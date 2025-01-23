https://ria.ru/20250123/vystavka-1994693617.html

В Калининграде открылась выставка картин из кругосветки "Крузенштерна"

В Калининграде открылась выставка картин из кругосветки "Крузенштерна" - РИА Новости, 24.01.2025

В Калининграде открылась выставка картин из кругосветки "Крузенштерна"

В Музее Мирового океана в Калининграде открылась выставка "Кругосветный пленэр", посвященная 80-летию российского художника Андрея Красильщикова, сообщает... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-23T21:22:00+03:00

2025-01-23T21:22:00+03:00

2025-01-24T17:14:00+03:00

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Музее Мирового океана в Калининграде открылась выставка "Кругосветный пленэр", посвященная 80-летию российского художника Андрея Красильщикова, сообщает пресс-служба заповедника.Мастер побывал в двух кругосветных экспедициях на учебно-парусном судне "Крузенштерн" в 1995-1996 и 2005-2006 годах. На борту Красильщиков создал более 300 этюдов: пейзажи, портреты членов экипажа, работы аллегорического характера.Главный героей его произведений - жемчужина парусного флота барк "Крузенштерн". Именно он появляется перед зрителем в залитом солнцем порту Сингапура, туманном испанском Лас-Пальмасе, противостоит тропическому урагану между Гавайскими и Японскими островами. Картины с натуры передают "дыхание" моря, яркие краски окружающего мира, изменения цвета воды в разных природных условиях.Первое российское кругосветное плавание состоялось на барке "Крузенштерн" в 1995-1996 годах. Рейс был посвящен 300-летию отечественного флота. Вместе с другими членами экипажа мастер преодолел более сорока двух тысяч морских миль. Он запечатлел виды пятнадцати портов стран Европы, Южной Америки, Океании, Азии, Австралии и Африки.В июне 2005 года художник отправился во вторую кругосветку на барке "Крузенштерн". Рейс посвящался сразу двум датам – 60-летию Победы и 200-летию первой российской кругосветной экспедиции под командованием знаменитого исследователя Ивана Крузенштерна. За 408 суток команда прошла более сорока тысяч морских миль, четыре раза пересекая экватор. Тогда мастер запечатлел более двадцати городов, в портах которых останавливалось судно.Выставка "Кругосветный пленэр" будет доступна для посетителей до 18 мая.

https://ria.ru/20230807/puteshestviya-1888270661.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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