https://ria.ru/20230926/palomnichestvo-1898621359.html
Представитель РПЦ в Сирии: надеюсь на возобновление паломничества из России
Представитель РПЦ в Сирии: надеюсь на возобновление паломничества из России - РИА Новости, 26.09.2023
Представитель РПЦ в Сирии: надеюсь на возобновление паломничества из России
Первый в Ливане русский храм скоро откроет двери для верующих после завершения реставрации. Представитель патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T08:00
2023-09-26T08:00
2023-09-26T08:08
религия
интервью
ливан
сирия
россия
александр рудаков (посол россии в ливане )
георгий победоносец
иван бунин
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/133976/10/1339761048_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_bafaf431c09a597c3e033dd23f8c1923.jpg
Первый в Ливане русский храм скоро откроет двери для верующих после завершения реставрации. Представитель патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском патриархе архимандрит Филипп (Васильцев) рассказал в интервью РИА Новости о жизни русской общины, святынях Сирии и Ливана и перспективах восстановления паломнических поездок из России в эти древние страны. Беседовал Артем Буденный.— Ваше Высокопреподобие, по данным СМИ, недавно на встрече с послом России в Ливане Александром Рудаковым вы обсуждали реставрацию Благовещенского храма в Ливане. Расскажите, пожалуйста, об этой церкви.– Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в городе Жаль Эль Диб находится в христианском пригороде Бейрута — это первый за всю историю храм русской общины в Ливане. Несколько лет назад его передала в пользование Русской православной церкви митрополия Гор Ливанских (Антиохийский патриархат). Юридически он остался в собственности митрополии, но мы можем свободно строить в нем нашу литургическую и общинную жизнедеятельность. Сейчас в храме завершили реконструкцию.Встречи с послами России в Сирийской Арабской Республике и в Ливанской Республике носят регулярный характер. Могу с уверенностью отметить, что отношения между посольствами и представительством Русской православной церкви отличаются открытостью, взаимопониманием, доверием и общим стремлением к соработничеству в решении вопросов, стоящих сегодня перед нами.— Как сейчас обстоят дела с паломничеством и туризмом россиян в Сирию и Ливан? Какие проблемы есть в этой сфере и как они решаются?— На этот вопрос сложно ответить однозначно. Сирия и Ливан являются неотъемлемой частью Священной земли. С этими странами связаны события Библейской истории. В этом смысле паломнические и туристические маршруты сюда всегда будут представлять интерес для самого обширного круга людей. Другой вопрос, что сегодня в широком общественном сознании эти страны не являются безопасными для массовых поездок. Совершенно точно, при планировании посещения святых мест и всемирно известных объектов культурного наследия как в Сирии, так и в Ливане, необходимо учитывать вопросы безопасности. В большей степени сейчас это касается посещения святых мест в Сирии.Сирия пережила тяжелый период войны, когда под вопросом было само существование государства. Благодаря участию российского государства и российской армии страна выходит из состояния вооруженного конфликта, но во многих районах Сирии и сегодня сохраняется серьезная напряженность. Тем не менее совместно с посольством Российской Федерации мы стараемся объединить нашу русскоязычную православную общину, члены которой проживают на всей территории Сирии.Последние два года мы реализуем новую программу паломнических поездок членов русскоязычной православной общины Сирии в Дамаск для участия в богослужениях в храме Святого священномученика Игнатия Богоносца при представительстве Русской православной церкви. За полтора года организовано пять подобных паломнических поездок в Дамаск из Латакии, Тартуса, Алеппо, Хамы, Хомса и других городов Сирии.То есть в настоящее время мы организуем внутренние паломнические поездки по Сирии, но надеемся на возобновление в обозримом будущем паломнических поездок из России. Практически осуществить данную идею можно было бы при содействии Паломнического центра Московского патриархата.