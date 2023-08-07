https://ria.ru/20230807/krugosvetka-1888146878.html

Первая русская кругосветная экспедиция

Первая русская кругосветная экспедиция - РИА Новости, 07.08.2023

Первая русская кругосветная экспедиция

Проекты кругосветных экспедиций стали разрабатываться в России еще со времен Петра I (1682-1725). Основными их задачами намечались снабжение русских владений и... РИА Новости, 07.08.2023

2023-08-07T04:15

2023-08-07T04:15

2023-08-07T04:15

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иван крузенштерн

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Проекты кругосветных экспедиций стали разрабатываться в России еще со времен Петра I (1682-1725). Основными их задачами намечались снабжение русских владений и флота на Тихом океане и завязывание торговых связей со странами южных морей. Однако все попытки организовать путешествия терпели неудачу. Вплотную вопрос о кругосветных плаваниях был поставлен, когда возникла угроза позициям России на Тихом океане со стороны других держав. В 1787 году была снаряжена кругосветная экспедиция Григория Муловского. В кругосветку должны были отправиться корабли "Холмогор", "Соловки", "Сокол", "Турухан" и транспортное судно для доставки большего количества грузов. Цели готовившейся экспедиции были обширны: русским морякам предстояло доставить грузы в Охотск, наладить морскую торговлю с Китаем и Японией, ознакомиться с Японскими островами, изучить русские владения в Америке и открыть новые земли. Однако из-за начавшейся русско-турецкой войны (1787-1791) экспедицию отменили.В самом конце XVIII века был выдвинут ряд проектов кругосветных экспедиций под русским флагом. Наиболее примечательными являлись проекты иркутского губернатора Лариона Нагеля и адмирала Григория Кушелева (1797-1799) и капитан-лейтенанта Ивана Крузенштерна (1799). В первом проекте выдвигалось в качестве главной задачи установление торговли с Японией, во втором – снабжение Русской Америки. Однако вступление России в войну с Францией (1798-1801) заставило на время отложить эти планы.К идее кругосветного путешествия вернулись в 1802 году, когда Крузенштерн представил вице-президенту Адмиралтейств-коллегии адмиралу Николаю Мордвинову второй вариант проекта кругосветного плавания. Одновременно с этим проектом сооснователь Российско-американской компании Николай Резанов и министр коммерции Николай Румянцев разработали проект, составленный с учетом известного им первого проекта Крузенштерна 1799 года.Правительство приняло проект Российско-американской компании. Начальником кругосветной экспедиции назначили сначала английского шкипера Макмейстера, потом капитан-лейтенанта Юрия Лисянского и только затем под давлением Мордвинова и Румянцева согласились на кандидатуру Ивана Крузенштерна.Основными целями плавания были исследование устья Амура и прилегающих областей в целях поиска удобных путей снабжения и портов для русского Тихоокеанского флота, установление торговли с Японией, Кантоном (старое европейское название города Гуанчжоу на юге Китая), доставка провианта в Русскую Америку, доставка первого российского посольства в Японию, географические наблюдения по пути следования. Для экспедиции Лисянским в Лондоне (Великобритания) было приобретено два судна – "Надежда" и "Нева", а также новейшие приборы (морские хронометры, полный набор астрономических и физических инструментов для наблюдений) и снаряжение. Для научных исследований были приглашены известные европейские ученые: астроном Иоганн Каспар Горнер и естествоиспытатели Вильгельм Готтлиб Тилезиус фон Тиленау и Георг Генрих фон Лангсдорф. В начале июня 1803 года корабли прибыли в Кронштадт. Командование "Надеждой" принял Крузенштерн, "Невой" – Лисянский. Первое русское кругосветное путешествие началось 7 августа (26 июля по старому стилю) 1803 года: шлюпы "Надежда" (на ее борту находился Николай Резанов, направлявшийся в Японию как посланник для заключения торгового соглашения) и "Нева" покинули Кронштадтский рейд. По пути следования они зашли в Копенгаген, Фалмут, на остров Тенерифе, а затем взяли курс на Бразилию.В ноябре 1803 года суда пересекли экватор и направились на юг. После продолжительной стоянки у острова Санта-Катарина (Бразилия) в связи с заменой на "Неве" двух мачт шлюпы, обогнув мыс Горн, вступили в Тихий океан в марте 1804 года. Здесь они разлучились: "Надежда" направилась к Вашингтоновым островам (сейчас Маркизские острова), а "Нева" – к острову Пасхи. У Нуку-Хивы (один из Маркизских островов) "Нева" догнала "Надежду" в мае 1804 года, и они вместе перешли к Гавайским островам. Далее корабли следовали разными путями: Крузенштерн – в Петропавловск (сейчас Петропавловск-Камчатский), Лисянский – в Новоархангельск (сейчас Ситка, штат Аляска, США), к берегам Аляски."