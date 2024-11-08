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ВВС Израиля уничтожили отель в Ливане, где останавливались Бунин и де Голль - РИА Новости, 08.11.2024
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14:36 08.11.2024 (обновлено: 15:29 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/livan-1982664765.html
ВВС Израиля уничтожили отель в Ливане, где останавливались Бунин и де Голль
ВВС Израиля уничтожили отель в Ливане, где останавливались Бунин и де Голль - РИА Новости, 08.11.2024
ВВС Израиля уничтожили отель в Ливане, где останавливались Бунин и де Голль
Израильская авиация во время бомбардировок города Баальбек на востоке Ливана уничтожила здание исторической гостиницы "Пальмира", заявил глава профсоюза... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T14:36
2024-11-08T15:29
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БЕЙРУТ, 8 ноя — РИА Новости. Израильская авиация во время бомбардировок города Баальбек на востоке Ливана уничтожила здание исторической гостиницы "Пальмира", заявил глава профсоюза владельцев Байер аль-Ашкар. "Нет слов, чтобы выразить осуждение ударов по историческому зданию Маншия в Баальбеке и уничтожения его вместе с уничтожением гостиницы "Пальмира", которая находится прямо напротив храмового комплекса Баальбек", — говорится в его заявлении. Глава профсоюза напомнил, что "Пальмира" была одним из главных исторических зданий Ливана. "Ее уничтожение — это большая потеря для Ливана, и на такие преступления со стороны Израиля нельзя закрывать глаза", — добавил он. Аль-Ашкар отметил, что профсоюз уже призвал правительство и парламент приложить усилия для активизации действий международного сообщества и Совбеза ООН, чтобы остановить израильскую агрессию против Ливана и защитить исторические объекты от бомбардировок.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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в мире, ливан, израиль, иван бунин, шарль де голль, альберт эйнштейн, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Иван Бунин, Шарль де Голль, Альберт Эйнштейн, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ВВС Израиля уничтожили отель в Ливане, где останавливались Бунин и де Голль

Израиль уничтожил историческую гостиницу "Пальмира" в Баальбеке

© Getty Images / AnadoluПоследствия израильского авиаудара по зданию гостиницы "Пальмира" в Баальбеке, Ливан
Последствия израильского авиаудара по зданию гостиницы Пальмира в Баальбеке, Ливан - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Getty Images / Anadolu
Последствия израильского авиаудара по зданию гостиницы "Пальмира" в Баальбеке, Ливан
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БЕЙРУТ, 8 ноя — РИА Новости. Израильская авиация во время бомбардировок города Баальбек на востоке Ливана уничтожила здание исторической гостиницы "Пальмира", заявил глава профсоюза владельцев Байер аль-Ашкар.
"Нет слов, чтобы выразить осуждение ударов по историческому зданию Маншия в Баальбеке и уничтожения его вместе с уничтожением гостиницы "Пальмира", которая находится прямо напротив храмового комплекса Баальбек", — говорится в его заявлении.
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Гостиница "Пальмира" в Баальбеке входит в список основных исторических объектов Ливана. Отель, построенный в 1874 году, принимал таких гостей, как Ататюрк, Иван Бунин, Шарль де Голль, Альберт Эйнштейн, Уинстон Черчилль и Пабло Пикассо.

Глава профсоюза напомнил, что "Пальмира" была одним из главных исторических зданий Ливана.
"Ее уничтожение — это большая потеря для Ливана, и на такие преступления со стороны Израиля нельзя закрывать глаза", — добавил он.
Аль-Ашкар отметил, что профсоюз уже призвал правительство и парламент приложить усилия для активизации действий международного сообщества и Совбеза ООН, чтобы остановить израильскую агрессию против Ливана и защитить исторические объекты от бомбардировок.
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