https://ria.ru/20231122/vystavka-1908459177.html

Секреты выставки "Россия" на ВДНХ: как увидеть всю страну

Секреты выставки "Россия" на ВДНХ: как увидеть всю страну - РИА Новости, 22.11.2023

Секреты выставки "Россия" на ВДНХ: как увидеть всю страну

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ многолюдно даже в будни. Ажиотаж спал, но интерес — нет: когда еще удастся совершить пусть и не совсем реальное, но... РИА Новости, 22.11.2023

2023-11-22T18:09

2023-11-22T18:09

2023-11-22T19:04

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выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ многолюдно даже в будни. Ажиотаж спал, но интерес — нет: когда еще удастся совершить пусть и не совсем реальное, но путешествие по всей стране. Путь от Дальнего Востока до Калининграда или Крыма здесь может занять не больше часа, но стоит закладывать больше времени: везде интересно. Как увидеть все уголки огромной Родины на ВДНХ — в фотоленте РИА Новости.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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