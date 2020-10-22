https://ria.ru/20201022/bunin-1580604559.html

Биография Ивана Бунина

Русский писатель, поэт и переводчик Иван Алексеевич Бунин родился 22 октября (10 октября по старому стилю) 1870 года в Воронеже в дворянской семье. Детство... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T01:12

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2020-10-22T01:12

россия

иван бунин

справки

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Русский писатель, поэт и переводчик Иван Алексеевич Бунин <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/7253" target="_blank">родился 22 октября</a> (10 октября по старому стилю) 1870 года в Воронеже в дворянской семье. Детство будущего писателя прошло на хуторе Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии.В 1881 году Иван Бунин поступил в Елецкую гимназию, но проучился лишь пять лет, так как семья не имела средств. Осваивать программу гимназии ему помогал старший брат Юлий (1857-1921). Свое первое стихотворение Бунин <a href="http://www.музей-тургенева.рф/bunin_p_2.html" target="_blank">написал в восемь лет</a>.Его первой публикацией стало стихотворение "Над могилой Надсона", напечатанное в газете "Родина" в феврале 1887 года. В течение года в том же издании появились несколько стихотворений Бунина, а также рассказы "Два странника" и "Нефедка".<a href="http://bunin.eletsmuseum.ru/biografiya-pisatelya/">http://bunin.eletsmuseum.ru/biografiya-pisatelya/</a>В сентябре 1888 года стихи Бунина <a href="http://www.музей-тургенева.рф/bunin_p_2_p_1.html" target="_blank">появились в "Книжках недели"</a>, где печатались произведения писателей Льва Толстого, Якова Полонского.С весны 1889 года началась самостоятельная жизнь писателя – Бунин вслед за братом Юлием переселился в Харьков. С осени стал работать в газете "Орловский вестник".В 1891 году в приложении "Орловского вестника" вышла его ученическая книжка "Стихотворения. 1887-1891". Тогда же Иван Бунин познакомился с Варварой Пащенко, корректором газеты, с которой они стали жить гражданским браком, не венчаясь, так как родители Варвары были против этого брака.В 1892 году они переехали в Полтаву, где брат Юлий заведовал статистическим бюро губернского земства. Иван Бунин поступил на службу библиотекарем земской управы, а затем – статистиком в губернскую управу. В разное время работал корректором, статистиком, библиотекарем, газетным репортером. В апреле 1894 года в печати появилось первое прозаическое произведение Бунина – рассказ "Деревенский эскиз" (название выбрано в издательстве).В январе 1895 года, после измены жены, Бунин оставил службу и переехал сначала в Петербург, а затем в Москву. В 1898 году он женился на Анне Цакни – гречанке, дочери революционера и эмигранта Николая Цакни. В 1900 году супруги расстались, а в 1905 году скончался их сын Николай.В Москве молодой писатель познакомился со многими известными поэтами и писателями – Антоном Чеховым, Валерием Брюсовым. После знакомства с Николаем Телешовым, Бунин стал участником литературного кружка "Среда". Весной 1899 года в Ялте он познакомился с Максимом Горьким, позднее пригласившим его к сотрудничеству в издательстве "Знание".Литературная известность к Ивану Бунину пришла в 1900 году после выхода в свет рассказа "Антоновские яблоки".В 1901 году в издательстве символистов "Скорпион" вышел сборник стихотворений "Листопад". За этот сборник и за перевод поэмы американского поэта-романтика Генри Лонгфелло "Песнь о Гайавате" (1896) Российской академией наук Ивану Бунину была присуждена Пушкинская премия.В 1902 году в издательстве "Знание" вышел первый том сочинений писателя.В 1906 году Бунин познакомился с Верой Муромцевой, происходившей из дворянской профессорской московской семьи, ставшей его женой. Чета Буниных много путешествовала. В 1907 году молодые супруги отправились в путешествие по странам Востока – Сирии, Египту, Палестине. В 1910 году они посетили Европу, а затем в Египет и Цейлон. С осени 1912 года по весну 1913 года были в Турции и Румынии, с 1913 по 1914 год – на Капри в Италии.Осенью 1909 года Академия наук <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/71718" target="_blank">присудила</a> Бунину вторую Пушкинскую премию и избрала его почетным академиком по разряду изящной словесности.