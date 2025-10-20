В РВИО предложили меры для борьбы с курсом Киева на дерусификацию

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Научный совет Российского военно-исторического общества (РВИО) в качестве меры для борьбы с курсом киевского режимом на дерусификацию предлагает использовать в общественном пространстве, школах и книгоиздании только исторические географические и топонимические названия, не принимая во внимание их переименования Киевом, говорится в заявлении совета, поступившем в РИА Новости.

"Очередным преступлением киевского режима, посягающим на историческую память человечества, стала публикация так называемым " Украинским институтом национальной памяти " списков писателей, поэтов, художников, композиторов и исторических личностей, обвиняемых в "глорификации Российской империи", - отмечает научный совет РВИО

"В этой связи члены научного совета РВИО предлагают для борьбы с продолжающимся курсом киевского режима на "десоветизацию" и "дерусификацию" использовать в общественном пространстве, СМИ, школах, книгоиздании, интернет-пространстве (включая карты) исключительно исторические географические и топонимические названия, не принимая во внимание их переименования киевским режимом", - подчеркивается в заявлении.