https://ria.ru/20231123/vystavka-1911309822.html

Воспитанницы пансиона Минобороны посетили стенд РГО на форуме "Россия"

Воспитанницы пансиона Минобороны посетили стенд РГО на форуме "Россия" - РИА Новости, 23.11.2023

Воспитанницы пансиона Минобороны посетили стенд РГО на форуме "Россия"

Воспитанницы пансиона Минобороны России в рамках посещения форума "Россия" посетили VR-экскурсию по исторической штаб-квартире Русского географического общества РИА Новости, 23.11.2023

2023-11-23T13:13

2023-11-23T13:13

2023-11-23T13:14

выставка-форум "россия"

общество

русское географическое общество

министерство обороны рф (минобороны рф)

выставка-форум "россия"

вднх

санкт-петербург

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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Воспитанницы пансиона Минобороны России в рамках посещения форума "Россия" посетили VR-экскурсию по исторической штаб-квартире Русского географического общества (РГО) в Санкт-Петербурге и поучаствовали в открытом уроке РГО, сообщили в четверг в Минобороны России. По данным ведомства, участницы Молодежного Клуба Русского географического общества (РГО) "Горизонт" Пансиона воспитанниц Минобороны России провели открытый урок на стенде РГО на международной выставки-форума "Россия". В рамках форума воспитанницы пансиона ознакомились с артефактами из современных экспедиций РГО, в частности, на внешних островах Финского залива, Курилах, в Арктике и даже под водой. "Благодаря VR-технологиям девочки отправились в виртуальное путешествие по просторам России, а также узнали об историях из жизни великих русских путешественников и исследователей. Воспитанницы погрузились в атмосферу исторического здания Штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге и смогли узнать больше о научных и экспедиционных проектах РГО", - сообщили в ведомстве. Также ученицы собрали карту-пазл размером 3 на 1,85 метра, на которой были отмечены объекты природного и культурного наследия России, продемонстрировали свои познания в географии в викторине "30 вопросов по географии России", а с помощью интерактивной книги познакомились с уникальными изданиями Общества. "В книге представлен первый полный атлас Российской империи 1745 года, атлас первого русского кругосветного путешествия, изданием которого занимался Иван Крузенштерн лично, атлас, составленный по итогам Первой русской антарктической экспедиции, под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, а также другие издания из фондов РГО", - уточнили в Минобороны. В завершение активистов Молодежного клуба РГО "Горизонт" наградили нагрудными знаками клуба РГО II степени, которые присуждаются за особые успехи и достижения в деятельности клуба.

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, русское географическое общество, министерство обороны рф (минобороны рф), выставка-форум "россия", вднх, санкт-петербург