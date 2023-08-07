https://ria.ru/20230807/puteshestviya-1888270661.html

Покорители морей. Как россияне путешествуют вокруг света

Покорители морей. Как россияне путешествуют вокруг света - РИА Новости, 07.08.2023

Покорители морей. Как россияне путешествуют вокруг света

Первое русское кругосветное плавание началось 7 августа 1803 года — ровно 220 лет назад. Небольшие корабли "Нева" и "Надежда" вышли из Кронштадта, а вернулись... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T08:00

2023-08-07T08:00

2023-08-07T08:10

туризм

туризм

кронштадт

аляска

федор конюхов

иван крузенштерн

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достопримечательности

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Мария Селиванова. Первое русское кругосветное плавание началось 7 августа 1803 года — ровно 220 лет назад. Небольшие корабли "Нева" и "Надежда" вышли из Кронштадта, а вернулись через три года и 12 дней. Сегодня путешественники по-прежнему стремятся обогнуть Землю — на самолетах, лодках, мотоциклах, даже велосипедах. Какие поездки официально считаются кругосветками, сколько стоит такой тур и в чем его сложность — в материале РИА Новости.Впереди — Аляска и КамчаткаПервая русская экспедиция под командованием Ивана Крузенштерна (судно "Надежда") и Юрия Лисянского ("Нева") планировалась как коммерческое предприятие. Устраивала его Российско-Американская компания для снабжения Аляски и Камчатки. Финансовую помощь оказало государство, и задачи участников серьезно расширились. В итоге изучили Сахалин и Курилы, описали несколько островов, рифов, заливов и течений. Еще — открыли рынок Китая для торговли мехами. А вот установить дипотношения с Японией тогда не удалось.Трехлетний маршрут был таким: Кронштадт — Копенгаген — Фалмут (Великобритания) — Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова) — Флорианополис (Бразилия) — остров Пасхи — Нукухива (Маркизские острова) — Гонолулу (Гавайские острова) — Петропавловск-Камчатский — Нагасаки (Япония) — остров Хоккайдо (Япония) — Южно-Сахалинск — Ситка (Аляска) — Кадьяк (Аляска) — Гуанчжоу (Китай) — Макао (Португалия) — остров Святой Елены — острова Корву и Флориш (Азорские острова) — Портсмут (Великобритания) — Кронштадт.Первой, в августе 1806 года, домой вернулась "Нева". Через несколько дней в Кронштадте пришвартовалась и "Надежда". Участники экспедиции Макар Ратманов, Фаддей Беллинсгаузен, Отто Коцебу в дальнейшем сделали военно-морскую карьеру и возглавляли другие большие плавания.Как стать кругосветчикомОбогнуть Землю — мечта многих путешественников. Но сегодня необязательно тратить на это три года. Или отправляться в поездку по всем 193+ странам — тут совсем другое.Официально есть два критерия кругосветного путешествия, рассказали в Русском географическом обществе. Так, длина маршрута должна быть не менее протяженности экватора (40 075 километров), а сам путь — предусматривать посещение Северного и Южного полушарий.В сухопутном путешествии есть дополнительные два требования. Нужно попасть хотя бы в две точки-антипода, соединенные мысленно прямой и проходящие через центр Земли (например, на юге Южной Америки и в Восточной Сибири). Кроме того, необходимо побывать на шести континентах: в Европе, Азии, Африке, Австралии, Северной и Южной Америке. Причем на каждом предстоит преодолеть не менее тысячи километров.Двести двадцать два дня в мореПервым россиянином, который совершил одиночное кругосветное плавание, стал Федор Конюхов. В октябре 1990-го на яхте "Караана" длиной примерно 11,5 метра он вышел из порта Сиднея и через 222 дня вернулся обратно — тогда еще под советским флагом."Эмоции зашкаливали, он сделал то, о чем мечтали многие яхтсмены в СССР", — говорит сын путешественника Оскар.Федор начал готовиться к кругосветке еще в 1980-е. Тогда многие над ним смеялись. Однако его учитель по парусному спорту сказал: "Представь, что ты стоишь перед приоткрытой дверью. Там есть щель в другой мир. Как только дверь приоткроется, ты будешь первым"."Отец готовился, каждое лето ходил под парусом из Владивостока или Находки через Курилы на Камчатку на "Чукотке" — яхте Дальневосточного высшего инженерного морского училища (ДВИМУ) имени адмирала Невельского (сейчас — Морской государственный университет. — Прим. ред.)", — вспоминает Оскар Конюхов. "Папа рассказывал, что ни разу не готовил себе еду на яхте, его все время приглашали в гости", — продолжает он. Принимали тепло, а на встрече с премьер-министром Австралии Бобом Хоуком Федор подарил политику картину.