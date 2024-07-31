https://ria.ru/20240731/odessa-1963293853.html
"Город обнуляют". Мэр Одессы обратился к жителям с громким заявлением
"Город обнуляют". Мэр Одессы обратился к жителям с громким заявлением - РИА Новости, 01.08.2024
"Город обнуляют". Мэр Одессы обратился к жителям с громким заявлением
Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименований улиц города, об этом он заявил в Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2024
2024-07-31T19:52
2024-07-31T19:52
2024-08-01T00:28
в мире
одесса
михаил жванецкий
геннадий труханов
иван бунин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/126025/37/1260253751_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_fcb972214b2dfd76aafb3a8b055704eb.jpg
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименований улиц города, об этом он заявил в Telegram-канале."Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком, это "обнуляет" наш город", — написал он.По словам Труханова, ни он, ни городской совет не имеют к этому никакого отношения.Он также сообщил, что городской совет вынужден принять все предусмотренные законом меры для отмены переименования и сохранения исторического и культурного наследия Одессы.Ранее сообщалось, что власти Одессы переименуют 84 улицы, в том числе Пушкинскую, улицу имени Ивана Бунина, а также бульвар, названный в честь сатирика Михаила Жванецкого. В частности, Пушкинскую улицу переименуют в Итальянскую, улицу, названную в честь советского писателя Константина Паустовского, — в улицу 28-й бригады, улица Бунина станет улицей Нины Строкатой, а бульвар Жванецкого — бульваром Военно-морских сил.
https://ria.ru/20240730/odessa-1962833957.html
https://ria.ru/20240729/vsu-1962757668.html
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/126025/37/1260253751_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_83bbc0aa7b3999f3ebf87eb885ba6265.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, михаил жванецкий, геннадий труханов, иван бунин
В мире, Одесса, Михаил Жванецкий, Геннадий Труханов, Иван Бунин
"Город обнуляют". Мэр Одессы обратился к жителям с громким заявлением
Мэр Труханов раскритиковал решение о переименовании исторических улиц Одессы