полотнищ, часто сделанных из подручного материала, закрепили бойцы на стенах и крыше главного здания Рейха. "Неизвестный знаменосец" — это история, которую пользователь проживет от лица обычного советского солдата. Прямо на крыше Рейхстага весной 1945 года в одной из башен главного здания Третьего рейха он сможет установить Знамя Победы", — заключила заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20221130/kulikovo_pole-1835803366.html

https://ria.ru/20221201/manezh-1835482546.html

https://ria.ru/20221128/miet-1834225340.html

россия

кронштадт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

наталья лосева, иван крузенштерн, александр i, россия, кронштадт, манеж, новости агентства