В ближайших планах у знаменитого путешественника — переход через Тихий океан. "Мы достраиваем 40-футовый катамаран на солнечных батареях и электродвигателе с системой фильтрации забортной воды для кругосветки", — рассказывает Оскар Конюхов. В путешествии Федор будет проверять уровень загрязнения Мирового океана микропластиком. Именно поэтому решено идти на таком экологичном транспорте.По следам КрузенштернаЖелание отправиться в кругосветку возникает по разным причинам. Так, Олег Харитонов, который на мотоцикле преодолел 200 тысяч километров и посетил 75 стран, говорит, что мечтал об этом с детства. "Хотел сделать что-то невозможное, то, чем можно гордиться", — объясняет он."Экстремальные путешествия стали для меня главным инструментом личного развития", — говорит Евгений Ковалевский. В 2024 году он отметит 50 лет с начала сложных и опасных поездок и мечтает совершить самую масштабную из них. "Это должен был быть обязательно челлендж — первопрохождение, потому что мое сердце, ум настроены на формат "впервые в мире", — подчеркивает он.Ковалевский и его коллеги по Томскому отделению РГО Станислав Березкин и Юлия Калюжная инициировали проект "По пути русских кругосветных мореплавателей", который стартовал 1 июля 2021 года. "Мы заявили первое в мире такое путешествие на надувном судне, претендуя сразу на три мировых рекорда", — рассказывает Евгений. А именно: это первое кругосветное плавание и первое покорение мыса Горн на тримаране. И самое дальнее путешествие на надувном судне.По словам Ковалевского, проект в базе интегрально повторяет маршруты первых русских кругосветных экспедиций Крузенштерна, Беллинсгаузена, Коцебу, Лазарева, Лисянского, Литке, Врангеля. Все они стартовали в Кронштадте и шли на запад, так же сделали и томичи. Предполагается, что новая экспедиция займет три года."Надувное судно, выбранное мной и Березкиным, полностью лишено удобств, присущих современным парусным яхтам, что приближает наш экипаж из двух человек к условиям жизни моряков XIX века. На катамаране нет сухой каюты, механизации работы с парусами, гальюна (туалет. — Прим. ред.). Это обеспечивает правильный взгляд на то, в каких условиях проходили русские экспедиции", — объясняет Ковалевский.За два года кругосветки путешественники прошли через европейские страны по Балтийскому и Северному морям, пересекли Атлантический океан от Кабо-Верде до Бразилии. Затем через Уругвай и Аргентину прошли на юг Америки, дошли до знаменитого мыса Горн. Потом поднялись на север и начали пересечение Тихого океана.Не дойдя до острова Пасхи 800 миль, потерпели крушение, потеряв в суровый шторм тримаран со всем оборудованием, экипировкой и снаряжением.Но в итоге все хорошо. "Начальник Берегового штаба Юлия Калюжная прилетела из Томска на остров Пасхи, где обнаружила хранящийся в гараже разобранный надувной катамаран того же производителя, который делал нам тримаран. Мы сумели продолжить экспедицию", — говорит Ковалевский. Путешественники прошли через острова Французской Полинезии, Самоа, достигли Фиджи."Далее наш маршрут лежит через Вануату, Австралию, Индонезию, Сингапур, Малайзию. Новый год надеемся встретить в Таиланде, затем планируем пересечь Индийский океан, войти в Красное море, через Суэцкий канал и Средиземное море выйти в Северное море, через Балтику вернуться в Кронштадт к лету 2024 года", — описывает он путь. В сентябре телеканал "Моя планета" покажет все серии проекта "Переплыть океан. История реальной кругосветки".Без экстрима"Когда ты много путешествуешь, хочется действовать более амбициозно. Например, отправиться в кругосветку. Один из самых частых маршрутов такой: из России в Китай, оттуда — в США, затем — домой через Европу", — рассказывает программист и блогер Олег Меркурьев. — Я проехал шесть стран, 12 городов и 43 тысячи километров за 24 дня. Вокруг света — в один отпуск", — шутит он.Авиамаршрут Меркурьева включал Гонконг, Китай, Новую Зеландию (получение визы и подтолкнуло к решению), Чили, Аргентину и Италию.Тур, совершенный незадолго до пандемии, обошелся в 270 тысяч рублей, из которых 130 тысяч — стоимость билетов. Точками-антиподами стали Гонконг и Буэнос-Айрес."Главное впечатление от кругосветки — понимание, что Земля очень маленькая. Кажется, что Новая Зеландия так далеко, но, прилетая туда, видишь таких же по сути людей", — отмечает Меркурьев.

https://ria.ru/20221130/krugosvetka-1834732145.html

https://ria.ru/20230326/konyukhov-1860692961.html

https://ria.ru/20221130/krugosvetka-1834732145.html

https://ria.ru/20230628/mototsiklist-1880038943.html

https://ria.ru/20211202/vladivostok-1761760075.html

кронштадт

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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