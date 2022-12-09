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Горе в Арктике вернут имя Крузенштерна, заявил главком ВМФ - РИА Новости, 09.12.2022
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Горе в Арктике вернут имя Крузенштерна, заявил главком ВМФ
Горе в Арктике вернут имя Крузенштерна, заявил главком ВМФ - РИА Новости, 09.12.2022
Горе в Арктике вернут имя Крузенштерна, заявил главком ВМФ
Имя русского мореплавателя Ивана Крузенштерна в скором времени вернут высочайшей горе в островной части российской Арктики, сообщил главком ВМФ РФ Николай... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:45
2022-12-09T13:49
иван крузенштерн
николай евменов
арктика
вмф рф
русское географическое общество
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Имя русского мореплавателя Ивана Крузенштерна в скором времени вернут высочайшей горе в островной части российской Арктики, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов."Близится к завершению работа по возвращению исторического наименования "Гора Крузенштерна" самой высокой горе российской островной Арктики, присвоенное ей 200 лет назад Федором Литке", - сказал он на форуме "Арктика: настоящее и будущее".По данным Русского географического общества, эта гора высотой 670 метров была обнаружена Литке в 1822 году на северо-западе нынешнего острова Северный. Ее наименование исчезло из географических карт и атласов в начале XX века. Эксперты не исключают, что это произошло по причине невнимательности составителей карты "Новая Земля. Баренцево и Карское моря".
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иван крузенштерн, николай евменов, арктика, вмф рф, русское географическое общество, общество
Иван Крузенштерн, Николай Евменов, Арктика, ВМФ РФ, Русское географическое общество, Общество
13:45 09.12.2022 (обновлено: 13:49 09.12.2022)
 
Горе в Арктике вернут имя Крузенштерна, заявил главком ВМФ

Главком ВМФ Евменов: высочайшей горе островной части Арктики вернут имя Крузенштерна

© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в медиабанкОдин из островов архипелага Земля Франца-Иосифа
Один из островов архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Вера Костамо
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Один из островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Имя русского мореплавателя Ивана Крузенштерна в скором времени вернут высочайшей горе в островной части российской Арктики, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов.
"Близится к завершению работа по возвращению исторического наименования "Гора Крузенштерна" самой высокой горе российской островной Арктики, присвоенное ей 200 лет назад Федором Литке", - сказал он на форуме "Арктика: настоящее и будущее".
По данным Русского географического общества, эта гора высотой 670 метров была обнаружена Литке в 1822 году на северо-западе нынешнего острова Северный. Ее наименование исчезло из географических карт и атласов в начале XX века. Эксперты не исключают, что это произошло по причине невнимательности составителей карты "Новая Земля. Баренцево и Карское моря".
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Иван КрузенштернНиколай ЕвменовАрктикаВМФ РФРусское географическое обществоОбщество
 
 
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