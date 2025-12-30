История советского-российского освоения Антарктиды

Антарктида – материк в южной полярной области Земли, целиком расположенный внутри Южного полярного круга, в центральной части Антарктики.
Площадь Антарктиды 13 975 тысячи квадратных километров (вместе с шельфовыми ледниками и присоединенными к материку островами и ледниковыми куполами), площадь с шельфом (материковой отмелью) 16 355 тысяч квадратных километров. Ледниковый покров занимает почти всю площадь материка. Лишь на 0,3 % его территории на поверхность выходят коренные породы – отдельные горные вершины и хребты и небольшие участки суши среди льда, так называемые антарктические оазисы. Средняя толщина антарктического ледникового покрова – примерно 1800 метров, максимальная превышает 4000 метров.
Средние температуры зимних месяцев от -60 до -70 °С; минимальная температура на станции "Восток", измеренная 21 июля 1983 года, достигала -89,2 °С.
Правовое положение Антарктиды регулируется международным Договором об Антарктике (1959), согласно которому она принадлежит всему человечеству, на ней запрещена любая хозяйственная деятельность и геологическая разведка. Там можно заниматься только наукой.
Антарктида была открыта последней и намного позже других континентов. Гипотеза о существовании богатой и плодородной земли в южных широтах планеты высказывалась еще древнегреческими мыслителями. Попытки открыть шестой континент в районе южного полюса предпринимались неоднократно, но мореплавателям не удавалось обнаружить материк.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция рисунка "Южное сияние", сделанного одним из участников антарктической экспедиции Фаддея Беллинсгаузена П. Михайловым
Репродукция рисунка "Южное сияние", сделанного одним из участников антарктической экспедиции Фаддея Беллинсгаузена П. Михайловым
Начало XIX века ознаменовалось бурным ростом российского мореплавания. Корабли российского флота совершили ряд кругосветных путешествий. В феврале 1819 года правительство России по настоятельной рекомендации известных мореплавателей и ученых Василия Головнина, Ивана Крузенштерна и других приняло решение о проведении научно-исследовательской экспедиции в южно-полярные воды с целью поиска неведомой земли. Это была первая крупная морская экспедиция, предпринятая за государственный счет и проводившаяся под непосредственным руководством Морского министерства. Для участия в ней было выделено два шлюпа – "Восток" под командованием участника первого кругосветного плавания российских кораблей в 1803-1806 годах капитана второго ранга Фаддея Беллинсгаузена и "Мирный", командиром которого был назначен лейтенант Михаил Лазарев. Руководство экспедицией возложили на старшего по званию и опыту службы Беллинсгаузена. В 1820-1821 годах эта российская экспедиция, совершая кругосветное плавание, открыла Южный полярный материк. Русские моряки десять раз подходили к берегам неизвестной земли, покрытой льдом. Днем открытия Антарктиды считается 28 января (16 января по старому стилю) 1820 года, когда пробиравшийся между айсбергами шлюп "Мирный" при ярком солнце увидел примерно в 20 милях к югу высокий ледяной обрыв. Обнаруженный материк первопроходцы нарекли Льдинным. Название "Антарктида" появилось позднее, и по-гречески означает "напротив Арктики", "напротив севера".
Результаты экспедиции, завершившейся открытием Антарктиды и двадцати девяти новых островов, явились выдающимся вкладом моряков России в историю географических открытий, но потребовалось еще много исследований других стран, для того чтобы составить хотя бы приблизительную карту очертаний берегов шестого материка планеты.
Предложения по возобновлению отечественных исследований в Антарктиде возникли в СССР лишь спустя столетие, при подготовке Второго Международного полярного года (1932-1933). В подготовленной программе исследований предполагалось организация полярной станции на острове Петра I и проведение океанографических исследований моря Росса с борта китобойной флотилии "Алеут". Но, в силу ряда причин, этим планам не суждено было осуществиться.
К планам исследования Антарктики советские ученые вернулись сразу после окончания Великой Отечественной войны. В 1946 году в Антарктику пошла китобойная флотилия "Слава", в составе которой была научная группа. А в марте 1948 года "Слава" (головная база одноименной флотилии) пришла в точку, откуда экспедиция Беллинсгаузена-Лазарева увидела "матерый лед", и подтвердила описания, сделанные русскими мореплавателями.
К систематическому изучению Антарктики в СССР приступили только в середине 1950-х годов в связи с проведением Международного геофизического года (1957-1958). 13 июля 1955 года совет министров СССР издал постановление об организации Комплексной антарктической экспедиции.
Наша страна взяла на себя обязательства с ноября 1955 года по апрель 1959 года организовать четыре рейса судов в Антарктиду и создать как на побережье, так и в глубине материка научные обсерватории. Международный совет научных союзов выделил для советских исследователей обширную неизведанную территорию между 80-м и 105-м градусами восточной долготы.
