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Епископ заявил о пользе ажиотажа вокруг темы кладбища Сен-Женевьев-де-Буа - РИА Новости, 21.01.2023
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Епископ заявил о пользе ажиотажа вокруг темы кладбища Сен-Женевьев-де-Буа
Епископ заявил о пользе ажиотажа вокруг темы кладбища Сен-Женевьев-де-Буа - РИА Новости, 21.01.2023
Епископ заявил о пользе ажиотажа вокруг темы кладбища Сен-Женевьев-де-Буа
Внимание прессы и общественности к теме сохранности русских могил на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа положительно повлияло на исход ситуации с ними, считает... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T16:09
2023-01-21T16:10
россия
франция
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
иван бунин
рудольф нуреев
зинаида гиппиус
русская православная церковь
епископ зеленоградский савва (тутунов)
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Внимание прессы и общественности к теме сохранности русских могил на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа положительно повлияло на исход ситуации с ними, считает замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). "Думаю, что шумиха, которая была поднята вокруг этой темы – даже если причина была только в отказе принимать деньги от Российского государства – пошла на пользу, потому что буквально на днях мэрия Сен-Женевьев-де-Буа объявила, что никто никогда не тронет русские могилы. Конечно, если бы после этой шумихи их кто-нибудь тронул, можно было бы легко показать пальцем на то, что мэрия воюет с покойниками и нарушает сон покойников. Это было бы позором, и мэрия, конечно, сразу открестилась от такой возможности – может быть, именно потому, что шумиха была поднята", – сказал он в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". На сегодняшний день, по мнению епископа, "острота темы снята". Ранее газета Monde написала, что французский город Сен-Женевьев-де-Буа не принял от России средства на возобновление аренды мест на одноименном кладбище, где похоронены известные деятели русской культуры. В частности, на кладбище находятся могилы писателя Ивана Бунина, артиста балета Рудольфа Нуреева и поэтессы Зинаиды Гиппиус. По данным издания, с момента подписания соглашения между Москвой и французским городом в 2005 году Россия взяла на себя оплату аренды мест на кладбище, где похоронены люди без родственников. В посольстве РФ во Франции РИА Новости заявили, что считают категорически неприемлемой ситуацию с отказом города принимать оплату, однако на данном этапе речи о сносе могил не идет. Там отметили, что речь идет о 23 захоронениях соотечественников. Мэрия французского города Сен-Женевьев-де-Буа после этого сообщила РИА Новости, что отказалась принимать от России оплату за места на одноименном русском кладбище из-за "исключительного международного контекста". При этом власти заявили, что обеспечат сохранность и содержание русских могил. Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал отказ принимать от России оплату за места на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа неприятной ситуацией, однако, по его словам, проблема решаема, при этом вопрос оплаты касается не всех захоронений.
https://ria.ru/20230116/zakharova-1845247150.html
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россия, франция, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), иван бунин, рудольф нуреев, зинаида гиппиус, русская православная церковь, епископ зеленоградский савва (тутунов)
Россия, Франция, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Иван Бунин, Рудольф Нуреев, Зинаида Гиппиус, Русская православная церковь, Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов)
16:09 21.01.2023 (обновлено: 16:10 21.01.2023)
 
Епископ заявил о пользе ажиотажа вокруг темы кладбища Сен-Женевьев-де-Буа

Епископ РПЦ: ажиотаж вокруг темы кладбища Сен-Женевьев-де-Буа помог сохранить могилы

© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в медиабанкКладбище Сен-Женевьев де Буа
Кладбище Сен-Женевьев де Буа - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Кладбище Сен-Женевьев де Буа . Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Внимание прессы и общественности к теме сохранности русских могил на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа положительно повлияло на исход ситуации с ними, считает замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
"Думаю, что шумиха, которая была поднята вокруг этой темы – даже если причина была только в отказе принимать деньги от Российского государства – пошла на пользу, потому что буквально на днях мэрия Сен-Женевьев-де-Буа объявила, что никто никогда не тронет русские могилы. Конечно, если бы после этой шумихи их кто-нибудь тронул, можно было бы легко показать пальцем на то, что мэрия воюет с покойниками и нарушает сон покойников. Это было бы позором, и мэрия, конечно, сразу открестилась от такой возможности – может быть, именно потому, что шумиха была поднята", – сказал он в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
Могила артиста балета Рудольфа Нуреева на кладбище города Сен-Женевьев-де-Буа, Франция - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 16:42
Захарова назвала отношение Франции к российским деятелям культуры позором
На сегодняшний день, по мнению епископа, "острота темы снята".
Ранее газета Monde написала, что французский город Сен-Женевьев-де-Буа не принял от России средства на возобновление аренды мест на одноименном кладбище, где похоронены известные деятели русской культуры. В частности, на кладбище находятся могилы писателя Ивана Бунина, артиста балета Рудольфа Нуреева и поэтессы Зинаиды Гиппиус. По данным издания, с момента подписания соглашения между Москвой и французским городом в 2005 году Россия взяла на себя оплату аренды мест на кладбище, где похоронены люди без родственников. В посольстве РФ во Франции РИА Новости заявили, что считают категорически неприемлемой ситуацию с отказом города принимать оплату, однако на данном этапе речи о сносе могил не идет. Там отметили, что речь идет о 23 захоронениях соотечественников.
Мэрия французского города Сен-Женевьев-де-Буа после этого сообщила РИА Новости, что отказалась принимать от России оплату за места на одноименном русском кладбище из-за "исключительного международного контекста". При этом власти заявили, что обеспечат сохранность и содержание русских могил.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал отказ принимать от России оплату за места на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа неприятной ситуацией, однако, по его словам, проблема решаема, при этом вопрос оплаты касается не всех захоронений.
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа - РИА Новости, 1920, 15.01.2023
15 января, 14:23
Город во Франции не принял от России плату за места на кладбище, пишут СМИ
 
РоссияФранцияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Иван БунинРудольф НуреевЗинаида ГиппиусРусская православная церковьЕпископ Зеленоградский Савва (Тутунов)
 
 
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