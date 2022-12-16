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В Пушкинском музее открылась выставка, посвященная эволюции общения - РИА Новости, 16.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221216/pushkinskiy-1839085098.html
В Пушкинском музее открылась выставка, посвященная эволюции общения
В Пушкинском музее открылась выставка, посвященная эволюции общения - РИА Новости, 16.12.2022
В Пушкинском музее открылась выставка, посвященная эволюции общения
Выставка "Всеобщий язык", посвященная поиску способов коммуникации, открылась в ГМИИ имени Пушкина. В экспозиции портреты, скульптуры, архивные документы и... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-16T13:34
2022-12-16T13:34
культура
новости культуры
марина лошак
иван крузенштерн
николай гумилев
германия
российская государственная библиотека
эфиопия
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Выставка "Всеобщий язык", посвященная поиску способов коммуникации, открылась в ГМИИ имени Пушкина. В экспозиции портреты, скульптуры, архивные документы и священные книги, передает корреспондент РИА Новости."Мы решили, что очень важно сделать именно сегодня такую выставку, своеобразный сигнал к миру, потому что что-то должно измениться. Мы попытались проанализировать, как человечество сосуществовало прежде, с очень давних времен, и что мешает нам сегодня взаимодействовать так, как это случалось в лучшие моменты его истории… Нам сейчас недостает эмпатии, дружественной открытости по отношению друг другу и желания делать общее добро, подчеркнуть то, как мы важны друг для друга", — сказала на открытии проекта глава музея Марина Лошак.По ее словам, в экспозицию вошло более 500 экспонатов из 21 российской институции. В разделе "Мир многоликий и многоязычный" — разные системы письма, начиная с египетской иероглифики и клинописи Междуречья. Эта часть проекта свидетельствует о том, что языковое многообразие — следствие и свидетельство многообразия культурного. Также здесь представлены портреты, написанные в Маньчжурии и ренессансной Германии, Персии эпохи Каджаров и русском купеческом Поволжье XIX столетия.Раздел "Повседневные договоренности" показывает, что людей всегда тревожили одни и те же вопросы и стремления. Среди экспонатов новгородские берестяные грамоты, шумерские клинописные таблички и египетские папирусы.В третьем разделе выставки "Благожелание" можно познакомиться с необычными подарками: древнеегипетский сосуд с новогодними пожеланиями, китайские чайники и кувшины в виде иероглифов "благополучие", "супружеское счастье", "долголетие", японские шелковые свитки, поздравительные открытки.Главные религиозные тексты мира расположены в разделе "Священные книги": Библия на латинском и церковнославянском языках, Коран, Тора, буддийский канон Кагьюр и Веды. А также Библия Полиглотта с параллельным текстом на девяти различных языках.Согласно Книге Бытия, после Всемирного потопа у всего земного народа был один язык. А строительство Вавилонской башни, прерванное Богом, обозначило конец эпохи "всеобщего языка" и начало поиска новых способов коммуникации — об этом говорится в разделе "Миф о Вавилонской башне"."Дипломатия" и "Путешествия" связаны между собой — оба раздела рассказывают о поиске коммуникации с чужими культурами. Здесь представлены мирные договоры, торговые соглашения, дипломатические поздравления по случаю памятных дат. А также экспонаты, относящиеся к первому русскому кругосветному плаванию Ивана Крузенштерна, истории скитаний и возвращения домой, увековеченной в шедевре древнеегипетской литературы "Странствия Синухета", приключениям Николая Гумилева в Эфиопии и шпионскому рейду японского офицера через Сибирь.В проекте участвуют Российская государственная библиотека, Музеи Московского Кремля, Российский государственный архив древних актов, Государственный Эрмитаж, Институт восточных рукописей РАН, Музей антропологи и этнографии, Государственный Исторический музей, Музей Востока, Третьяковская галерея.Выставка продлится по 19 марта 2023 года.
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новости культуры, марина лошак, иван крузенштерн, николай гумилев, германия, российская государственная библиотека, эфиопия, государственный эрмитаж, российская академия наук, что посмотреть , выставки, картины, музей востока (москва), третьяковская галерея, египет
Культура, Новости культуры, Марина Лошак, Иван Крузенштерн, Николай Гумилев, Германия, Российская государственная библиотека, Эфиопия, Государственный Эрмитаж, Российская академия наук, что посмотреть , Выставки, картины, Музей Востока (Москва), Третьяковская галерея, Египет
13:34 16.12.2022
 
В Пушкинском музее открылась выставка, посвященная эволюции общения

В Пушкинском музее открылась выставка "Всеобщий язык", посвященная эволюции общения

