История советского-российского освоения Антарктиды

Антарктида – материк в южной полярной области Земли, целиком расположенный внутри Южного полярного круга, в центральной части Антарктики.

Площадь Антарктиды 13 975 тысячи квадратных километров (вместе с шельфовыми ледниками и присоединенными к материку островами и ледниковыми куполами), площадь с шельфом (материковой отмелью) 16 355 тысяч квадратных километров. Ледниковый покров занимает почти всю площадь материка. Лишь на 0,3 % его территории на поверхность выходят коренные породы – отдельные горные вершины и хребты и небольшие участки суши среди льда, так называемые антарктические оазисы. Средняя толщина антарктического ледникового покрова – примерно 1800 метров, максимальная превышает 4000 метров.

Средние температуры зимних месяцев от -60 до -70 °С; минимальная температура на станции "Восток", измеренная 21 июля 1983 года, достигала -89,2 °С.

Правовое положение Антарктиды регулируется международным Договором об Антарктике (1959), согласно которому она принадлежит всему человечеству, на ней запрещена любая хозяйственная деятельность и геологическая разведка. Там можно заниматься только наукой.

Антарктида была открыта последней и намного позже других континентов. Гипотеза о существовании богатой и плодородной земли в южных широтах планеты высказывалась еще древнегреческими мыслителями. Попытки открыть шестой континент в районе южного полюса предпринимались неоднократно, но мореплавателям не удавалось обнаружить материк.

Начало XIX века ознаменовалось бурным ростом российского мореплавания. Корабли российского флота совершили ряд кругосветных путешествий. В феврале 1819 года правительство России по настоятельной рекомендации известных мореплавателей и ученых Василия Головнина, Ивана Крузенштерна и других приняло решение о проведении научно-исследовательской экспедиции в южно-полярные воды с целью поиска неведомой земли. Это была первая крупная морская экспедиция, предпринятая за государственный счет и проводившаяся под непосредственным руководством Морского министерства. Для участия в ней было выделено два шлюпа – "Восток" под командованием участника первого кругосветного плавания российских кораблей в 1803-1806 годах капитана второго ранга Фаддея Беллинсгаузена и "Мирный", командиром которого был назначен лейтенант Михаил Лазарев. Руководство экспедицией возложили на старшего по званию и опыту службы Беллинсгаузена. В 1820-1821 годах эта российская экспедиция, совершая кругосветное плавание, открыла Южный полярный материк. Русские моряки десять раз подходили к берегам неизвестной земли, покрытой льдом. Днем открытия Антарктиды считается 28 января (16 января по старому стилю) 1820 года, когда пробиравшийся между айсбергами шлюп "Мирный" при ярком солнце увидел примерно в 20 милях к югу высокий ледяной обрыв. Обнаруженный материк первопроходцы нарекли Льдинным . Название "Антарктида" появилось позднее, и по-гречески означает "напротив Арктики", "напротив севера".

Результаты экспедиции, завершившейся открытием Антарктиды и двадцати девяти новых островов, явились выдающимся вкладом моряков России в историю географических открытий, но потребовалось еще много исследований других стран, для того чтобы составить хотя бы приблизительную карту очертаний берегов шестого материка планеты.

Предложения по возобновлению отечественных исследований в Антарктиде возникли в СССР лишь спустя столетие, при подготовке Второго Международного полярного года (1932-1933). В подготовленной программе исследований предполагалось организация полярной станции на острове Петра I и проведение океанографических исследований моря Росса с борта китобойной флотилии "Алеут". Но, в силу ряда причин, этим планам не суждено было осуществиться.

планам исследования Антарктики советские ученые вернулись сразу после окончания Великой Отечественной войны. В 1946 году в Антарктику пошла китобойная флотилия "Слава", в составе которой была научная группа. А в марте 1948 года "Слава" (головная база одноименной флотилии) пришла в точку, откуда экспедиция Беллинсгаузена-Лазарева увидела "матерый лед", и подтвердила описания, сделанные русскими мореплавателями.

К систематическому изучению Антарктики в СССР приступили только в середине 1950-х годов в связи с проведением Международного геофизического года (1957-1958). 13 июля 1955 года совет министров СССР издал постановление об организации Комплексной антарктической экспедиции.

Наша страна взяла на себя обязательства с ноября 1955 года по апрель 1959 года организовать четыре рейса судов в Антарктиду и создать как на побережье, так и в глубине материка научные обсерватории. Международный совет научных союзов выделил для советских исследователей обширную неизведанную территорию между 80-м и 105-м градусами восточной долготы.

Экспедицию оснастили по лучшим мировым стандартам. В авиационном отряде насчитывалось четыре самолета и два вертолета. На борт флагмана экспедиции – дизель-электрохода "Обь" – погрузили 13 тракторов и гусеничных бульдозеров, 4 вездехода ГАЗ-47, 10 специально оборудованных грузовиков, на которых размещались походные радио- и электростанции, и внедорожник ГАЗ-69. Отправились в Антарктиду и колымские ездовые собаки, которых запрягали в нарты. Начальником экспедиции назначили Михаила Сомова – Героя Советского Союза, который после войны прославился как крупнейший исследователь Арктики.

