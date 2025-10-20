Рейтинг@Mail.ru
10:30 20.10.2025
В РВИО предложили меры для борьбы с курсом Киева на дерусификацию
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Научный совет Российского военно-исторического общества (РВИО) в качестве меры для борьбы с курсом киевского режимом на дерусификацию предлагает использовать в общественном пространстве, школах и книгоиздании только исторические географические и топонимические названия, не принимая во внимание их переименования Киевом, говорится в заявлении совета, поступившем в РИА Новости.
"Очередным преступлением киевского режима, посягающим на историческую память человечества, стала публикация так называемым "Украинским институтом национальной памяти" списков писателей, поэтов, художников, композиторов и исторических личностей, обвиняемых в "глорификации Российской империи", - отмечает научный совет РВИО.
В этом списке "нежелательных лиц" - имена российских императоров от Петра I до Николая II, всемирно известные русские писатели, поэты, композиторы - Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Александр Грибоедов, Гавриил Державин, Иван Бунин, Иван Тургенев, Константин Аксаков, Модест Мусоргский, Михаил Глинка, критик Виссарион Белинский, художник Василий Суриков, географы Семен Дежнев и Фаддей Беллинсгаузен, военачальники Александр Суворов, Михаил Скобелев и другие.
"В этой связи члены научного совета РВИО предлагают для борьбы с продолжающимся курсом киевского режима на "десоветизацию" и "дерусификацию" использовать в общественном пространстве, СМИ, школах, книгоиздании, интернет-пространстве (включая карты) исключительно исторические географические и топонимические названия, не принимая во внимание их переименования киевским режимом", - подчеркивается в заявлении.
Признавая важность народного волеизъявления и учитывая выявленные в результате проводившихся в 2015-2016 годах на Украине социологических опросов предпочтения местных жителей относительно исторических названий их населенных пунктов, научный совет РВИО предлагает в дальнейшем использовать следующие топонимы: Днепр - город Днепропетровск (основан в 1787 г. императрицей Екатериной II как Екатеринослав, в 1926 г. переименован в Днепропетровск); Кропивницкий - город Елизаветград (основан в 1752 г. по указу императрицы Елизаветы Петровны, в советское время – Зиновьевск, Кирово, Кировоград); Переяславль Киевской обл. - город Переяславль-Хмельницкий (1654 г. – здесь состоялась Переяславская рада, название с 1943 г.); Вараш Ровенской обл. – город Кузнецовск (основан в 1973 г., назван в честь советского разведчика Николая Кузнецова).
"Указанный список не является исчерпывающим, научный совет РВИО принимает предложения общественности для дальнейшей проработки и опубликования", - отмечается в заявлении.
