https://ria.ru/20230328/vr-kvest-1860937320.html

РИА Новости создало ПК-версию VR-квеста кругосветки Крузенштерна

РИА Новости создало ПК-версию VR-квеста кругосветки Крузенштерна - РИА Новости, 28.03.2023

РИА Новости создало ПК-версию VR-квеста кругосветки Крузенштерна

Компьютерная игровая версия масштабной реконструкции в формате виртуальной реальности "Крузенштерн. Кругосветка “Надежды”" вышла во вторник сразу на трех языках РИА Новости, 28.03.2023

2023-03-28T13:30

2023-03-28T13:30

2023-03-28T13:30

новости агентства

россия

наталья лосева

риа новости

иван крузенштерн

технологии

компьютерные технологии

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Компьютерная игровая версия масштабной реконструкции в формате виртуальной реальности "Крузенштерн. Кругосветка “Надежды”" вышла во вторник сразу на трех языках (русский, английский, китайский). Игра будет доступна в крупнейших международных сервисах, на российской платформе VK Play она появится в апреле. Уникальная документальная VR-реконструкция была создана агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с экспертным участием ученых Государственного исторического музея и ведущих российских университетов и представлена аудитории в конце 2022 года. Просветительско-игровой проект воссоздает подготовку и ход первой русской морской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов. Теперь принять воображаемое участие в войне со Швецией, устроить натуральный обмен с аборигенами острова Нуку-Хива, тайно исследовать побережье Японии и попробовать установить торговые отношения с Китаем стало возможно, не надевая шлем виртуальной реальности.ПК-версия проекта позволит большему числу пользователей погрузиться в сюжет и расширить свои знания по истории России и ее флота, международной географии и культурологии. Благодаря сотрудничеству с экспертами Государственного исторического музея, Института восточных рукописей РАН и Высшей школы экономики разработчики и сценаристы и в десктопной версии сохранили историческую достоверность представленных событий, полностью перенеся в нее все научные изыскания, которые были обнаружены при работе с квестом.Преимуществами использования исторической реконструкции в формате компьютерной игры уже заинтересовались педагоги из разных регионов России, принимающие участие во Всероссийском конкурсе "Большая перемена". 27 марта в образовательном центре "Сириус"куратор проекта, заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева и сценарист квеста Артем Буфтяк провели лекцию и мастер-класс для учителей и школьников, рассказав об уникальных возможностях его интеграции в учебный процесс в качестве дополнительного материала.Предыдущие исторические VR-реконструкции, созданные РИА Новости, уже прошли специальную экспертизу Министерства просвещения РФ и признаны цифровым контентом, содержащим воспитательный компонент, который может быть использован в учебных целях. "Крузенштерн. Кругосветка “Надежды”" также ожидает получения этого статуса.

https://ria.ru/20230316/vr-proekty-1858004659.html

https://ria.ru/20221107/kruzenshtern-1826470531.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, наталья лосева, риа новости, иван крузенштерн, технологии, компьютерные технологии