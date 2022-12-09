https://ria.ru/20221209/arktika-1837466264.html

Горе в Арктике вернут имя Крузенштерна, заявил главком ВМФ

Горе в Арктике вернут имя Крузенштерна, заявил главком ВМФ - РИА Новости, 09.12.2022

Горе в Арктике вернут имя Крузенштерна, заявил главком ВМФ

Имя русского мореплавателя Ивана Крузенштерна в скором времени вернут высочайшей горе в островной части российской Арктики, сообщил главком ВМФ РФ Николай... РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T13:45

2022-12-09T13:45

2022-12-09T13:49

иван крузенштерн

николай евменов

арктика

вмф рф

русское географическое общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Имя русского мореплавателя Ивана Крузенштерна в скором времени вернут высочайшей горе в островной части российской Арктики, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов."Близится к завершению работа по возвращению исторического наименования "Гора Крузенштерна" самой высокой горе российской островной Арктики, присвоенное ей 200 лет назад Федором Литке", - сказал он на форуме "Арктика: настоящее и будущее".По данным Русского географического общества, эта гора высотой 670 метров была обнаружена Литке в 1822 году на северо-западе нынешнего острова Северный. Ее наименование исчезло из географических карт и атласов в начале XX века. Эксперты не исключают, что это произошло по причине невнимательности составителей карты "Новая Земля. Баренцево и Карское моря".

https://ria.ru/20221208/arktika-1837163747.html

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Дарья Буймова

иван крузенштерн, николай евменов, арктика, вмф рф, русское географическое общество, общество