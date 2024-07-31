https://ria.ru/20240731/odessa-1963293853.html

"Город обнуляют". Мэр Одессы обратился к жителям с громким заявлением

"Город обнуляют". Мэр Одессы обратился к жителям с громким заявлением - РИА Новости, 01.08.2024

"Город обнуляют". Мэр Одессы обратился к жителям с громким заявлением

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименований улиц города, об этом он заявил в Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2024

2024-07-31T19:52

2024-07-31T19:52

2024-08-01T00:28

в мире

одесса

михаил жванецкий

геннадий труханов

иван бунин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/126025/37/1260253751_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_fcb972214b2dfd76aafb3a8b055704eb.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименований улиц города, об этом он заявил в Telegram-канале."Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком, это "обнуляет" наш город", — написал он.По словам Труханова, ни он, ни городской совет не имеют к этому никакого отношения.Он также сообщил, что городской совет вынужден принять все предусмотренные законом меры для отмены переименования и сохранения исторического и культурного наследия Одессы.Ранее сообщалось, что власти Одессы переименуют 84 улицы, в том числе Пушкинскую, улицу имени Ивана Бунина, а также бульвар, названный в честь сатирика Михаила Жванецкого. В частности, Пушкинскую улицу переименуют в Итальянскую, улицу, названную в честь советского писателя Константина Паустовского, — в улицу 28-й бригады, улица Бунина станет улицей Нины Строкатой, а бульвар Жванецкого — бульваром Военно-морских сил.

https://ria.ru/20240730/odessa-1962833957.html

https://ria.ru/20240729/vsu-1962757668.html

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, михаил жванецкий, геннадий труханов, иван бунин