В Калининграде открылась выставка картин из кругосветки "Крузенштерна"
В Калининграде открылась выставка картин из кругосветки барка "Крузенштерн"
© Фото предоставлено информационным отделом музея-заповедника "Музей Мирового океана"ММО. Красильщиков А.П. Произведение живописи. Этюд. "Крузенштерн" в Амстердаме
© Фото предоставлено информационным отделом музея-заповедника "Музей Мирового океана"
ММО. Красильщиков А.П. Произведение живописи. Этюд. "Крузенштерн" в Амстердаме
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. В Музее Мирового океана в Калининграде открылась выставка "Кругосветный пленэр", посвященная 80-летию российского художника Андрея Красильщикова, сообщает пресс-служба заповедника.
© Фото предоставлено информационным отделом музея-заповедника "Музей Мирового океана"ММО. Красильщиков А.П. Произведение живописи. Этюд. "Новогодний шторм в Тихом океане"
© Фото предоставлено информационным отделом музея-заповедника "Музей Мирового океана"
ММО. Красильщиков А.П. Произведение живописи. Этюд. "Новогодний шторм в Тихом океане"
Мастер побывал в двух кругосветных экспедициях на учебно-парусном судне "Крузенштерн" в 1995-1996 и 2005-2006 годах. На борту Красильщиков создал более 300 этюдов: пейзажи, портреты членов экипажа, работы аллегорического характера.
© Фото предоставлено информационным отделом музея-заповедника "Музей Мирового океана"ММО. Красильщиков А.П. Произведение живописи. Этюд. "Возвращение"
© Фото предоставлено информационным отделом музея-заповедника "Музей Мирового океана"
ММО. Красильщиков А.П. Произведение живописи. Этюд. "Возвращение"
Главный героей его произведений - жемчужина парусного флота барк "Крузенштерн". Именно он появляется перед зрителем в залитом солнцем порту Сингапура, туманном испанском Лас-Пальмасе, противостоит тропическому урагану между Гавайскими и Японскими островами. Картины с натуры передают "дыхание" моря, яркие краски окружающего мира, изменения цвета воды в разных природных условиях.
Первое российское кругосветное плавание состоялось на барке "Крузенштерн" в 1995-1996 годах. Рейс был посвящен 300-летию отечественного флота. Вместе с другими членами экипажа мастер преодолел более сорока двух тысяч морских миль. Он запечатлел виды пятнадцати портов стран Европы, Южной Америки, Океании, Азии, Австралии и Африки.
© Фото предоставлено информационным отделом музея-заповедника "Музей Мирового океана"ММО. Красильщиков А.П. Произведение живописи. Этюд. "Лунная ночь в Атлантическом океане"
© Фото предоставлено информационным отделом музея-заповедника "Музей Мирового океана"
ММО. Красильщиков А.П. Произведение живописи. Этюд. "Лунная ночь в Атлантическом океане"
В июне 2005 года художник отправился во вторую кругосветку на барке "Крузенштерн". Рейс посвящался сразу двум датам – 60-летию Победы и 200-летию первой российской кругосветной экспедиции под командованием знаменитого исследователя Ивана Крузенштерна. За 408 суток команда прошла более сорока тысяч морских миль, четыре раза пересекая экватор. Тогда мастер запечатлел более двадцати городов, в портах которых останавливалось судно.
Выставка "Кругосветный пленэр" будет доступна для посетителей до 18 мая.
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