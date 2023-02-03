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Премьер Шри-Ланки поблагодарил Россию за поддержку на международной арене

Премьер Шри-Ланки поблагодарил Россию за поддержку на международной арене - РИА Новости, 03.02.2023

Премьер Шри-Ланки поблагодарил Россию за поддержку на международной арене

Премьер-министр Шри-Ланки Динеш Гунавардена поблагодарил Россию за поддержку на международной арене в видеообращении по случаю 75-летия страны на выставке... РИА Новости, 03.02.2023

2023-02-03T19:07

2023-02-03T19:07

2023-02-03T19:07

россия

шри-ланка

антон чехов

иван бунин

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Премьер-министр Шри-Ланки Динеш Гунавардена поблагодарил Россию за поддержку на международной арене в видеообращении по случаю 75-летия страны на выставке "Уникальная Россия", в своём выступлении он также вспомнил русских писателей, художников и первого человека в космосе Юрия Гагарина. "Хочу напомнить иллюстрации русских художников, например, графа Салтыкова, считающихся одними из первых изображений нашего острова, написанных представителем России в 1840-х годах. В 1880 году российский учёный профессор Иван Минаев провел значительное время в нашей стране. Он переводил буддистскую литературу с языка пали и стал родоначальником изучения буддизма в России", - сказал Гунавардена. Он вспомнил визит на Цейлон русского писателя, драматурга Антона Чехова и писателя Ивана Бунина, а также советского космонавта, первого человека в космосе Юрия Гагарина. Всё эти люди, подчеркнул премьер Шри-Ланки, произвели неизгладимое впечатление на граждан страны. "Шри-Ланка глубоко ценит поддержку, оказываемую Россией на международной арене в защиту нашей независимости и суверенитета. Я убеждён, что этот год поспособствует дальнейшему развитию наших дипломатических отношений, которые будут укрепляться и в предстоящие годы на благо наших стран и наших народов", - подчеркнул Гунавардена.

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россия, шри-ланка, антон чехов, иван бунин