https://ria.ru/20241108/livan-1982664765.html

ВВС Израиля уничтожили отель в Ливане, где останавливались Бунин и де Голль

ВВС Израиля уничтожили отель в Ливане, где останавливались Бунин и де Голль - РИА Новости, 08.11.2024

ВВС Израиля уничтожили отель в Ливане, где останавливались Бунин и де Голль

Израильская авиация во время бомбардировок города Баальбек на востоке Ливана уничтожила здание исторической гостиницы "Пальмира", заявил глава профсоюза... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T14:36

2024-11-08T14:36

2024-11-08T15:29

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БЕЙРУТ, 8 ноя — РИА Новости. Израильская авиация во время бомбардировок города Баальбек на востоке Ливана уничтожила здание исторической гостиницы "Пальмира", заявил глава профсоюза владельцев Байер аль-Ашкар. "Нет слов, чтобы выразить осуждение ударов по историческому зданию Маншия в Баальбеке и уничтожения его вместе с уничтожением гостиницы "Пальмира", которая находится прямо напротив храмового комплекса Баальбек", — говорится в его заявлении. Глава профсоюза напомнил, что "Пальмира" была одним из главных исторических зданий Ливана. "Ее уничтожение — это большая потеря для Ливана, и на такие преступления со стороны Израиля нельзя закрывать глаза", — добавил он. Аль-Ашкар отметил, что профсоюз уже призвал правительство и парламент приложить усилия для активизации действий международного сообщества и Совбеза ООН, чтобы остановить израильскую агрессию против Ливана и защитить исторические объекты от бомбардировок.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, израиль, иван бунин, шарль де голль, альберт эйнштейн, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024