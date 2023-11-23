Воспитанницы пансиона Минобороны посетили стенд РГО на форуме "Россия"

Воспитанницы МО РФ посетили виртуальную штаб-квартиру РГО на выставке "Россия"
Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.
Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.
Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.
Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.
Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.
Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.
Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.
Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.
Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.
Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.
Посетителям расскажут о главных достижениях страны.
Посетителям расскажут о главных достижениях страны.
Регионы представят свою историю и традиции.
А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.
А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.
С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.
А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.
А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.
На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.
На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.
Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.
Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.
Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.
Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.
РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.
РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.
Международная выставка-форум "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ.
Ее программа включает культурную, образовательную, деловую и фестивальную части.
Их дополняют постоянно действующая ярмарка российских товаров, а также гастрономические фестивали.
Принимают участие и федеральные органы исполнительной власти, компании и общественные структуры.
Ожидается, что выставку посетят 20 миллионов человек.
Посетителям расскажут о главных достижениях страны.
Регионы представят свою историю и традиции.
А также продемонстрируют потенциал сотрудничества с другими субъектами.
Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
С 15 января по 9 февраля запланированы Дни российской экономики.
А с 12 февраля по 7 марта об исполнении государственных задач расскажут вице-премьеры и руководители федеральных ведомств.
На выставке проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.
Гостей знакомят с важнейшими аспектами жизни и развития регионов.
Международная выставка-форум "Россия" — это первое масштабное событие такого формата за несколько последних десятилетий.
РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.
Все регионы России представлены в павильоне № 75 на ВДНХ. В каждом — своя история и способы привлечь и удивить гостей. Говорят, даже сейчас ежедневно павильон посещает примерно 150 тысяч человек.
Все регионы России представлены в павильоне № 75 на ВДНХ. В каждом — своя история и способы привлечь и удивить гостей. Говорят, даже сейчас ежедневно павильон посещает примерно 150 тысяч человек.
Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.
Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.
Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.
Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.
На стенде Рязанской области представлена экспозиция "Рязань — сердце России".
Кстати, на стенде Воронежской области предлагают поучаствовать в викторине. Есть призы.
На стенде Рязанской области представлена экспозиция "Рязань — сердце России".
Кстати, на стенде Воронежской области предлагают поучаствовать в викторине. Есть призы.
Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.
Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.
Человекоподобный робот Арди приветствует посетителей стенда сказочной Пермской земли. Двадцать восьмого ноября здесь пройдет День Пермского края. Спойлер: Арди исполнит песню.
Человекоподобный робот Арди приветствует посетителей стенда сказочной Пермской земли. Двадцать восьмого ноября здесь пройдет День Пермского края. Спойлер: Арди исполнит песню.
Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.
Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.
Ставрополье позиционирует себя как "Край для жизни".
Ставрополье позиционирует себя как "Край для жизни".
Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.
Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.
Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.
Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.
Все регионы России представлены в павильоне № 75 на ВДНХ. В каждом — своя история и способы привлечь и удивить гостей. Говорят, даже сейчас ежедневно павильон посещает примерно 150 тысяч человек.
Например, Камчатка сначала удивила своей кухней. Сейчас перед стендом региона даже в середине дня в будни выстраивается очередь. Благодаря VR-технологиям можно практически по-настоящему побывать на полуострове, почувствовать дождь, морской ветер, увидеть извержение вулкана.
Гостей стенда Волгоградской области встречает макет монумента "Родина-мать зовет!", на который проецируется видеоинсталляция "Свет Великой Победы". Тут же можно совершить и VR-экскурсии по достопримечательным местам Волгограда.
На стенде Рязанской области представлена экспозиция "Рязань — сердце России".
Кстати, на стенде Воронежской области предлагают поучаствовать в викторине. Есть призы.
Каждый гость стенда Сахалинской области может взять на память привезенный с крупнейшего острова России магнитный песок и почувствовать себя капитаном корабля. На носу судна — большой краб. Не камчатский, а сахалинский! Также стоит обратить внимание и на туристические маршруты региона, в частности курорт "Горный воздух", — тем более перед лыжным сезоном.
Человекоподобный робот Арди приветствует посетителей стенда сказочной Пермской земли. Двадцать восьмого ноября здесь пройдет День Пермского края. Спойлер: Арди исполнит песню.
Туристический слоган Хабаровского края: "Родина китов и самолетов". На стенде есть и то и другое. При желании почувствовать себя пилотом стоит отправиться к Ульяновской области. Там макет кабины ИЛ-76. Внутри тренажер, все почти по-настоящему.
Ставрополье позиционирует себя как "Край для жизни".
Вчера на выставке-форуме прошел День Республики Алтай. Гости могли услышать алтайских музыкантов, попробовать традиционные угощения. Но и в другие дни здесь тоже будет интересно совершить путешествие по региону и познакомиться с его достижениями.
Павильон № 75 состоит из двух залов, расположение стендов напоминает карту России. Столица представила большую экспозицию. Стоит посетить ее, а потом отправиться в павильон "Макет Москвы" — чтобы сравнить. Вход в него, как и посещение всей выставки "Россия", — бесплатный.