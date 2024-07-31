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"Город обнуляют". Мэр Одессы обратился к жителям с громким заявлением - РИА Новости, 01.08.2024
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19:52 31.07.2024 (обновлено: 00:28 01.08.2024)
https://ria.ru/20240731/odessa-1963293853.html
"Город обнуляют". Мэр Одессы обратился к жителям с громким заявлением
"Город обнуляют". Мэр Одессы обратился к жителям с громким заявлением - РИА Новости, 01.08.2024
"Город обнуляют". Мэр Одессы обратился к жителям с громким заявлением
Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименований улиц города, об этом он заявил в Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2024
2024-07-31T19:52
2024-08-01T00:28
в мире
одесса
михаил жванецкий
геннадий труханов
иван бунин
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименований улиц города, об этом он заявил в Telegram-канале."Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком, это "обнуляет" наш город", — написал он.По словам Труханова, ни он, ни городской совет не имеют к этому никакого отношения.Он также сообщил, что городской совет вынужден принять все предусмотренные законом меры для отмены переименования и сохранения исторического и культурного наследия Одессы.Ранее сообщалось, что власти Одессы переименуют 84 улицы, в том числе Пушкинскую, улицу имени Ивана Бунина, а также бульвар, названный в честь сатирика Михаила Жванецкого. В частности, Пушкинскую улицу переименуют в Итальянскую, улицу, названную в честь советского писателя Константина Паустовского, — в улицу 28-й бригады, улица Бунина станет улицей Нины Строкатой, а бульвар Жванецкого — бульваром Военно-морских сил.
https://ria.ru/20240730/odessa-1962833957.html
https://ria.ru/20240729/vsu-1962757668.html
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в мире, одесса, михаил жванецкий, геннадий труханов, иван бунин
В мире, Одесса, Михаил Жванецкий, Геннадий Труханов, Иван Бунин
"Город обнуляют". Мэр Одессы обратился к жителям с громким заявлением

Мэр Труханов раскритиковал решение о переименовании исторических улиц Одессы

© РИА Новости / Денис Петров | Перейти в медиабанкВоронцовская колоннада в Одессе
Воронцовская колоннада в Одессе - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости / Денис Петров
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Воронцовская колоннада в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против переименований улиц города, об этом он заявил в Telegram-канале.
"Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком, это "обнуляет" наш город", — написал он.
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Политолог прокомментировал смену топонимики в Одессе
30 июля, 06:22
По словам Труханова, ни он, ни городской совет не имеют к этому никакого отношения.
Он также сообщил, что городской совет вынужден принять все предусмотренные законом меры для отмены переименования и сохранения исторического и культурного наследия Одессы.
Ранее сообщалось, что власти Одессы переименуют 84 улицы, в том числе Пушкинскую, улицу имени Ивана Бунина, а также бульвар, названный в честь сатирика Михаила Жванецкого. В частности, Пушкинскую улицу переименуют в Итальянскую, улицу, названную в честь советского писателя Константина Паустовского, — в улицу 28-й бригады, улица Бунина станет улицей Нины Строкатой, а бульвар Жванецкого — бульваром Военно-морских сил.
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