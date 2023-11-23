https://ria.ru/20231123/vystavka-1911265861.html

Главные достижения страны: чем удивляет выставка-форум "Россия"

Главные достижения страны: чем удивляет выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 23.11.2023

Главные достижения страны: чем удивляет выставка-форум "Россия"

В Москве продолжается выставка-форум "Россия". Чем удивляет мероприятие — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 23.11.2023

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2023-11-23T16:00

фото

выставка-форум "россия"

москва

вднх

россия

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В Москве продолжается выставка-форум "Россия". Чем удивляет мероприятие — в фотоленте Ria.ru.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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