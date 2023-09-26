https://ria.ru/20230926/palomnichestvo-1898621359.html

Представитель РПЦ в Сирии: надеюсь на возобновление паломничества из России

Представитель РПЦ в Сирии: надеюсь на возобновление паломничества из России - РИА Новости, 26.09.2023

Представитель РПЦ в Сирии: надеюсь на возобновление паломничества из России

Первый в Ливане русский храм скоро откроет двери для верующих после завершения реставрации. Представитель патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T08:00

2023-09-26T08:00

2023-09-26T08:08

религия

интервью

ливан

сирия

россия

александр рудаков (посол россии в ливане )

георгий победоносец

иван бунин

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Первый в Ливане русский храм скоро откроет двери для верующих после завершения реставрации. Представитель патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском патриархе архимандрит Филипп (Васильцев) рассказал в интервью РИА Новости о жизни русской общины, святынях Сирии и Ливана и перспективах восстановления паломнических поездок из России в эти древние страны. Беседовал Артем Буденный.— Ваше Высокопреподобие, по данным СМИ, недавно на встрече с послом России в Ливане Александром Рудаковым вы обсуждали реставрацию Благовещенского храма в Ливане. Расскажите, пожалуйста, об этой церкви.– Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в городе Жаль Эль Диб находится в христианском пригороде Бейрута — это первый за всю историю храм русской общины в Ливане. Несколько лет назад его передала в пользование Русской православной церкви митрополия Гор Ливанских (Антиохийский патриархат). Юридически он остался в собственности митрополии, но мы можем свободно строить в нем нашу литургическую и общинную жизнедеятельность. Сейчас в храме завершили реконструкцию.Встречи с послами России в Сирийской Арабской Республике и в Ливанской Республике носят регулярный характер. Могу с уверенностью отметить, что отношения между посольствами и представительством Русской православной церкви отличаются открытостью, взаимопониманием, доверием и общим стремлением к соработничеству в решении вопросов, стоящих сегодня перед нами.— Как сейчас обстоят дела с паломничеством и туризмом россиян в Сирию и Ливан? Какие проблемы есть в этой сфере и как они решаются?— На этот вопрос сложно ответить однозначно. Сирия и Ливан являются неотъемлемой частью Священной земли. С этими странами связаны события Библейской истории. В этом смысле паломнические и туристические маршруты сюда всегда будут представлять интерес для самого обширного круга людей. Другой вопрос, что сегодня в широком общественном сознании эти страны не являются безопасными для массовых поездок. Совершенно точно, при планировании посещения святых мест и всемирно известных объектов культурного наследия как в Сирии, так и в Ливане, необходимо учитывать вопросы безопасности. В большей степени сейчас это касается посещения святых мест в Сирии.Сирия пережила тяжелый период войны, когда под вопросом было само существование государства. Благодаря участию российского государства и российской армии страна выходит из состояния вооруженного конфликта, но во многих районах Сирии и сегодня сохраняется серьезная напряженность. Тем не менее совместно с посольством Российской Федерации мы стараемся объединить нашу русскоязычную православную общину, члены которой проживают на всей территории Сирии.Последние два года мы реализуем новую программу паломнических поездок членов русскоязычной православной общины Сирии в Дамаск для участия в богослужениях в храме Святого священномученика Игнатия Богоносца при представительстве Русской православной церкви. За полтора года организовано пять подобных паломнических поездок в Дамаск из Латакии, Тартуса, Алеппо, Хамы, Хомса и других городов Сирии.То есть в настоящее время мы организуем внутренние паломнические поездки по Сирии, но надеемся на возобновление в обозримом будущем паломнических поездок из России. Практически осуществить данную идею можно было бы при содействии Паломнического центра Московского патриархата.Также надеюсь, что уже в скором времени начнется восстановление разрушенных городов, экономики и гражданской инфраструктуры. Вслед за этим можно ожидать восстановление древних паломнических маршрутов ко всемирно известным христианским святыням Сирии.– Какие объекты интересны для паломничества в Сирии и Ливане? Где, в каком они состоянии, нуждаются ли в реставрации, участвует ли в этом Церковь?– Вспоминаю своей первый визит в Сирию в 2010 году, который проходил с паломниками из храма святой великомученицы Екатерины в Риме, где тогда я нес свое служение. Это было прямо накануне вооруженного конфликта. Мы проехали Сирию от Алеппо до Дамаска, и впечатление от этого паломничества у меня и у наших римских прихожан осталось на всю жизнь.Сирия – удивительная по своей красоте, древности и значению для всего христианского мира страна. Вспомним, что город Дамаск исторически связан с именами святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Первый епископ Антиохийской церкви был поставлен святым апостолом Петром. Именно он стоит у основания Антиохийской православной церкви, хотя обычно, говоря об апостоле Петре, нам вспоминается Римская церковь. По дороге из Иерусалима в Дамаск гонителю христиан Савлу (в последствии апостолу Павлу) явился Спаситель. На этом месте, в местечке Таль Каукаб близ Дамаска, сейчас расположен действующий Патриарший монастырь святого апостола Павла Антиохийской православной церкви.