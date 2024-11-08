ВВС Израиля уничтожили отель в Ливане, где останавливались Бунин и де Голль
Израиль уничтожил историческую гостиницу "Пальмира" в Баальбеке
© Getty Images / AnadoluПоследствия израильского авиаудара по зданию гостиницы "Пальмира" в Баальбеке, Ливан
© Getty Images / Anadolu
Последствия израильского авиаудара по зданию гостиницы "Пальмира" в Баальбеке, Ливан
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БЕЙРУТ, 8 ноя — РИА Новости. Израильская авиация во время бомбардировок города Баальбек на востоке Ливана уничтожила здание исторической гостиницы "Пальмира", заявил глава профсоюза владельцев Байер аль-Ашкар.
"Нет слов, чтобы выразить осуждение ударов по историческому зданию Маншия в Баальбеке и уничтожения его вместе с уничтожением гостиницы "Пальмира", которая находится прямо напротив храмового комплекса Баальбек", — говорится в его заявлении.
Гостиница "Пальмира" в Баальбеке входит в список основных исторических объектов Ливана. Отель, построенный в 1874 году, принимал таких гостей, как Ататюрк, Иван Бунин, Шарль де Голль, Альберт Эйнштейн, Уинстон Черчилль и Пабло Пикассо.
Глава профсоюза напомнил, что "Пальмира" была одним из главных исторических зданий Ливана.
"Ее уничтожение — это большая потеря для Ливана, и на такие преступления со стороны Израиля нельзя закрывать глаза", — добавил он.
Аль-Ашкар отметил, что профсоюз уже призвал правительство и парламент приложить усилия для активизации действий международного сообщества и Совбеза ООН, чтобы остановить израильскую агрессию против Ливана и защитить исторические объекты от бомбардировок.
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