https://ria.ru/20240802/odessa-1963588656.html
Одесские чиновники поскандалили из-за переименования улиц
Одесские чиновники поскандалили из-за переименования улиц - РИА Новости, 02.08.2024
Одесские чиновники поскандалили из-за переименования улиц
Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале резко ответил на критику мэра Одессы Геннадия Труханова из-за массового... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T06:38
2024-08-02T06:38
2024-08-02T06:42
одесса
в мире
геннадий труханов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_39:0:2748:1524_1920x0_80_0_0_09c02a82fbbf19a89fd3bf7fe4660357.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале резко ответил на критику мэра Одессы Геннадия Труханова из-за массового переименования городских улиц.“Если кому очень хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями — есть Москва и Уфа, а не украинская Одесса. В Одессе этого не будет” – написал чиновник, назвав город "украинским местом", которое якобы "создавали, строили и развивали украинцы".Кипер выразил мнение, что в нынешних реалиях в украинском городе не место улицам, названным в честь людей, которые получали российские награды, сотрудничали с КГБ или "воспевали Советский Союз с империей".Ранее Кипер издал распоряжение о переименовании 84 улиц Одессы, в том числе Пушкинской, улицы имени Ивана Бунина, а также бульвара, названного в честь сатирика Михаила Жванецкого. В частности, Пушкинскую улицу переименуют в Итальянскую, улицу, названную в честь советского писателя Константина Паустовского, — в улицу 28-й бригады, улица Бунина станет улицей Нины Строкатой, а бульвар Жванецкого — бульваром Военно-морских сил.Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против данной инициативы, подчеркнув, что ни он, ни городской совет не имеют к этому никакого отношения. Он также сообщил, что власти города вынуждены принять все предусмотренные законом меры для отмены переименования и сохранения исторического и культурного наследия Одессы.
https://ria.ru/20221029/trukhanov-1827782915.html
https://ria.ru/20240731/odessa-1963293853.html
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427849_317:0:2415:1573_1920x0_80_0_0_7cb76c27bb58052a25bb852e4b2c6836.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, в мире, геннадий труханов
Одесса, В мире, Геннадий Труханов
Одесские чиновники поскандалили из-за переименования улиц
Глава ОВА Кипер ответил на критику мэра Одессы Труханова про переименование улиц