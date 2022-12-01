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Проекты РИА.Lab участвуют в Месяце Молодежи - РИА Новости, 01.12.2022
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Проекты РИА.Lab участвуют в Месяце Молодежи
Проекты РИА.Lab участвуют в Месяце Молодежи - РИА Новости, 01.12.2022
Проекты РИА.Lab участвуют в Месяце Молодежи
С 5 по 21 декабря 2022 года в ЦВЗ "Манеж" в рамках Месяца Молодежи можно увидеть лучшие образовательные проекты в формате виртуальной реальности, разработанные командой "РИА Новости" за последние несколько лет.
2022-12-01T11:58
2022-12-01T11:59
интерактивные проекты
манеж
иван крузенштерн
технологии
виртуальная реальность
нюрнбергский процесс
нюрнберг
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Перемещайтесь в пространстве и времени, погружайтесь в события прошлого, чтобы узнать правду и сохранить историю нашей необъятной страны.Нюрнберг: VRдикт народов. "VR-расследование: Преступления главных нацистов Рейха против человечества" (18+)Скачать проектVR-проект в жанре документального детектива, где пользователь выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, задача которого найти и собрать улики, доказывающие вину ключевых нацистских преступников — лидеров Третьего Рейха. Обвинения и вердикты Нюрнбергского суда, его справедливость и даже необходимость нередко ставится под сомнение — по незнанию или под давлением тех, кому это по разным причинам выгодно. Цель проекта — не дать исказить историческую правду.Крузенштерн. "Кругосветка Надежды" (12+)Скачать проектПушки грохочут, ветер раздувает паруса, скрипит корабельная палуба, а впереди — одно из самых опасных морских путешествий 19-го века. Важнейшее для мировой истории. Проект дает возможность стать капитаном — великим Иваном Крузенштерном. И, заручившись поддержкой императора, отправиться в первую русскую кругосветку, изменившую ход истории. Пользователь перенесется на двести с лишним лет назад и окажется в самом центре исторических событий. Кронштадт, дикие племена людоедов с острова Нуку-Хива, заснеженная Аляска, недоступная Япония и опасный Китай. А еще смертельные штормы, масштабные морские сражения, географические открытия, сложная морская навигация и тонкая смесь внутрикорабельной дипломатии и международных отношений — суть этой документальной VR-реконструкции.Тайны Куликова поля (12+)Скачать проектИнтерактивный VR-квест позволит примерить на себя роль современных ученых, занимающихся археологией, реставрацией и реконструкцией. Какие тайны и ключи к разгадке исторических загадок хранятся под слоем земли? Пользователь может отправиться в экспедицию и найти десятки уникальных реликвии Куликовской битвы. Настоящая "машина времени" перенесет пользователя в 13-й век. Здесь каждый сможет стать воином, изготовить боевой лук и протестировать его на стрельбище, подобрав наконечник для разных типов брони.Официальную версию установки Красного знамени над Рейхстагом и имена героев Егорова и Кантарии почти каждый знает из учебников и парадных журнальных фотографий. Но флагов и знамён, развевающихся над Рейхстагом, было гораздо больше. Исследователи считают, что не менее сорока полотнищ, часто сделанных из подручного материала, закрепили бойцы на стенах и крыше главного здания Рейха. "Неизвестный знаменосец" — это история, которую пользователь проживет от лица обычного советского солдата. Прямо на крыше Рейхстага весной 1945 года в одной из башен главного здания Третьего рейха он сможет пробраться по коньку крыши и установить флаг.Неизвестный знаменосец (12+)Официальную версию установки Красного знамени над Рейхстагом и имена героев Егорова и Кантарии почти каждый знает из учебников и парадных журнальных фотографий. Но флагов и знамён, развевающихся над Рейхстагом, было гораздо больше. Исследователи считают, что не менее сорока полотнищ, часто сделанных из подручного материала, закрепили бойцы на стенах и крыше главного здания Рейха. "Неизвестный знаменосец" — это история, которую пользователь проживет от лица обычного советского солдата. Прямо на крыше Рейхстага весной 1945 года в одной из башен главного здания Третьего рейха он сможет пробраться по коньку крыши и установить флаг.
https://ria.ru/20200519/1551445551.html
нюрнберг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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2022
РИА Новости
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5
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
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Трейлер проекта "Нюрнберг: VRдикт народов"
Трейлер проекта "Нюрнберг: VRдикт народов"
2022-12-01T11:58
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PT1M10S
Презентация документального VR-квеста "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды""
Презентация документального VR-квеста "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды""
2022-12-01T11:58
true
PT0M59S
Тайны Куликова поля
8 ноября, в международном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» (https://t.me/pressmia) состоится пресс-конференция, посвященная запуску интерактивного квеста в формате виртуальной реальности «VR-археология: тайны Куликова поля» (https://ria.ru/20221107/vr-1829614232.html) об одном из ключевых событий в становлении русской государственности. В мероприятии примут участие заместитель директора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ (https://t.me/mincultrussia) Наталья Чечель, первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» (https://t.me/Znanie_Russia) Дмитрий Рыбальченко, директор Государственного музея-заповедника «Куликово поле (https://t.me/kulpolemuseum)» Владимир Гриценко, военный историк Клим Жуков (https://t.me/klimzhukoff) и другие. Квест стартует на платформе Steam (https://store.steampowered.com/app/2209990/VR/) уже в этом месяце, а с декабря его можно будет пройти в Пространстве «Археология» Государственного музея-заповедника «Куликово поле» (https://t.me/kulpolemuseum) в Туле и на передвижных выставках музея.
2022-12-01T11:58
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PT1M02S
VR-реконструкция "Неизвестный знаменосец"
VR-реконструкция "Неизвестный знаменосец".
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60
353
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интерактивные проекты, манеж, иван крузенштерн, технологии, виртуальная реальность, нюрнбергский процесс, нюрнберг
Интерактивные проекты, Манеж, Иван Крузенштерн, Технологии, Виртуальная реальность, Нюрнбергский процесс, Нюрнберг
11:58 01.12.2022 (обновлено: 11:59 01.12.2022)
 