В произведениях Бунина, написанных после первой русской революции 1905 года, главенствующей стала тема драматизма русской исторической судьбы. Повести "Деревня" (1910) и "Суходол" (1912) имели большой успех у читателей.В 1915-1916 годах вышли сборники рассказов писателя "Чаша жизни" и "Господин из Сан-Франциско". К Февральской и Октябрьской революциям 1917 года Иван Бунин отнесся крайне враждебно и воспринимал их как катастрофу. Дневником событий жизни страны и размышлений писателя в это время стала книга публицистики "Окаянные дни" (1918).21 мая 1918 года он уехал из Москвы в Одессу, а в феврале 1920 года эмигрировал сначала на Балканы, а затем во Францию. Во Франции первое время жил в Париже, но с лета 1923 года переехал в Приморские Альпы и приезжал в Париж только на некоторые зимние месяцы.Здесь он обратился к интимным, лирическим воспоминаниям молодости. Роман "Жизнь Арсеньева" (1930) как бы замкнул цикл художественных автобиографий, связанных с жизнью русского поместного дворянства. Одно из центральных мест в позднем творчестве Бунина занимала тема роковой любви-страсти, выраженная в произведениях "Митина любовь" (1925), "Солнечный удар" (1927), цикле новелл "Темные аллеи" (1943).В 1927-1930 годах Бунин <a href="https://www.culture.ru/persons/9549/ivan-bunin" target="_blank">обратился к жанру короткого рассказа</a> ("Слон", "Телячья головка", "Петухи" и др.).В 1933 году он стал первым русским писателем, удостоенным Нобелевской премии по литературе "за правдивый артистичный талант, с которым воссоздал в художественной прозе типичный русский характер". В 1939 году с началом Второй мировой войны (1939-1945) Бунины поселились на юге Франции, в Грассе, на вилле "Жаннет", в 1945 году вернулись в Париж.В последние годы жизни писатель прекратил публикацию своих произведений. Много и тяжело болея, написал "Воспоминания" (1950), работал над книгой "О Чехове", вышедшей посмертно в 1955 году в Нью-Йорке.В "Литературном завещании" Бунин просил печатать свои произведения только в последней авторской редакции, которая легла в основу его 12-томного собрания сочинений, изданного берлинским издательством "Петрополис" в 1934-1939 годах. 8 ноября 1953 года Иван Бунин скончался в Париже. Похоронен на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.Его жена Вера Муромцева (1881-1961) оставила литературные воспоминания о писателе "Жизнь Бунина" и "Беседы с памятью".В СССР первое после революции сокращенное и исправленное цензурой пятитомное Собрание сочинений Бунина было опубликовано в 1956 году. В него не вошли "Окаянные дни", письма и дневники писателя – эта публицистика была главной причиной замалчивания творчества автора на родине. Только в период перестройки (1985-1991) запрещенные сочинения автора издали полностью. Первое полное 15-томное <a href="http://ria.ru/culture/20060318/44495384.html" target="_blank">собрание сочинений</a> Ивана Бунина на русском языке, включающее в себя три тома его переписки и дневники, было презентовано в Париже в 2006 году. Первый Литературно-мемориальный музей И.А. Бунина был <a href="http://bunin.eletsmuseum.ru/" target="_blank">открыт в Ельце</a> в 1988 году, в 1991 году литературно-мемориальный музей Ивана Бунина был <a href="http://www.музей-тургенева.рф/bunin_p_3.html" target="_blank">создан в Орле</a>. В 2001 году музей писателя был <a href="http://bunin-efr.tls.muzkult.ru/" target="_blank">создан в городе Ефремове</a> Тульской области в доме его брата. В <a href="https://rg.ru/2020/09/22/reg-cfo/v-voronezhe-otkrylsia-interaktivnyj-dom-muzej-ivana-bunina.html" target="_blank">сентябре 2020 года</a> музей Ивана Бунина открылся в Воронеже в доме, где родился писатель. Памятники Бунину были <a href="https://www.kp.ru/russia/idei-dlya-otpuska/buninskie-mesta-v-rossii/" target="_blank">установлены</a> в Воронеже и Орле в 1995 году, в Москве – в 2007 году. Два памятника писателю были <a href="https://rt.ocktula.ru/dokumenty/spd/pasport-efremov25.10.19.pdf.pdf" target="_blank">открыты</a> в городе Ефремове в 2010 и 2015 годах. В 2017 году монумент Ивану Бунину был <a href="https://ria.ru/20170603/1495753803.html" target="_blank">установлен</a> в городе Грасс во Франции. В сентябре 2020 года, к 150-летию со дня рождения писателя, Банк России <a href="https://godliteratury.ru/articles/2020/09/09/k-yubileyu-bunina-vypustili-serebryanuyu" target="_blank">выпустил в обращение памятную серебряную монету</a>. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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