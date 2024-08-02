Рейтинг@Mail.ru
Одесские чиновники поскандалили из-за переименования улиц - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:38 02.08.2024 (обновлено: 06:42 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/odessa-1963588656.html
Одесские чиновники поскандалили из-за переименования улиц
Одесские чиновники поскандалили из-за переименования улиц - РИА Новости, 02.08.2024
Одесские чиновники поскандалили из-за переименования улиц
Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале резко ответил на критику мэра Одессы Геннадия Труханова из-за массового... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T06:38
2024-08-02T06:42
одесса
в мире
геннадий труханов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_39:0:2748:1524_1920x0_80_0_0_09c02a82fbbf19a89fd3bf7fe4660357.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале резко ответил на критику мэра Одессы Геннадия Труханова из-за массового переименования городских улиц.“Если кому очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями — есть Москва и Уфа, а не украинская Одесса. В Одессе этого не будет” – написал чиновник, назвав город "украинским местом", которое якобы "создавали, строили и развивали украинцы".Кипер выразил мнение, что в нынешних реалиях в украинском городе не место улицам, названным в честь людей, которые получали российские награды, сотрудничали с КГБ или "воспевали Советский Союз с империей".Ранее Кипер издал распоряжение о переименовании 84 улиц Одессы, в том числе Пушкинской, улицы имени Ивана Бунина, а также бульвара, названного в честь сатирика Михаила Жванецкого. В частности, Пушкинскую улицу переименуют в Итальянскую, улицу, названную в честь советского писателя Константина Паустовского, — в улицу 28-й бригады, улица Бунина станет улицей Нины Строкатой, а бульвар Жванецкого — бульваром Военно-морских сил.Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против данной инициативы, подчеркнув, что ни он, ни городской совет не имеют к этому никакого отношения. Он также сообщил, что власти города вынуждены принять все предусмотренные законом меры для отмены переименования и сохранения исторического и культурного наследия Одессы.
https://ria.ru/20221029/trukhanov-1827782915.html
https://ria.ru/20240731/odessa-1963293853.html
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_317:0:2415:1573_1920x0_80_0_0_7cb76c27bb58052a25bb852e4b2c6836.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, в мире, геннадий труханов
Одесса, В мире, Геннадий Труханов
Одесские чиновники поскандалили из-за переименования улиц

Глава ОВА Кипер ответил на критику мэра Одессы Труханова про переименование улиц

© iStock.com / MultipediaВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© iStock.com / Multipedia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале резко ответил на критику мэра Одессы Геннадия Труханова из-за массового переименования городских улиц.
“Если кому очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями — есть Москва и Уфа, а не украинская Одесса. В Одессе этого не будет” – написал чиновник, назвав город "украинским местом", которое якобы "создавали, строили и развивали украинцы".
Мэр Одессы Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
Зеленский поручил МВД и СБУ проверить мэра Одессы Труханова
29 октября 2022, 17:35
Кипер выразил мнение, что в нынешних реалиях в украинском городе не место улицам, названным в честь людей, которые получали российские награды, сотрудничали с КГБ или "воспевали Советский Союз с империей".
Ранее Кипер издал распоряжение о переименовании 84 улиц Одессы, в том числе Пушкинской, улицы имени Ивана Бунина, а также бульвара, названного в честь сатирика Михаила Жванецкого. В частности, Пушкинскую улицу переименуют в Итальянскую, улицу, названную в честь советского писателя Константина Паустовского, — в улицу 28-й бригады, улица Бунина станет улицей Нины Строкатой, а бульвар Жванецкого — бульваром Военно-морских сил.
Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против данной инициативы, подчеркнув, что ни он, ни городской совет не имеют к этому никакого отношения. Он также сообщил, что власти города вынуждены принять все предусмотренные законом меры для отмены переименования и сохранения исторического и культурного наследия Одессы.
Воронцовская колоннада в Одессе - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
"Город обнуляют". Мэр Одессы обратился к жителям с громким заявлением
31 июля, 19:52
 
ОдессаВ миреГеннадий Труханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала