Биография Александра Артемовича Адабашьяна

Биография Александра Артемовича Адабашьяна - РИА Новости, 10.08.2025

Биография Александра Артемовича Адабашьяна

Российский сценарист, художник, актер и режиссер Александр Артемович Адабашьян родился 10 августа 1945 года в Москве.

Российский сценарист, художник, актер и режиссер Александр Артемович Адабашьян родился 10 августа 1945 года в Москве. В школьные годы занимался в театральной студии, рисовал. Тогда же познакомился с Никитой Михалковым, позже ставшим известным актером и кинорежиссером. В 1971 году Адабашьян окончил факультет художественной обработки металлов Московского высшего художественно-промышленного училища (ныне – Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова). В 1964-1967 годах, прервав учебу, Адабашьян проходил службу в Вооруженных силах СССР. В кино начал работать в 1970 году художником-декоратором в дипломном фильме Никиты Михалкова "Спокойный день в конце войны". Затем в качестве художника-постановщика (совместно с Алексеем Родионовым) Адабашьян работал на картине "Петрухина фамилия" (1971) Сергея Никоненко, а в 1972 году с оператором Павлом Лебешевым участвовал в съемках документального фильма о промышленной кооперации, где освоил специальность ассистента оператора. В 1973 году режиссер и сценарист Андрей Михалков-Кончаловский пригласил Адабашьяна помочь ему в работе над сценарием картины "Дело важнее, чем жизнь" ("Поклонник"). В 1977 году Александр Адабашьян совместно с Никитой Михалковым написал сценарий к ставшему популярным фильму "Неоконченная пьеса для механического пианино". Позже вместе с Михалковым он создал сценарии картин "Пять вечеров" (1978), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1980), "Мой любимый клоун" (1986), "Очи черные" (1987), "Одинокий охотник" (1989). Александр Адабашьян – сценарист кинолент "Рецепт ее молодости" (1983), "Выигрыш одинокого коммерсанта" (1984), "История одной бильярдной команды" (1988), "Испанская актриса для русского министра" (1990), "Настя" (1993), "Дом" (1995), "Время любви" (1999), "Сосед" (2004) и др. Он также написал сценарии к французскому фильму "Домби и сын" (Dombais et fils, 2007), детективу "Смерть в пенсне, или Наш Чехов" (2010), драме "Косухи" (2013), семейному фильму "Собачий рай" (2013), а также вместе с Никитой Михалковым и Владимиром Моисеенко стал сценаристом драмы "Солнечный удар" (2014) по одноименному рассказу и дневникам Ивана Бунина "Окаянные дни". Вместе с Игорем Ахмедовым, Георгием Данелией и Андреем Усачевым написал сценарий к мультфильму "Ку! Кин-дза-дза" (2013). В 2016 году по мотивам повести Александра Адабашьяна и Анны Чернаковой "Хрустальный ключ" был снят детский фильм "Жили-были мы", в котором он одновременно выступил как художник и сыграл одну из ролей. В 2018 году принимал участие в написании сценария к военной драме Константина Хабенского "Собибор". В 2019 году по сценарию Адабашьяна вышла российско-чилийская трагикомедия "Оппозиционер". Как режиссер снял мелодраму "Мадо, до востребования" (1990), участвовавшую в программе "Перспективы французского кино" Каннского фестиваля в 1990 году. В 1991 году картина выдвигалась на кинопремию "Сезар" (Франция) в номинации "Лучший дебют". В 2002 году Адабашьян снял четырехсерийный детектив "Азазель". В качестве художника-постановщика работал в известных картинах "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974), "Раба любви" (1975), "Пять вечеров" (1978), "Сибириада" (1978), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979), "Родня" (1981), "Без свидетелей" (1983), "Очи черные" (1986), "Отцы и дети" (2008), "Смерть в пенсне, или Наш Чехов" (2010), "Собачий рай" (2013), "Жили-были мы" (2016), "Катя-Катя" (2022). Как актер Александр Адабашьян снимался в небольших ролях в фильмах "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Пять вечеров", "Сибириада" и др. Зрителям он запомнился по ролям Бэрримора в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1981), Берлиоза в сериале "Мастер и Маргарита" (2005). Среди главных ролей актера – работы к картинах "Два гусара" (1984), "Обвиняется свадьба" (1986), "Криминальные обстоятельства" (2011), сериале "Точки опоры" (2015), трагикомедии "Родители строго режима" (2022), мелодраме "Двое в одной жизни, не считая собаки" (2025). В 2017 году Александр Адабашьян снялся в роликах серии "Революция 360" проекта RT, посвященных важным эпизодам революционных событий 1917 года. Поставил оперы "Борис Годунов" в Мариинском театре в 1997 году (прошла в Санкт-Петербурге, Италии, Голландии, Англии, Франции, Аргентине, Чили), а также "Хованщину" в миланском театре "Ла Скала" (1998). Александр Адабашьян преподает драматургию, а также изобразительное решение фильма на Высших курсах сценаристов и режиссеров им. Г.Н. Данелии. Является приглашенным мастером Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. Соавтор детской повести "Хрустальный ключ, или Жили были мы " (вместе с Анной Чернаковой). Как дизайнер оформил несколько московских ресторанов. Заслуженный художник РСФСР (1983). Заслуженный деятель искусств РФ (2016). Награжден орденом "За заслуги в культуре и искусстве" (2025). Лауреат Государственной премии Казахской ССР (1978). Награжден Призом молодежного жюри (1990) и премией имени Феллини (1993, за лучший европейский сценарий) МКФ "Европа Синема" в Равенне (Италия), премией имени Флайяно "Серебряный пегас" (1991, за лучший иностранный сценарий) МКФ в Римини, Италия). Удостоен приза Российского фестиваля кинокомедий "Улыбнись Россия!" (2006) – за вклад в комедию, специального приза жюри "За современный стиль киномышления" на кинофестивале "Окно в Европу" в Выборге (2013) за фильм "Собачий рай", приза имени Станислава и Андрея Ростоцких фестиваля "Окно в Европу" за фильм "Жили-были мы" (2016). Адабашьян женат вторым браком на актрисе и художнице по костюмам Екатерине Шадриной. В семье две дочери.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

