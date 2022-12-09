https://ria.ru/20221209/arktika-1837466264.html
Горе в Арктике вернут имя Крузенштерна, заявил главком ВМФ
Горе в Арктике вернут имя Крузенштерна, заявил главком ВМФ - РИА Новости, 09.12.2022
Горе в Арктике вернут имя Крузенштерна, заявил главком ВМФ
Имя русского мореплавателя Ивана Крузенштерна в скором времени вернут высочайшей горе в островной части российской Арктики, сообщил главком ВМФ РФ Николай... РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T13:45
2022-12-09T13:45
2022-12-09T13:49
иван крузенштерн
николай евменов
арктика
вмф рф
русское географическое общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151323/84/1513238463_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9cf663842037cb827a4cf6de34217f42.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек - РИА Новости. Имя русского мореплавателя Ивана Крузенштерна в скором времени вернут высочайшей горе в островной части российской Арктики, сообщил главком ВМФ РФ Николай Евменов."Близится к завершению работа по возвращению исторического наименования "Гора Крузенштерна" самой высокой горе российской островной Арктики, присвоенное ей 200 лет назад Федором Литке", - сказал он на форуме "Арктика: настоящее и будущее".По данным Русского географического общества, эта гора высотой 670 метров была обнаружена Литке в 1822 году на северо-западе нынешнего острова Северный. Ее наименование исчезло из географических карт и атласов в начале XX века. Эксперты не исключают, что это произошло по причине невнимательности составителей карты "Новая Земля. Баренцево и Карское моря".
https://ria.ru/20221208/arktika-1837163747.html
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151323/84/1513238463_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_26286a04ba3ee0f3c8762fcf72f8abb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван крузенштерн, николай евменов, арктика, вмф рф, русское географическое общество, общество
Иван Крузенштерн, Николай Евменов, Арктика, ВМФ РФ, Русское географическое общество, Общество
13:45 09.12.2022 (обновлено: 13:49 09.12.2022)
Горе в Арктике вернут имя Крузенштерна, заявил главком ВМФ
Главком ВМФ Евменов: высочайшей горе островной части Арктики вернут имя Крузенштерна