Экспедицию оснастили по лучшим мировым стандартам. В авиационном отряде насчитывалось четыре самолета и два вертолета. На борт флагмана экспедиции – дизель-электрохода "Обь" – погрузили 13 тракторов и гусеничных бульдозеров, 4 вездехода ГАЗ-47, 10 специально оборудованных грузовиков, на которых размещались походные радио- и электростанции, и внедорожник ГАЗ-69. Отправились в Антарктиду и колымские ездовые собаки, которых запрягали в нарты. Начальником экспедиции назначили Михаила Сомова – Героя Советского Союза, который после войны прославился как крупнейший исследователь Арктики.
Всего в составе экспедиции числилось 425 человек, из них зимовочного состава – 92 человека, сезонного состава – 83 человека, в морской части экспедиции – 48 человек, экипажи трех судов – 202 человека.
30 ноября 1955 года флагманский корабль "Обь" под командованием капитана Ивана Мана вышел из Калининградского порта. Через две недели к берегам Антарктиды отправилось второе судно – "Лена". Вслед за ними устремился и теплоход "Рефрижератор № 7", доставлявший в южные широты продовольствие
5 января 1956 года "Обь" подошла к антарктическому материку. Именно с этого дня наша страна начала крупномасштабное изучение Антарктиды, которое продолжается и по настоящее время. Разгрузка "Оби", а затем и подошедшей "Лены" проходила в чрезвычайно неблагоприятных условиях: мешали штормы, обваливался край многометрового ледового щита Антарктиды, судам приходилось часто менять место стоянки, участники экспедиции вели разгрузку круглосуточно.
13 февраля 1956 года состоялось официальное открытие первой советской научной станции в Антарктиде – обсерватории "Мирный", вокруг которой возник целый поселок, сразу ставший одним из крупнейших на белом континенте. Станцию назвали в честь одного из парусных шлюпов экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева. Но был у этого наименования и актуальный подтекст: советские ученые подчеркивали, что пришли в Антарктиду не в последнюю очередь ради дела мира, чтобы предотвратить милитаризацию высоких южных широт.
Всего в Мирном было сооружено 21 здание: жилые постройки, кают-компания, радиостанция, дизель-электростанция, обеспечивающая станцию электричеством, амбулатория, научные павильоны и др. Также были подготовлены две взлетно-посадочные полосы для самолетов.
Кроме основной базы к концу 1956 года на Антарктиде были открыты еще две станции: стационарная внутриматериковая "Пионерская" в 375 километрах от "Мирного" (приступила к работе в мае 1956 года) и стационарная метеорологическая "Оазис", в 370 километрах от "Мирного" (приступила к работе в октябре 1956 года).
Первая Комплексная антарктическая экспедиция полностью выполнила все задачи, поставленные перед ней. На материке была создана постоянная научно-исследовательская база – станция Мирный, открыта первая внутриконтинентальная станция Пионерская. Морская экспедиция КАЭ провела масштабные исследования в антарктических водах. Созданная в Антарктиде инфраструктура была готова начать работы по программе Международного геофизического года.
В результате работы первой КАЭ Советский Союз обрел статус полноценной антарктической державы. Никто более не оспаривал вклад нашей страны в исследования шестого континента и ее право на равных условиях участвовать и принимать решения по его международному положению.
В начальном периоде исследований с 1956 года до конца 1960-х годов основное внимание в деятельности Комплексных Антарктических экспедиций было уделено созданию инфраструктуры исследований – строительству новых станций и рекогносцировочным санно-гусеничным походам, которые позволили получить первые сведения о природных процессах внутри континента. На картах появились названия новых географических объектов. Многие открытые горы, бухты, заливы, мысы, побережья, озера и другие географические объекты получили названия на русском языке. Одним из важных результатов исследований стало создание в 1966-1969 годах двухтомного атласа Антарктики, удостоенного Государственной премии СССР.
В 1970-1990-х годах были развернуты широкомасштабные ресурсные исследования. В этот период создали новые станции в тихоокеанском секторе Антарктиды: "Ленинградская" (1971) и "Русская" (1980). Число круглогодично действующих отечественных станций в Южном полярном регионе достигло восьми ("Молодежная" (1962), "Мирный", "Восток" (1957), "Новолазаревская" (1961), "Беллинсгаузен" (1968), "Ленинградская", "Прогресс" (1988) и "Русская"). Их расположение позволяло получать информацию практически со всего континента. Подобной инфраструктурой в Антарктике обладал в то время только СССР.
Широкий размах приобрели работы отечественных геологов, для обеспечения работы которых была организована большая сеть сезонных полевых баз ("Эймери", "Дружная-1,2,3,4", "Союз"), расположенных в районах, наиболее перспективных для открытий месторождений полезных ископаемых и действующих в период антарктического лета. При выполнении геолого-геофизических исследований и геолого-разведочных работ использовался большой парк воздушных и морских судов, оснащенных специализированной аппаратурой. Наибольший масштаб работ в Антарктике Советский Союз имел к середине 1980-х годов.
В эти годы была развита геодезическая основа и созданы комплекты морских и сухопутных карт. Широкомасштабные геолого-геофизические исследования позволили определить перспективы на минеральное сырье в различных районах Антарктиды. Были получены первые оценки палеоклимата за последние 420 тысяч лет, получены новые показатели возмущенности геомагнитных полей в сопряженных полярных шапках Антарктиды и Арктики. Были открыты явления анабиоза микроорганизмов в антарктических ледяных кернах. СССР стал ведущим государством в исследованиях Антарктиды.
