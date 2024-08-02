https://ria.ru/20240802/odessa-1963588656.html

Одесские чиновники поскандалили из-за переименования улиц

Одесские чиновники поскандалили из-за переименования улиц - РИА Новости, 02.08.2024

Одесские чиновники поскандалили из-за переименования улиц

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале резко ответил на критику мэра Одессы Геннадия Труханова из-за массового... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T06:38

2024-08-02T06:38

2024-08-02T06:42

одесса

в мире

геннадий труханов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_39:0:2748:1524_1920x0_80_0_0_09c02a82fbbf19a89fd3bf7fe4660357.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале резко ответил на критику мэра Одессы Геннадия Труханова из-за массового переименования городских улиц.“Если кому очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями — есть Москва и Уфа, а не украинская Одесса. В Одессе этого не будет” – написал чиновник, назвав город "украинским местом", которое якобы "создавали, строили и развивали украинцы".Кипер выразил мнение, что в нынешних реалиях в украинском городе не место улицам, названным в честь людей, которые получали российские награды, сотрудничали с КГБ или "воспевали Советский Союз с империей".Ранее Кипер издал распоряжение о переименовании 84 улиц Одессы, в том числе Пушкинской, улицы имени Ивана Бунина, а также бульвара, названного в честь сатирика Михаила Жванецкого. В частности, Пушкинскую улицу переименуют в Итальянскую, улицу, названную в честь советского писателя Константина Паустовского, — в улицу 28-й бригады, улица Бунина станет улицей Нины Строкатой, а бульвар Жванецкого — бульваром Военно-морских сил.Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против данной инициативы, подчеркнув, что ни он, ни городской совет не имеют к этому никакого отношения. Он также сообщил, что власти города вынуждены принять все предусмотренные законом меры для отмены переименования и сохранения исторического и культурного наследия Одессы.

https://ria.ru/20221029/trukhanov-1827782915.html

https://ria.ru/20240731/odessa-1963293853.html

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одесса, в мире, геннадий труханов