Также надеюсь, что уже в скором времени начнется восстановление разрушенных городов, экономики и гражданской инфраструктуры. Вслед за этим можно ожидать восстановление древних паломнических маршрутов ко всемирно известным христианским святыням Сирии.– Какие объекты интересны для паломничества в Сирии и Ливане? Где, в каком они состоянии, нуждаются ли в реставрации, участвует ли в этом Церковь?– Вспоминаю своей первый визит в Сирию в 2010 году, который проходил с паломниками из храма святой великомученицы Екатерины в Риме, где тогда я нес свое служение. Это было прямо накануне вооруженного конфликта. Мы проехали Сирию от Алеппо до Дамаска, и впечатление от этого паломничества у меня и у наших римских прихожан осталось на всю жизнь.Сирия – удивительная по своей красоте, древности и значению для всего христианского мира страна. Вспомним, что город Дамаск исторически связан с именами святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Первый епископ Антиохийской церкви был поставлен святым апостолом Петром. Именно он стоит у основания Антиохийской православной церкви, хотя обычно, говоря об апостоле Петре, нам вспоминается Римская церковь. По дороге из Иерусалима в Дамаск гонителю христиан Савлу (в последствии апостолу Павлу) явился Спаситель. На этом месте, в местечке Таль Каукаб близ Дамаска, сейчас расположен действующий Патриарший монастырь святого апостола Павла Антиохийской православной церкви.Каждый год, накануне дня памяти святых апостолов Петра и Павла, которые почитаются в Антиохийской церкви как ее основатели, Блаженнейший патриарх великого града Антиохии и всего Востока в сослужении множества иерархов, духовенства и в присутствии тысяч паломников из Сирии, Ливана и других стран совершает там вечерню. Отрадно было видеть в этом году большее количество паломников, чем в предыдущем. Надеюсь, что в скором будущем в этом богослужении смогут принять участие и паломники из России. Это могло бы стать хорошим вариантом одного из возможных паломнических маршрутов – по следам святых первоверховных апостолов Петра и Павла.Не могу не упомянуть возможные для посещения паломников древнейшие православные монастыри Сирии: Саеднайский монастырь с чудотворной иконой Божией Матери "Саеднайская"; скалистый монастырь святой Феклы в Маалюле, где по настоящее время разговаривают на языке Христа – арамейском; монастырь святого Георгия в Аль-Хумейре; монастырь Херувимов.– Какие Вы видите перспективные маршруты для паломничества в Ливан?– Особым образом привлекательны паломнические поездки в Ливан. В Святом Евангелии мы слышим: "Прииде Христос во страны Тирския и Сидонския". Именно эти города, расположенные сейчас на юге Ливанского государства, посещал во время своей земной жизни Спаситель. Согласно древнему местному преданию, во время посещения городов Тир и Сидон Христа сопровождала Пресвятая Богородица. По требованию Ветхозаветного закона верующей женщине не позволялось входить в языческий город. Поэтому, во время проповеди ее Божественного Сына в языческом городе Сидон, Пресвятая Богородица оставалась ждать Его в пещере недалеко от селения Магдуши. Эта пещера сохранилась до наших дней и доступна к посещению.В Священном Писании Ветхого Завета мы неоднократно встречаем упоминания кедра ливанского, например в 103 псалме пророка Давида: "Насытятся древа польская, кедри ливанстии, ихже eси насадил". Несколько таких многовековых кедровых рощ в ливанских горах сохранились до наших дней.Столица Ливана город Бейрут считается местом рождения святого великомученика Георгия Победоносца. По преданию, на месте убиения святым великомучеником Георгием змия находится сейчас кафедральный собор в честь этого святого Бейрутской митрополии Антиохийской православной церкви.На берегу Средиземного моря расположен древнейший в мире город Библос, одно из средоточий финикийской цивилизации. Другой древнейший город Ливана, Баальбек – родной град святой великомученицы Варвары, о котором Иван Бунин писал, что он производит большее впечатление, чем египетские пирамиды.