Каждый год, накануне дня памяти святых апостолов Петра и Павла, которые почитаются в Антиохийской церкви как ее основатели, Блаженнейший патриарх великого града Антиохии и всего Востока в сослужении множества иерархов, духовенства и в присутствии тысяч паломников из Сирии, Ливана и других стран совершает там вечерню. Отрадно было видеть в этом году большее количество паломников, чем в предыдущем. Надеюсь, что в скором будущем в этом богослужении смогут принять участие и паломники из России. Это могло бы стать хорошим вариантом одного из возможных паломнических маршрутов – по следам святых первоверховных апостолов Петра и Павла.Не могу не упомянуть возможные для посещения паломников древнейшие православные монастыри Сирии: Саеднайский монастырь с чудотворной иконой Божией Матери "Саеднайская"; скалистый монастырь святой Феклы в Маалюле, где по настоящее время разговаривают на языке Христа – арамейском; монастырь святого Георгия в Аль-Хумейре; монастырь Херувимов.– Какие Вы видите перспективные маршруты для паломничества в Ливан?– Особым образом привлекательны паломнические поездки в Ливан. В Святом Евангелии мы слышим: "Прииде Христос во страны Тирския и Сидонския". Именно эти города, расположенные сейчас на юге Ливанского государства, посещал во время своей земной жизни Спаситель. Согласно древнему местному преданию, во время посещения городов Тир и Сидон Христа сопровождала Пресвятая Богородица. По требованию Ветхозаветного закона верующей женщине не позволялось входить в языческий город. Поэтому, во время проповеди ее Божественного Сына в языческом городе Сидон, Пресвятая Богородица оставалась ждать Его в пещере недалеко от селения Магдуши. Эта пещера сохранилась до наших дней и доступна к посещению.В Священном Писании Ветхого Завета мы неоднократно встречаем упоминания кедра ливанского, например в 103 псалме пророка Давида: "Насытятся древа польская, кедри ливанстии, ихже eси насадил". Несколько таких многовековых кедровых рощ в ливанских горах сохранились до наших дней.Столица Ливана город Бейрут считается местом рождения святого великомученика Георгия Победоносца. По преданию, на месте убиения святым великомучеником Георгием змия находится сейчас кафедральный собор в честь этого святого Бейрутской митрополии Антиохийской православной церкви.На берегу Средиземного моря расположен древнейший в мире город Библос, одно из средоточий финикийской цивилизации. Другой древнейший город Ливана, Баальбек – родной град святой великомученицы Варвары, о котором Иван Бунин писал, что он производит большее впечатление, чем египетские пирамиды.В Ливане также находятся известные во всем православном мире древние монастыри: мужской Успенский монастырь Хаматура, расположенный на склонах ливанских гор, где покоятся мощи ее основателя – святого Иакова Хаматурского, пострадавшего от рук мусульман в XIII веке; женский монастырь в деревне Дума, женский монастырь "Нурие", женский монастырь святого Иакова Персианина близ города Триполи и множество других.Это очень неполный перечень христианских святынь Земли Ливанской. Абсолютно убежден, что знакомство с историей Ливана, ее святыми подвижниками, и популяризация паломнических маршрутов в древнюю ливанскую Землю – это одно из перспективных направлений нашей деятельности.– Участвует ли сейчас Русская церковь в гуманитарных проектах в Сирии, каких?– Российское государство во взаимодействии с Русской православной церковью на постоянной основе участвует в процессе восстановления мирной жизни сирийских граждан. За прошедшие годы осуществлено множество гуманитарных проектов, в том числе по линии межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи Сирии, созданной при президенте России.По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при содействии Отдела внешних церковных связей Московского патриархата благотворители из России направляют средства на восстановление и реставрацию храмов Антиохийской православной церкви, пострадавших как в ходе военного конфликта в Сирии, так и в результате последнего разрушительного землетрясения. В январе этого года состоялось торжественное освящение двух таких восстановленных храмов в пригородах Дамаска Арбине и Аз-Забадани. Нельзя не упомянуть патриарший госпиталь в Аль-Хосн, который отстраивается благодаря российской помощи.В марте 2022 года при представительстве Русской православной церкви был открыт Центр детской реабилитации и протезирования, где проходят лечение сирийские дети, пострадавшие в ходе военного конфликта.Важно отметить, что российская помощь носит не однократный, а системный характер и рассчитана на годы вперед. Это дает уверенность нашим братьям из Антиохийской православной церкви, что Российское государство и Русская православная церковь несут историческую ответственность за сохранение христианского присутствия и наследия в странах Ближнего Востока.

https://ria.ru/20230921/protest-1897898065.html

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https://ria.ru/20230715/sozhzhenie-1884390285.html

https://ria.ru/20220902/sanktsii-1814047758.html

https://ria.ru/20230702/sanktsii-1881772718.html

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интервью, ливан, сирия, россия, александр рудаков (посол россии в ливане ), георгий победоносец, иван бунин, русская православная церковь, антиохийская православная церковь, московский патриархат