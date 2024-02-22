https://ria.ru/20240222/malkov-1928993136.html

Рязанская область заинтересована в продвижении театров, заявил Малков

Рязанская область заинтересована в продвижении театров, заявил Малков - РИА Новости, 22.02.2024

Рязанская область заинтересована в продвижении театров, заявил Малков

Рязанская область заинтересована в продвижении театров, регион открыт к творческим инициативам и уделяет внимание каждому учреждению культуры, заявил губернатор РИА Новости, 22.02.2024

2024-02-22T14:40

2024-02-22T14:40

2024-02-22T14:40

рязанская область

рязанская область

рязань

никита михалков

павел малков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927050145_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b6100cf9d63572e2fd154a2370fe306.jpg

РЯЗАНЬ, 22 фев - РИА Новости. Рязанская область заинтересована в продвижении театров, регион открыт к творческим инициативам и уделяет внимание каждому учреждению культуры, заявил губернатор Павел Малков. По информации пресс-службы правительства Рязанской области, в регионе прошел показ спектакля "12", после чего состоялись встречи губернатора и театральных деятелей региона с народным артистом Российской Федерации, художественным руководителем Центра театра и кино Никитой Михалковым. "Мы стараемся максимально развивать в регионе театральную деятельность… Каждому учреждению культуры уделяем самое пристальное внимание. Большие возможности дает нам нацпроект "Культура". С удовольствием воспользовались бы и другими предложениями. Мы заинтересованы в продвижении наших театров и всегда открыты к творческим инициативам", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба. Никита Михалков отметил, что в регионе очень благодарный и внимательный зритель, и выразил готовность привезти в Рязань цикл "Метаморфозы" по мотивам произведений Антона Чехова и Ивана Бунина. На встрече с театральными деятелями он рассказал об идее реализовать программу, в рамках которой Центр театра и кино будет предоставлять свою площадку региональным театрам. "Пока эта идея в разработке, и Центр наш еще реставрируется, и сама идея требует серьезной проработки и организации. Но мы действительно очень хотели бы, чтобы наша площадка дала возможность провинциальным русским театрам бесплатно получить право и возможность представить свое творчество в Москве", - приводятся в сообщении слова Никиты Михалкова.

https://ria.ru/20240215/zhilusloviya-1927649378.html

https://ria.ru/20240215/shkoly-1927676618.html

рязанская область

рязань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рязанская область, рязань, никита михалков, павел малков