Всего в составе экспедиции числилось 425 человек, из них зимовочного состава – 92 человека, сезонного состава – 83 человека, в морской части экспедиции – 48 человек, экипажи трех судов – 202 человека.

30 ноября 1955 года флагманский корабль "Обь" под командованием капитана Ивана Мана вышел из Калининградского порта. Через две недели к берегам Антарктиды отправилось второе судно – "Лена". Вслед за ними устремился и теплоход "Рефрижератор № 7", доставлявший в южные широты продовольствие

5 января 1956 года "Обь" подошла к антарктическому материку. Именно с этого дня наша страна начала крупномасштабное изучение Антарктиды, которое продолжается и по настоящее время. Разгрузка "Оби", а затем и подошедшей "Лены" проходила в чрезвычайно неблагоприятных условиях: мешали штормы, обваливался край многометрового ледового щита Антарктиды, судам приходилось часто менять место стоянки, участники экспедиции вели разгрузку круглосуточно.

13 февраля 1956 года состоялось официальное открытие первой советской научной станции в Антарктиде – обсерватории "Мирный", вокруг которой возник целый поселок, сразу ставший одним из крупнейших на белом континенте. Станцию назвали в честь одного из парусных шлюпов экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева. Но был у этого наименования и актуальный подтекст: советские ученые подчеркивали, что пришли в Антарктиду не в последнюю очередь ради дела мира, чтобы предотвратить милитаризацию высоких южных широт.

Всего в Мирном было сооружено 21 здание: жилые постройки, кают-компания, радиостанция, дизель-электростанция, обеспечивающая станцию электричеством, амбулатория, научные павильоны и др. Также были подготовлены две взлетно-посадочные полосы для самолетов.

Кроме основной базы к концу 1956 года на Антарктиде были открыты еще две станции: стационарная внутриматериковая "Пионерская" в 375 километрах от "Мирного" (приступила к работе в мае 1956 года) и стационарная метеорологическая "Оазис", в 370 километрах от "Мирного" (приступила к работе в октябре 1956 года).

Первая Комплексная антарктическая экспедиция полностью выполнила все задачи, поставленные перед ней. На материке была создана постоянная научно-исследовательская база – станция Мирный, открыта первая внутриконтинентальная станция Пионерская. Морская экспедиция КАЭ провела масштабные исследования в антарктических водах. Созданная в Антарктиде инфраструктура была готова начать работы по программе Международного геофизического года.

В результате работы первой КАЭ Советский Союз обрел статус полноценной антарктической державы. Никто более не оспаривал вклад нашей страны в исследования шестого континента и ее право на равных условиях участвовать и принимать решения по его международному положению.

В начальном периоде исследований с 1956 года до конца 1960-х годов основное внимание в деятельности Комплексных Антарктических экспедиций было уделено созданию инфраструктуры исследований – строительству новых станций и рекогносцировочным санно-гусеничным походам, которые позволили получить первые сведения о природных процессах внутри континента. На картах появились названия новых географических объектов. Многие открытые горы, бухты, заливы, мысы, побережья, озера и другие географические объекты получили названия на русском языке. Одним из важных результатов исследований стало создание в 1966-1969 годах двухтомного атласа Антарктики, удостоенного Государственной премии СССР.

В 1970-1990-х годах были развернуты широкомасштабные ресурсные исследования. В этот период создали новые станции в тихоокеанском секторе Антарктиды: "Ленинградская" (1971) и "Русская" (1980). Число круглогодично действующих отечественных станций в Южном полярном регионе достигло восьми ("Молодежная" (1962), "Мирный", "Восток" (1957), "Новолазаревская" (1961), "Беллинсгаузен" (1968), "Ленинградская", "Прогресс" (1988) и "Русская"). Их расположение позволяло получать информацию практически со всего континента. Подобной инфраструктурой в Антарктике обладал в то время только СССР.

Широкий размах приобрели работы отечественных геологов, для обеспечения работы которых была организована большая сеть сезонных полевых баз ("Эймери", "Дружная-1,2,3,4", "Союз"), расположенных в районах, наиболее перспективных для открытий месторождений полезных ископаемых и действующих в период антарктического лета. При выполнении геолого-геофизических исследований и геолого-разведочных работ использовался большой парк воздушных и морских судов, оснащенных специализированной аппаратурой. Наибольший масштаб работ в Антарктике Советский Союз имел к середине 1980-х годов.

В эти годы была развита геодезическая основа и созданы комплекты морских и сухопутных карт. Широкомасштабные геолого-геофизические исследования позволили определить перспективы на минеральное сырье в различных районах Антарктиды. Были получены первые оценки палеоклимата за последние 420 тысяч лет, получены новые показатели возмущенности геомагнитных полей в сопряженных полярных шапках Антарктиды и Арктики. Были открыты явления анабиоза микроорганизмов в антарктических ледяных кернах. СССР стал ведущим государством в исследованиях Антарктиды.