В Ливане также находятся известные во всем православном мире древние монастыри: мужской Успенский монастырь Хаматура, расположенный на склонах ливанских гор, где покоятся мощи ее основателя – святого Иакова Хаматурского, пострадавшего от рук мусульман в XIII веке; женский монастырь в деревне Дума, женский монастырь "Нурие", женский монастырь святого Иакова Персианина близ города Триполи и множество других.Это очень неполный перечень христианских святынь Земли Ливанской. Абсолютно убежден, что знакомство с историей Ливана, ее святыми подвижниками, и популяризация паломнических маршрутов в древнюю ливанскую Землю – это одно из перспективных направлений нашей деятельности.– Участвует ли сейчас Русская церковь в гуманитарных проектах в Сирии, каких?– Российское государство во взаимодействии с Русской православной церковью на постоянной основе участвует в процессе восстановления мирной жизни сирийских граждан. За прошедшие годы осуществлено множество гуманитарных проектов, в том числе по линии межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи Сирии, созданной при президенте России.По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при содействии Отдела внешних церковных связей Московского патриархата благотворители из России направляют средства на восстановление и реставрацию храмов Антиохийской православной церкви, пострадавших как в ходе военного конфликта в Сирии, так и в результате последнего разрушительного землетрясения. В январе этого года состоялось торжественное освящение двух таких восстановленных храмов в пригородах Дамаска Арбине и Аз-Забадани. Нельзя не упомянуть патриарший госпиталь в Аль-Хосн, который отстраивается благодаря российской помощи.В марте 2022 года при представительстве Русской православной церкви был открыт Центр детской реабилитации и протезирования, где проходят лечение сирийские дети, пострадавшие в ходе военного конфликта.Важно отметить, что российская помощь носит не однократный, а системный характер и рассчитана на годы вперед. Это дает уверенность нашим братьям из Антиохийской православной церкви, что Российское государство и Русская православная церковь несут историческую ответственность за сохранение христианского присутствия и наследия в странах Ближнего Востока.
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интервью, ливан, сирия, россия, александр рудаков (посол россии в ливане ), георгий победоносец, иван бунин, русская православная церковь, антиохийская православная церковь, московский патриархат
Религия, Интервью, Ливан, Сирия, Россия, Александр Рудаков (посол России в Ливане ), Георгий Победоносец, Иван Бунин, Русская православная церковь, Антиохийская православная церковь, Московский Патриархат
Первый в Ливане русский храм скоро откроет двери для верующих после завершения реставрации. Представитель патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском патриархе архимандрит Филипп (Васильцев) рассказал в интервью РИА Новости о жизни русской общины, святынях Сирии и Ливана и перспективах восстановления паломнических поездок из России в эти древние страны. Беседовал Артем Буденный.
— Ваше Высокопреподобие, по данным СМИ, недавно на встрече с послом России в Ливане Александром Рудаковым вы обсуждали реставрацию Благовещенского храма в Ливане. Расскажите, пожалуйста, об этой церкви.
– Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в городе Жаль Эль Диб находится в христианском пригороде Бейрута
— это первый за всю историю храм русской общины в Ливане. Несколько лет назад его передала в пользование Русской православной церкви митрополия Гор Ливанских (Антиохийский патриархат). Юридически он остался в собственности митрополии, но мы можем свободно строить в нем нашу литургическую и общинную жизнедеятельность. Сейчас в храме завершили реконструкцию.
Встречи с послами России в Сирийской Арабской Республике и в Ливанской Республике носят регулярный характер. Могу с уверенностью отметить, что отношения между посольствами и представительством Русской православной церкви отличаются открытостью, взаимопониманием, доверием и общим стремлением к соработничеству в решении вопросов, стоящих сегодня перед нами.