Надежда" стала на якорь у Петропавловска в июле 1804 года. 8 октября (26 сентября по старому стилю) 1804 года Крузенштерн доставил Резанова в Нагасаки (Япония), а в апреле 1805 года после бесплодных переговоров миссии с японским правительством вернулся с посланником в Петропавловск, где и расстался с ним. Осенью 1805 года "Надежда" посетила Макао (Китай) и Кантон.С конца 1804 года до лета 1805 года "Нева" находилась у берегов Аляски. Во время своего пребывания моряки оказали военную помощь главному правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову против индейцев-тлинкитов. Осенью 1805 года "Нева" с грузом мехов перешла из Ситки в Макао (Южный Китай), где соединилась с "Надеждой". В Кантоне, куда экспедиция попала после Макао, путешественники продали пушнину, за что получила груз чая, фарфора, шелка и жемчуга.Зимой 1806 года шлюпы покинули берега Китая и без остановок прошли Индийский океан и, обогнув Африку, вышли в Атлантический океан. Из-за погодных условий у юго-восточного берега Африки кораблям пришлось разделиться. Обойдя Великобританию, экспедиция возвратилась в Кронштадт: "Нева" – 6 августа (25 июля по старому стилю) 1806 года, "Надежда" – 20 августа (8 августа по старому стилю) 1806 года. Таким образом, первая русская кругосветная экспедиция продолжалась 3 года и 12 дней.Во время плавания Крузенштерн снял и нанес на карту восточный берег Сахалина от залива Анива до мыса Терпения, описал южные берега Камчатки, произвел опись части Курильских островов и некоторых островов Японии, сделал описания быта, нравов обитателей Сахалина, Камчатки, собрал и систематически изложил сведения о торговле Японии и Китая.Юрий Лисянский выполнил опись побережья острова Пасхи и ознакомился с бытом его жителей. Кроме того, он описал в заливе Аляска остров Кадьяк, а также часть архипелага Александра. На пути в Макао Лисянским были открыты необитаемый остров, названный в его честь, и риф Невы (сейчас Мели Невы), причисляемые к Гавайскому архипелагу, а к юго-западу от них – риф Крузенштерна (сейчас не существует).Участники первого кругосветного плавания выполнили разнообразные океанологические наблюдения: они открыли Межпассатные противотечения (поверхностные морские течения в низких широтах океанов, направленные с запада на восток) в Атлантическом и Тихом океанах, провели измерения температуры воды на глубинах до 400 метров и определения ее удельного веса, прозрачности и цвета, выяснили причину свечения моря, собрали многочисленные данные о давлении атмосферы, приливах и отливах в ряде районов Мирового океана.Описание путешествия и результаты океанологических и этнографических исследований Крузенштерн изложил в трехтомном труде "Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях "Надежда" и "Нева". В 1812 году вышло в свет двухтомное сочинение Лисянского "Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на корабле "Нева". К сочинениям Крузенштерна и Лисянского были изданы атласы, в которые входили ценнейшие картографические материалы и различные рисунки, иллюстрирующие описание природы стран, народов и их быта.Традиции, заложенные первым русским кругосветным путешествием, вскоре были продолжены Отто Коцебу, который был одним из учеников Крузенштерна и участвовал в первом плавании в качестве юнги-добровольца. В 1815 году он при содействии своего учителя возглавил второе русское кругосветное путешествие на бриге "Рюрик", которое продолжалось до 1818 года.В 1819 году другой участник первого кругосветного плавания – Фаддей Беллинсгаузен – возглавил новое путешествие. Совместно с Михаилом Лазаревым на шлюпах "Восток" и "Мирный" была совершена кругосветная антарктическая экспедиция (1819-1821), в ходе которой был открыт новый материк – Антарктида.В 1823-1826 года Коцебу выступил руководителем очередного кругосветного плавания на шлюпе "Предприятие".В 1826-1829 годах проходили кругосветные плавания под командованием Михаила Станюковича и Федора Литке на шлюпах "Моллер" и "Сенявин" соответственно.Всего, за период с 1803 по 1849 год, русскими моряками было совершено 38 кругосветных путешествий.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, в мире, иван крузенштерн, николай румянцев