Проекты РИА.Lab участвуют в Месяце Молодежи

© РИА Новости / Алексей КуденкоРИА Новости презентовало космические AR- VR- проекты на Дне Города на ВДНХ
РИА Новости презентовало космические AR- VR- проекты на Дне Города на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
С 5 по 21 декабря 2022 года в ЦВЗ "Манеж" в рамках Месяца Молодежи можно увидеть лучшие образовательные проекты в формате виртуальной реальности, разработанные командой "РИА Новости" за последние несколько лет.
Перемещайтесь в пространстве и времени, погружайтесь в события прошлого, чтобы узнать правду и сохранить историю нашей необъятной страны.

Нюрнберг: VRдикт народов. "VR-расследование: Преступления главных нацистов Рейха против человечества" (18+)

Скачать проект
VR-проект в жанре документального детектива, где пользователь выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, задача которого найти и собрать улики, доказывающие вину ключевых нацистских преступников — лидеров Третьего Рейха. Обвинения и вердикты Нюрнбергского суда, его справедливость и даже необходимость нередко ставится под сомнение — по незнанию или под давлением тех, кому это по разным причинам выгодно. Цель проекта — не дать исказить историческую правду.

Крузенштерн. "Кругосветка Надежды" (12+)

Скачать проект
Пушки грохочут, ветер раздувает паруса, скрипит корабельная палуба, а впереди — одно из самых опасных морских путешествий 19-го века. Важнейшее для мировой истории. Проект дает возможность стать капитаном — великим Иваном Крузенштерном. И, заручившись поддержкой императора, отправиться в первую русскую кругосветку, изменившую ход истории. Пользователь перенесется на двести с лишним лет назад и окажется в самом центре исторических событий. Кронштадт, дикие племена людоедов с острова Нуку-Хива, заснеженная Аляска, недоступная Япония и опасный Китай. А еще смертельные штормы, масштабные морские сражения, географические открытия, сложная морская навигация и тонкая смесь внутрикорабельной дипломатии и международных отношений — суть этой документальной VR-реконструкции.

Тайны Куликова поля (12+)

Скачать проект
Интерактивный VR-квест позволит примерить на себя роль современных ученых, занимающихся археологией, реставрацией и реконструкцией. Какие тайны и ключи к разгадке исторических загадок хранятся под слоем земли? Пользователь может отправиться в экспедицию и найти десятки уникальных реликвии Куликовской битвы. Настоящая "машина времени" перенесет пользователя в 13-й век. Здесь каждый сможет стать воином, изготовить боевой лук и протестировать его на стрельбище, подобрав наконечник для разных типов брони.Официальную версию установки Красного знамени над Рейхстагом и имена героев Егорова и Кантарии почти каждый знает из учебников и парадных журнальных фотографий. Но флагов и знамён, развевающихся над Рейхстагом, было гораздо больше. Исследователи считают, что не менее сорока полотнищ, часто сделанных из подручного материала, закрепили бойцы на стенах и крыше главного здания Рейха. "Неизвестный знаменосец" — это история, которую пользователь проживет от лица обычного советского солдата. Прямо на крыше Рейхстага весной 1945 года в одной из башен главного здания Третьего рейха он сможет пробраться по коньку крыши и установить флаг.

Неизвестный знаменосец (12+)

Официальную версию установки Красного знамени над Рейхстагом и имена героев Егорова и Кантарии почти каждый знает из учебников и парадных журнальных фотографий. Но флагов и знамён, развевающихся над Рейхстагом, было гораздо больше. Исследователи считают, что не менее сорока полотнищ, часто сделанных из подручного материала, закрепили бойцы на стенах и крыше главного здания Рейха. "Неизвестный знаменосец" — это история, которую пользователь проживет от лица обычного советского солдата. Прямо на крыше Рейхстага весной 1945 года в одной из башен главного здания Третьего рейха он сможет пробраться по коньку крыши и установить флаг.
19 мая 2020, 10:00
РИА.Lab. Платформа иммерсивной журналистикиВ РИА.Lab публикуются материалы в AR (дополненная реальность) и VR (виртуальная реальность). Они позволяют увидеть то, что невозможно увидеть, побывать там, где никто никогда не был. Полностью погрузиться в историю, ощутить то, что чувствует главный герой, исследовать недосягаемое: реальное или фантастическое. Перемещаться в пространстве и времени.
 
Интерактивные проектыМанежИван КрузенштернТехнологииВиртуальная реальностьНюрнбергский процессНюрнберг
 
 
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