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— Как сейчас обстоят дела с паломничеством и туризмом россиян в Сирию и Ливан? Какие проблемы есть в этой сфере и как они решаются?
— На этот вопрос сложно ответить однозначно. Сирия и Ливан являются неотъемлемой частью Священной земли. С этими странами связаны события Библейской истории. В этом смысле паломнические и туристические маршруты сюда всегда будут представлять интерес для самого обширного круга людей. Другой вопрос, что сегодня в широком общественном сознании эти страны не являются безопасными для массовых поездок. Совершенно точно, при планировании посещения святых мест и всемирно известных объектов культурного наследия как в Сирии, так и в Ливане, необходимо учитывать вопросы безопасности. В большей степени сейчас это касается посещения святых мест в Сирии.
Сирия пережила тяжелый период войны, когда под вопросом было само существование государства. Благодаря участию российского государства и российской армии страна выходит из состояния вооруженного конфликта, но во многих районах Сирии и сегодня сохраняется серьезная напряженность. Тем не менее совместно с посольством Российской Федерации мы стараемся объединить нашу русскоязычную православную общину, члены которой проживают на всей территории Сирии.
Последние два года мы реализуем новую программу паломнических поездок членов русскоязычной православной общины Сирии в Дамаск
для участия в богослужениях в храме Святого священномученика Игнатия Богоносца при представительстве Русской православной церкви. За полтора года организовано пять подобных паломнических поездок в Дамаск из Латакии
, Тартуса
, Алеппо
, Хамы
, Хомса
и других городов Сирии.
То есть в настоящее время мы организуем внутренние паломнические поездки по Сирии, но надеемся на возобновление в обозримом будущем паломнических поездок из России. Практически осуществить данную идею можно было бы при содействии Паломнического центра Московского патриархата
.
Также надеюсь, что уже в скором времени начнется восстановление разрушенных городов, экономики и гражданской инфраструктуры. Вслед за этим можно ожидать восстановление древних паломнических маршрутов ко всемирно известным христианским святыням Сирии.
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– Какие объекты интересны для паломничества в Сирии и Ливане? Где, в каком они состоянии, нуждаются ли в реставрации, участвует ли в этом Церковь?
– Вспоминаю своей первый визит в Сирию в 2010 году, который проходил с паломниками из храма святой великомученицы Екатерины в Риме
, где тогда я нес свое служение. Это было прямо накануне вооруженного конфликта. Мы проехали Сирию от Алеппо до Дамаска, и впечатление от этого паломничества у меня и у наших римских прихожан осталось на всю жизнь.
Сирия – удивительная по своей красоте, древности и значению для всего христианского мира страна. Вспомним, что город Дамаск исторически связан с именами святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Первый епископ Антиохийской церкви был поставлен святым апостолом Петром. Именно он стоит у основания Антиохийской православной церкви
, хотя обычно, говоря об апостоле Петре, нам вспоминается Римская церковь. По дороге из Иерусалима
в Дамаск гонителю христиан Савлу (в последствии апостолу Павлу) явился Спаситель. На этом месте, в местечке Таль Каукаб близ Дамаска, сейчас расположен действующий Патриарший монастырь святого апостола Павла Антиохийской православной церкви.
Каждый год, накануне дня памяти святых апостолов Петра и Павла, которые почитаются в Антиохийской церкви как ее основатели, Блаженнейший патриарх великого града Антиохии и всего Востока в сослужении множества иерархов, духовенства и в присутствии тысяч паломников из Сирии, Ливана и других стран совершает там вечерню. Отрадно было видеть в этом году большее количество паломников, чем в предыдущем. Надеюсь, что в скором будущем в этом богослужении смогут принять участие и паломники из России. Это могло бы стать хорошим вариантом одного из возможных паломнических маршрутов – по следам святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Не могу не упомянуть возможные для посещения паломников древнейшие православные монастыри Сирии: Саеднайский монастырь с чудотворной иконой Божией Матери "Саеднайская"; скалистый монастырь святой Феклы в Маалюле, где по настоящее время разговаривают на языке Христа – арамейском; монастырь святого Георгия в Аль-Хумейре; монастырь Херувимов.
