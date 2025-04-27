https://ria.ru/20250427/kofe-2013647124.html

Филолог оценила форму мужского рода слова "кофе"

Филолог оценила форму мужского рода слова "кофе" - РИА Новости, 27.04.2025

Филолог оценила форму мужского рода слова "кофе"

Форма мужского рода слова "кофе" нехарактерна для правил русского языка, еще 100 лет назад "кофе" был среднего рода, это подтверждает проза Ивана Бунина,... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T04:18:00+03:00

2025-04-27T04:18:00+03:00

2025-04-27T04:36:00+03:00

общество

иван бунин

российская академия наук

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Форма мужского рода слова "кофе" нехарактерна для правил русского языка, еще 100 лет назад "кофе" был среднего рода, это подтверждает проза Ивана Бунина, рассказала РИА Новости доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук. "Дело в том, что в абсолютном большинстве заимствованные существительные, несклоняемые у нас в языке, имеют средний род: какао, шоссе, пальто, кашне. Получилось, что вот этот традиционно закрепившийся мужской род в слове "кофе" выбивается из общей массы заимствованных несклоняемых слов. А язык старается избавиться от исключений, подогнать под некую единую логику", - сказала Каленчук. По словам филолога, 100 лет назад это слово имело форму среднего рода. "Мы смотрели, например, у Бунина, который считался блюстителем чистой русской речи, у него "утреннее кофе", "вкусное кофе" - это 100 лет назад было. То есть как бы эта модель уже была заложена раньше", - рассказала Каленчук. Филолог отметила, что в авторитетных словарях русского языка в 80-е годы XX века указывалось, что у слова "кофе" возможен вариант и со среднем родом. Она добавила, что слово "кофе" приобрело мужской род, так как в XIX веке у него была форма "кофий".

https://ria.ru/20250424/slovo-2013080609.html

https://ria.ru/20241209/yazyk-1775168995.html

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общество, иван бунин, российская академия наук