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкВыставка "Всеобщий язык" в ГМИИ им. А. С. Пушкина
Выставка Всеобщий язык в ГМИИ им. А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Выставка "Всеобщий язык", посвященная поиску способов коммуникации, открылась в ГМИИ имени Пушкина. В экспозиции портреты, скульптуры, архивные документы и священные книги, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы решили, что очень важно сделать именно сегодня такую выставку, своеобразный сигнал к миру, потому что что-то должно измениться. Мы попытались проанализировать, как человечество сосуществовало прежде, с очень давних времен, и что мешает нам сегодня взаимодействовать так, как это случалось в лучшие моменты его истории… Нам сейчас недостает эмпатии, дружественной открытости по отношению друг другу и желания делать общее добро, подчеркнуть то, как мы важны друг для друга", — сказала на открытии проекта глава музея Марина Лошак.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкВыставка "Всеобщий язык" в ГМИИ им. А. С. Пушкина
Выставка Всеобщий язык в ГМИИ им. А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Выставка "Всеобщий язык" в ГМИИ им. А. С. Пушкина
По ее словам, в экспозицию вошло более 500 экспонатов из 21 российской институции. В разделе "Мир многоликий и многоязычный" — разные системы письма, начиная с египетской иероглифики и клинописи Междуречья. Эта часть проекта свидетельствует о том, что языковое многообразие — следствие и свидетельство многообразия культурного. Также здесь представлены портреты, написанные в Маньчжурии и ренессансной Германии, Персии эпохи Каджаров и русском купеческом Поволжье XIX столетия.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкВыставка "Всеобщий язык" в ГМИИ им. А. С. Пушкина
Выставка Всеобщий язык в ГМИИ им. А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Выставка "Всеобщий язык" в ГМИИ им. А. С. Пушкина
Раздел "Повседневные договоренности" показывает, что людей всегда тревожили одни и те же вопросы и стремления. Среди экспонатов новгородские берестяные грамоты, шумерские клинописные таблички и египетские папирусы.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкВыставка "Всеобщий язык" в ГМИИ им. А. С. Пушкина
Выставка Всеобщий язык в ГМИИ им. А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Выставка "Всеобщий язык" в ГМИИ им. А. С. Пушкина
В третьем разделе выставки "Благожелание" можно познакомиться с необычными подарками: древнеегипетский сосуд с новогодними пожеланиями, китайские чайники и кувшины в виде иероглифов "благополучие", "супружеское счастье", "долголетие", японские шелковые свитки, поздравительные открытки.
Главные религиозные тексты мира расположены в разделе "Священные книги": Библия на латинском и церковнославянском языках, Коран, Тора, буддийский канон Кагьюр и Веды. А также Библия Полиглотта с параллельным текстом на девяти различных языках.
Согласно Книге Бытия, после Всемирного потопа у всего земного народа был один язык. А строительство Вавилонской башни, прерванное Богом, обозначило конец эпохи "всеобщего языка" и начало поиска новых способов коммуникации — об этом говорится в разделе "Миф о Вавилонской башне".
© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина

Выставка "Всеобщий язык" в ГМИИ им. А. С. Пушкина

Выставка Всеобщий язык в ГМИИ им. А. С. Пушкина
1 из 2

Выставка "Всеобщий язык" в ГМИИ им. А. С. Пушкина

© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина
© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. ПушкинаВыставка "Всеобщий язык" в ГМИИ им. А. С. Пушкина
Выставка Всеобщий язык в ГМИИ им. А. С. Пушкина
2 из 2
Выставка "Всеобщий язык" в ГМИИ им. А. С. Пушкина
© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина
1 из 2

Выставка "Всеобщий язык" в ГМИИ им. А. С. Пушкина

© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина
2 из 2
Выставка "Всеобщий язык" в ГМИИ им. А. С. Пушкина
© Фото предоставлено пресс-службой ГМИИ им. А.С. Пушкина
"Дипломатия" и "Путешествия" связаны между собой — оба раздела рассказывают о поиске коммуникации с чужими культурами. Здесь представлены мирные договоры, торговые соглашения, дипломатические поздравления по случаю памятных дат. А также экспонаты, относящиеся к первому русскому кругосветному плаванию Ивана Крузенштерна, истории скитаний и возвращения домой, увековеченной в шедевре древнеегипетской литературы "Странствия Синухета", приключениям Николая Гумилева в Эфиопии и шпионскому рейду японского офицера через Сибирь.
В проекте участвуют Российская государственная библиотека, Музеи Московского Кремля, Российский государственный архив древних актов, Государственный Эрмитаж, Институт восточных рукописей РАН, Музей антропологи и этнографии, Государственный Исторический музей, Музей Востока, Третьяковская галерея.
Выставка продлится по 19 марта 2023 года.
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КультураНовости культурыМарина ЛошакИван КрузенштернНиколай ГумилевГерманияРоссийская государственная библиотекаЭфиопияГосударственный ЭрмитажРоссийская академия наукчто посмотретьВыставкикартиныМузей Востока (Москва)Третьяковская галереяЕгипет
 
 
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