В 1990-х годах в результате сокращения финансирования произошел спад российских исследований в Антарктиде: уменьшилась численность личного состава экспедиций, закрылся ряд научных программ, законсервированы научные станции и полевые базы. В 1992 году на основе архива российских океанографических данных совместно с Институтом полярных и морских исследований Альфреда Вегенера (Германия) был издан "Гидрографический атлас Южного океана". Одним из крупнейших событий в океанологии было создание первой российско-американской дрейфующей научно-исследовательской станции "Уэдделл-1" (открыта в январе 1992 года на льдине в юго-западной части мыса Уэдделла).

Комплексная антарктическая экспедиция (КАЭ) несколько раз меняла свое название, а с 7 августа 1992 года стала называться Российской антарктической экспедицией (РАЭ).

Начиная с 1963 года, организовывать и проводить советские антарктические экспедиции было поручено Главному управлению Гидрометеорологической службы при Совете министров СССР, в состав которой в то время входил Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. Созданный в 1920 году тогда еще Арктический научно-исследовательский институт (АНИИ) проводил антарктические исследования с 1957 года после создания отдела антарктических исследований. 25 июня 1958 года АНИИ был преобразован в Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ), где в том же году для подготовки, планирования и организации последующих экспедиций было создано специальное логистическое подразделение – ныне Логистический центр РАЭ. Постановлением правительства РФ от 8 октября 2012 года ААНИИ был присвоен статус государственного оператора в Антарктике.

В настоящее время в Антарктиде действуют станции "Беллинсгаузен", "Восток", "Мирный", "Новолазаревская", "Прогресс" и сезонные полевые базы – "Дружная-4", "Ленинградская", "Молодежная", "Оазис Бангера", "Русская".

Материально-техническое снабжение антарктических станций и полевых баз, смена зимовочного и доставка сезонного персонала в Антарктику и обратно осуществляются научно-экспедиционными судами "Академик Федоров" и "Академик Трешников", с помощью межконтинентальных авиационных рейсов из Кейптауна (ЮАР) на ледовые аэродромы станций Новолазаревская и Прогресс (самолет Ил-76ТД).

Морские геофизические исследования проводятся с использованием научно-исследовательского судна "Академик Александр Карпинский".

Численность зимовочного и сезонного персонала экспедиции без учета экипажей морских и воздушных судов определяется Правительством РФ и составляет 125 и 120 человек, соответственно.

Деятельность РАЭ финансируется из федерального бюджета Российской Федерации.

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации (1998) научные исследования в Антарктике с 1998 года по 2013 год проводились в рамках подпрограммы "Изучение и исследование Антарктики" Федеральной целевой программы "Мировой океан". В 2015 году была утверждена разработанная в ее продолжение новая Федеральная целевая программа "Мировой океан" на 2016-2031 годы, целью которой, в том числе, является обеспечение присутствия России в Антарктике. В августе 2020 года правительство РФ утвердило Стратегию развития деятельности Российской Федерации в Антарктике до 2030 года.

В рамках проводимых исследований в феврале 2012 года впервые в истории человечества в результате бурения антарктического ледникового щита была достигнута поверхность подледникового озера Восток в Антарктиде на глубине 3769,3 метра. При вскрытии озера исследователями был получен уникальный материал – керн озерного льда из придонных слоев антарктического ледника и образцы замерзшей воды озера. Комплексные исследования этих образцов дали научные результаты мирового значения, которые внесли фундаментальный вклад в познание природы уникального подледникового водоема и стали новым свидетельством конкурентоспособности российской науки на международном уровне.

Исследовательские работы ААНИИ в Антарктиде дали возможность получить ценную информацию о строении и составе антарктического ледникового покрова и климатических изменениях. Полученные результаты выдвинули ААНИИ на передовые позиции в изучении южной полярной области в рамках Договора об Антарктике.

В ноябре 2025 года стартовала 71-я Российская антарктическая экспедиция.

По словам директора Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александра Макарова, новый сезон Российской антарктической экспедиции — один из важнейших этапов в непрерывном развитии отечественных исследований в Антарктике.

Научная программа экспедиции включает порядка 47 комплексных исследований, к выполнению которых привлечены представители 23 научных институтов и организаций разного профиля.

Ученые планируют провести широкий спектр исследований – от микромира до космоса. Будут продолжены круглогодичные метеорологические, радиологические и геофизические исследования, сезонные океанологические исследования Южного Океана, мониторинг фауны на субантарктических островах – учет и изучение животных, поиск перспективных лекарственных соединений в уникальных антарктических микроорганизмах, медицинские исследования с использованием современных диагностических систем, что представляет большой интерес для будущих космических полетов и напланетных баз.