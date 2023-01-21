https://ria.ru/20230121/kladbische-1846471122.html

Епископ заявил о пользе ажиотажа вокруг темы кладбища Сен-Женевьев-де-Буа

Епископ заявил о пользе ажиотажа вокруг темы кладбища Сен-Женевьев-де-Буа - РИА Новости, 21.01.2023

Епископ заявил о пользе ажиотажа вокруг темы кладбища Сен-Женевьев-де-Буа

Внимание прессы и общественности к теме сохранности русских могил на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа положительно повлияло на исход ситуации с ними, считает... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T16:09

2023-01-21T16:09

2023-01-21T16:10

россия

франция

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

иван бунин

рудольф нуреев

зинаида гиппиус

русская православная церковь

епископ зеленоградский савва (тутунов)

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Внимание прессы и общественности к теме сохранности русских могил на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа положительно повлияло на исход ситуации с ними, считает замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). "Думаю, что шумиха, которая была поднята вокруг этой темы – даже если причина была только в отказе принимать деньги от Российского государства – пошла на пользу, потому что буквально на днях мэрия Сен-Женевьев-де-Буа объявила, что никто никогда не тронет русские могилы. Конечно, если бы после этой шумихи их кто-нибудь тронул, можно было бы легко показать пальцем на то, что мэрия воюет с покойниками и нарушает сон покойников. Это было бы позором, и мэрия, конечно, сразу открестилась от такой возможности – может быть, именно потому, что шумиха была поднята", – сказал он в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". На сегодняшний день, по мнению епископа, "острота темы снята". Ранее газета Monde написала, что французский город Сен-Женевьев-де-Буа не принял от России средства на возобновление аренды мест на одноименном кладбище, где похоронены известные деятели русской культуры. В частности, на кладбище находятся могилы писателя Ивана Бунина, артиста балета Рудольфа Нуреева и поэтессы Зинаиды Гиппиус. По данным издания, с момента подписания соглашения между Москвой и французским городом в 2005 году Россия взяла на себя оплату аренды мест на кладбище, где похоронены люди без родственников. В посольстве РФ во Франции РИА Новости заявили, что считают категорически неприемлемой ситуацию с отказом города принимать оплату, однако на данном этапе речи о сносе могил не идет. Там отметили, что речь идет о 23 захоронениях соотечественников. Мэрия французского города Сен-Женевьев-де-Буа после этого сообщила РИА Новости, что отказалась принимать от России оплату за места на одноименном русском кладбище из-за "исключительного международного контекста". При этом власти заявили, что обеспечат сохранность и содержание русских могил. Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал отказ принимать от России оплату за места на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа неприятной ситуацией, однако, по его словам, проблема решаема, при этом вопрос оплаты касается не всех захоронений.

https://ria.ru/20230116/zakharova-1845247150.html

https://ria.ru/20230115/france-1844999909.html

россия

франция

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, франция, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), иван бунин, рудольф нуреев, зинаида гиппиус, русская православная церковь, епископ зеленоградский савва (тутунов)