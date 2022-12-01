https://ria.ru/20221201/manezh-1835482546.html

Проекты РИА.Lab участвуют в Месяце Молодежи

Проекты РИА.Lab участвуют в Месяце Молодежи - РИА Новости, 01.12.2022

Проекты РИА.Lab участвуют в Месяце Молодежи

С 5 по 21 декабря 2022 года в ЦВЗ "Манеж" в рамках Месяца Молодежи можно увидеть лучшие образовательные проекты в формате виртуальной реальности, разработанные командой "РИА Новости" за последние несколько лет.

2022-12-01T11:58

2022-12-01T11:58

2022-12-01T11:59

интерактивные проекты

манеж

иван крузенштерн

технологии

виртуальная реальность

нюрнбергский процесс

нюрнберг

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Перемещайтесь в пространстве и времени, погружайтесь в события прошлого, чтобы узнать правду и сохранить историю нашей необъятной страны.Нюрнберг: VRдикт народов. "VR-расследование: Преступления главных нацистов Рейха против человечества" (18+)Скачать проектVR-проект в жанре документального детектива, где пользователь выступает в роли журналиста или блогера-расследователя, задача которого найти и собрать улики, доказывающие вину ключевых нацистских преступников — лидеров Третьего Рейха. Обвинения и вердикты Нюрнбергского суда, его справедливость и даже необходимость нередко ставится под сомнение — по незнанию или под давлением тех, кому это по разным причинам выгодно. Цель проекта — не дать исказить историческую правду.Крузенштерн. "Кругосветка Надежды" (12+)Скачать проектПушки грохочут, ветер раздувает паруса, скрипит корабельная палуба, а впереди — одно из самых опасных морских путешествий 19-го века. Важнейшее для мировой истории. Проект дает возможность стать капитаном — великим Иваном Крузенштерном. И, заручившись поддержкой императора, отправиться в первую русскую кругосветку, изменившую ход истории. Пользователь перенесется на двести с лишним лет назад и окажется в самом центре исторических событий. Кронштадт, дикие племена людоедов с острова Нуку-Хива, заснеженная Аляска, недоступная Япония и опасный Китай. А еще смертельные штормы, масштабные морские сражения, географические открытия, сложная морская навигация и тонкая смесь внутрикорабельной дипломатии и международных отношений — суть этой документальной VR-реконструкции.Тайны Куликова поля (12+)Скачать проектИнтерактивный VR-квест позволит примерить на себя роль современных ученых, занимающихся археологией, реставрацией и реконструкцией. Какие тайны и ключи к разгадке исторических загадок хранятся под слоем земли? Пользователь может отправиться в экспедицию и найти десятки уникальных реликвии Куликовской битвы. Настоящая "машина времени" перенесет пользователя в 13-й век. Здесь каждый сможет стать воином, изготовить боевой лук и протестировать его на стрельбище, подобрав наконечник для разных типов брони.Официальную версию установки Красного знамени над Рейхстагом и имена героев Егорова и Кантарии почти каждый знает из учебников и парадных журнальных фотографий. Но флагов и знамён, развевающихся над Рейхстагом, было гораздо больше. Исследователи считают, что не менее сорока полотнищ, часто сделанных из подручного материала, закрепили бойцы на стенах и крыше главного здания Рейха. "Неизвестный знаменосец" — это история, которую пользователь проживет от лица обычного советского солдата. Прямо на крыше Рейхстага весной 1945 года в одной из башен главного здания Третьего рейха он сможет пробраться по коньку крыши и установить флаг.Неизвестный знаменосец (12+)Официальную версию установки Красного знамени над Рейхстагом и имена героев Егорова и Кантарии почти каждый знает из учебников и парадных журнальных фотографий. Но флагов и знамён, развевающихся над Рейхстагом, было гораздо больше. Исследователи считают, что не менее сорока полотнищ, часто сделанных из подручного материала, закрепили бойцы на стенах и крыше главного здания Рейха. "Неизвестный знаменосец" — это история, которую пользователь проживет от лица обычного советского солдата. Прямо на крыше Рейхстага весной 1945 года в одной из башен главного здания Третьего рейха он сможет пробраться по коньку крыши и установить флаг.

https://ria.ru/20200519/1551445551.html

нюрнберг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Трейлер проекта "Нюрнберг: VRдикт народов" Трейлер проекта "Нюрнберг: VRдикт народов" 2022-12-01T11:58 true PT1M10S

Презентация документального VR-квеста "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"" Презентация документального VR-квеста "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды"" 2022-12-01T11:58 true PT0M59S

Тайны Куликова поля 8 ноября, в международном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» (https://t.me/pressmia) состоится пресс-конференция, посвященная запуску интерактивного квеста в формате виртуальной реальности «VR-археология: тайны Куликова поля» (https://ria.ru/20221107/vr-1829614232.html) об одном из ключевых событий в становлении русской государственности. В мероприятии примут участие заместитель директора Департамента музеев и внешних связей Министерства культуры РФ (https://t.me/mincultrussia) Наталья Чечель, первый заместитель генерального директора Российского общества «Знание» (https://t.me/Znanie_Russia) Дмитрий Рыбальченко, директор Государственного музея-заповедника «Куликово поле (https://t.me/kulpolemuseum)» Владимир Гриценко, военный историк Клим Жуков (https://t.me/klimzhukoff) и другие. Квест стартует на платформе Steam (https://store.steampowered.com/app/2209990/VR/) уже в этом месяце, а с декабря его можно будет пройти в Пространстве «Археология» Государственного музея-заповедника «Куликово поле» (https://t.me/kulpolemuseum) в Туле и на передвижных выставках музея. 2022-12-01T11:58 true PT1M02S

VR-реконструкция "Неизвестный знаменосец" VR-реконструкция "Неизвестный знаменосец". 2022-12-01T11:58 true PT0M41S

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интерактивные проекты, манеж, иван крузенштерн, технологии, виртуальная реальность, нюрнбергский процесс, нюрнберг