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– Какие Вы видите перспективные маршруты для паломничества в Ливан?
– Особым образом привлекательны паломнические поездки в Ливан. В Святом Евангелии мы слышим: "Прииде Христос во страны Тирския и Сидонския". Именно эти города, расположенные сейчас на юге Ливанского государства, посещал во время своей земной жизни Спаситель. Согласно древнему местному преданию, во время посещения городов Тир и Сидон Христа сопровождала Пресвятая Богородица. По требованию Ветхозаветного закона верующей женщине не позволялось входить в языческий город. Поэтому, во время проповеди ее Божественного Сына в языческом городе Сидон, Пресвятая Богородица оставалась ждать Его в пещере недалеко от селения Магдуши. Эта пещера сохранилась до наших дней и доступна к посещению.
В Священном Писании Ветхого Завета мы неоднократно встречаем упоминания кедра ливанского, например в 103 псалме пророка Давида: "Насытятся древа польская, кедри ливанстии, ихже eси насадил". Несколько таких многовековых кедровых рощ в ливанских горах сохранились до наших дней.
Столица Ливана город Бейрут считается местом рождения святого великомученика Георгия Победоносца
. По преданию, на месте убиения святым великомучеником Георгием змия находится сейчас кафедральный собор в честь этого святого Бейрутской митрополии Антиохийской православной церкви.
На берегу Средиземного моря
расположен древнейший в мире город Библос, одно из средоточий финикийской цивилизации. Другой древнейший город Ливана, Баальбек – родной град святой великомученицы Варвары, о котором Иван Бунин
писал, что он производит большее впечатление, чем египетские пирамиды.
В Ливане также находятся известные во всем православном мире древние монастыри: мужской Успенский монастырь Хаматура, расположенный на склонах ливанских гор, где покоятся мощи ее основателя – святого Иакова Хаматурского, пострадавшего от рук мусульман в XIII веке; женский монастырь в деревне Дума
, женский монастырь "Нурие", женский монастырь святого Иакова Персианина близ города Триполи
и множество других.
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Это очень неполный перечень христианских святынь Земли Ливанской. Абсолютно убежден, что знакомство с историей Ливана, ее святыми подвижниками, и популяризация паломнических маршрутов в древнюю ливанскую Землю
– это одно из перспективных направлений нашей деятельности.
– Участвует ли сейчас Русская церковь в гуманитарных проектах в Сирии, каких?
– Российское государство во взаимодействии с Русской православной церковью на постоянной основе участвует в процессе восстановления мирной жизни сирийских граждан. За прошедшие годы осуществлено множество гуманитарных проектов, в том числе по линии межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи Сирии, созданной при президенте России.
По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при содействии Отдела внешних церковных связей Московского патриархата благотворители из России направляют средства на восстановление и реставрацию храмов Антиохийской православной церкви, пострадавших как в ходе военного конфликта в Сирии, так и в результате последнего разрушительного землетрясения. В январе этого года состоялось торжественное освящение двух таких восстановленных храмов в пригородах Дамаска Арбине и Аз-Забадани. Нельзя не упомянуть патриарший госпиталь в Аль-Хосн, который отстраивается благодаря российской помощи.
В марте 2022 года при представительстве Русской православной церкви был открыт Центр детской реабилитации и протезирования, где проходят лечение сирийские дети, пострадавшие в ходе военного конфликта.
Важно отметить, что российская помощь носит не однократный, а системный характер и рассчитана на годы вперед. Это дает уверенность нашим братьям из Антиохийской православной церкви, что Российское государство и Русская православная церковь несут историческую ответственность за сохранение христианского присутствия и наследия в странах Ближнего Востока
.
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