В 1990-х годах в результате сокращения финансирования произошел спад российских исследований в Антарктиде: уменьшилась численность личного состава экспедиций, закрылся ряд научных программ, законсервированы научные станции и полевые базы. В 1992 году на основе архива российских океанографических данных совместно с Институтом полярных и морских исследований Альфреда Вегенера (Германия) был издан "Гидрографический атлас Южного океана". Одним из крупнейших событий в океанологии было создание первой российско-американской дрейфующей научно-исследовательской станции "Уэдделл-1" (открыта в январе 1992 года на льдине в юго-западной части мыса Уэдделла).
Дизель-электроход "Обь" и пингвины
Комплексная антарктическая экспедиция (КАЭ) несколько раз меняла свое название, а с 7 августа 1992 года стала называться Российской антарктической экспедицией (РАЭ).
Начиная с 1963 года, организовывать и проводить советские антарктические экспедиции было поручено Главному управлению Гидрометеорологической службы при Совете министров СССР, в состав которой в то время входил Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. Созданный в 1920 году тогда еще Арктический научно-исследовательский институт (АНИИ) проводил антарктические исследования с 1957 года после создания отдела антарктических исследований. 25 июня 1958 года АНИИ был преобразован в Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ), где в том же году для подготовки, планирования и организации последующих экспедиций было создано специальное логистическое подразделение – ныне Логистический центр РАЭ. Постановлением правительства РФ от 8 октября 2012 года ААНИИ был присвоен статус государственного оператора в Антарктике.
В настоящее время в Антарктиде действуют станции "Беллинсгаузен", "Восток", "Мирный", "Новолазаревская", "Прогресс" и сезонные полевые базы – "Дружная-4", "Ленинградская", "Молодежная", "Оазис Бангера", "Русская".
Материально-техническое снабжение антарктических станций и полевых баз, смена зимовочного и доставка сезонного персонала в Антарктику и обратно осуществляются научно-экспедиционными судами "Академик Федоров" и "Академик Трешников", с помощью межконтинентальных авиационных рейсов из Кейптауна (ЮАР) на ледовые аэродромы станций Новолазаревская и Прогресс (самолет Ил-76ТД).
Морские геофизические исследования проводятся с использованием научно-исследовательского судна "Академик Александр Карпинский".
Численность зимовочного и сезонного персонала экспедиции без учета экипажей морских и воздушных судов определяется Правительством РФ и составляет 125 и 120 человек, соответственно.
Деятельность РАЭ финансируется из федерального бюджета Российской Федерации.
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации (1998) научные исследования в Антарктике с 1998 года по 2013 год проводились в рамках подпрограммы "Изучение и исследование Антарктики" Федеральной целевой программы "Мировой океан". В 2015 году была утверждена разработанная в ее продолжение новая Федеральная целевая программа "Мировой океан" на 2016-2031 годы, целью которой, в том числе, является обеспечение присутствия России в Антарктике. В августе 2020 года правительство РФ утвердило Стратегию развития деятельности Российской Федерации в Антарктике до 2030 года.
В рамках проводимых исследований в феврале 2012 года впервые в истории человечества в результате бурения антарктического ледникового щита была достигнута поверхность подледникового озера Восток в Антарктиде на глубине 3769,3 метра. При вскрытии озера исследователями был получен уникальный материал – керн озерного льда из придонных слоев антарктического ледника и образцы замерзшей воды озера. Комплексные исследования этих образцов дали научные результаты мирового значения, которые внесли фундаментальный вклад в познание природы уникального подледникового водоема и стали новым свидетельством конкурентоспособности российской науки на международном уровне.
Исследовательские работы ААНИИ в Антарктиде дали возможность получить ценную информацию о строении и составе антарктического ледникового покрова и климатических изменениях. Полученные результаты выдвинули ААНИИ на передовые позиции в изучении южной полярной области в рамках Договора об Антарктике.
В ноябре 2025 года стартовала 71-я Российская антарктическая экспедиция.
По словам директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александра Макарова, новый сезон Российской антарктической экспедиции — один из важнейших этапов в непрерывном развитии отечественных исследований в Антарктике.
Научная программа экспедиции включает порядка 47 комплексных исследований, к выполнению которых привлечены представители 23 научных институтов и организаций разного профиля.
Ученые планируют провести широкий спектр исследований – от микромира до космоса. Будут продолжены круглогодичные метеорологические, радиологические и геофизические исследования, сезонные океанологические исследования Южного Океана, мониторинг фауны на субантарктических островах – учет и изучение животных, поиск перспективных лекарственных соединений в уникальных антарктических микроорганизмах, медицинские исследования с использованием современных диагностических систем, что представляет большой интерес для будущих космических полетов и напланетных баз.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУказатель на российской антарктической станции "Беллинсгаузен" на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде
Указатель на российской антарктической станции "Беллинсгаузен" на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) в Антарктиде
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников